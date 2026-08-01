沙田連鎖咖啡店買丹麥酥！店員包裝不妥被壓到變形　食客：無下次

開心買甜品但被壓到變形，任誰都會失望吧！有食客在網上飲食群組發文，指光顧沙田一間連鎖咖啡店購買2個栗子丹麥酥，但因為店員在上方鋪上玻璃紙，又再用牛油紙包裹，導致面層滿滿的栗子蓉被壓到變形，和當時在櫥窗的賣相形成強烈對比，對此失望稱「原本一個好好食、好靚仔嘅chestnut danish打咗一個折扣」，又指已就事件電郵客服部門，希望店方能作出改進。



不少網民看過照片後都覺得離譜，「好奇怪，點會咁pack」、「就算無盒要用袋都唔會咁包」、「見到都唔開胃」，有留言又表示該店舖向來都是用同一方法包裝甜品，「我問過職員知道咁包法後，就跳過栗子酥選其他味道」。



有食客在沙田連連鎖咖啡店購買丹麥酥，不滿店員包裝手法導致丹麥酥變形，嚴重影響賣相。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

沙田連鎖咖啡店買丹麥酥！ 店員面層鋪玻璃紙、再用牛油紙包裹

該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指日前途經沙田新城市廣場某間連鎖咖啡店，看見櫥窗內的栗子丹麥酥（Chestnut Danish）「幾靚仔」於是光顧購買2個，付款後看見店員將1張張玻璃紙放在丹麥酥上，形容當下「我已經眼光光」，之後對方更用牛油紙包裹，打算將2個丹麥酥重疊放在同一紙袋內，樓主於是詢問對方能否另外給予1個紙袋，被告知「要2張單先可以分2個袋」。

丹麥酥要價23元一件，其賣相不俗，面層充斥滿滿的栗子蓉。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

店員拒絕提供額外紙袋 丹麥酥面層栗子蓉受壓 嚴重變形

樓主其後將2個丹麥酥平放在紙袋內，再小心翼翼擺放自備的購物袋，可惜回家後發現丹麥酥已經「面目全非」。從他上傳的多張相片可見，櫥窗內的丹麥酥要價23元一件，其賣相不俗，面層充斥滿滿的栗子蓉，不過由於店員將玻璃紙放在上方，再用牛油紙包裹外層，栗子蓉嚴重受壓，和當時在櫥窗的賣相形成強烈對比。

店員表示，每張單只能提供1個紙袋。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

店員當時先在丹麥酥面層鋪上玻璃紙，再用牛油紙包裹，並打算重疊放下紙袋。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

店員在丹麥酥面層鋪上玻璃紙，再用牛油紙包裹，栗子蓉被壓到變形，影響賣相。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

食客對丹麥酥被壓到變形感失望 電郵美心集團反映

樓主又分享食評，形容丹麥酥味道不會太甜，栗子蓉裏頭亦有1粒粟子，原本賣相理應值90分，但對於丹麥酥被壓到變形表示失望，「原本一個好好食、好靚仔嘅chestnut danish打咗一個折扣」，直言「冇第（二）次」。他同時為製作甜品的師傅感到不值，「見到精心做出嚟嘅danish咁交俾客人手上實好傷心」，並稱已就事件電郵至咖啡店所屬集團的客服部門，希望店方管理層能作出改進。

店員包裝方法被批影響賣相：好似被人踩咗腳

許多網民紛紛批評店員的包裝方法，「黐線咁都得，俾我會即刻唔要」、「好奇怪，點會咁pack」、「就算無盒要用袋都唔會咁包」、「應該用個硬身紙盒，小心翼翼整整齊齊放入去」、「起碼用有高度嘅玻璃紙圍住個撻同栗子蓉，左右打直放」、「包到變形」、「街坊麵包舖買個菠蘿油都唔會咁包啦」、「開開心心買個靚靚甜品，點知好似被人踩咗腳」、「幾好食都假」、「見到都唔開胃」、「想食之前影張相打吓卡都冇嘢好影」、「如果買嚟送畀人食咪死」，又建議「既然係要2張單先可以分開袋，咁就退咗呢張單，重新分開買2件」。

店員按公司指引辦事？

惟有人為店員說情，認為對方只是按公司指引辦事，「前線同事應該都係跟指示做」、「呢款撻一直都係咁包，士多啤梨就唔覺係問題，栗子就會變咗一擗（嘢）咁，所以多數只係買士多啤梨（味）」、「我問過職員知道咁包法後，就跳過栗子酥選其他味道」。

網民批評店舖不尊重自己產品：仲造乜型啫

另有留言認為店舖如此包裝方法，根本是不尊重自己產品，「整咁靚做乜？」、「如果工場知門市咁包法，一定唔會唧花」、「唔尊重件產品，唔尊重整呢件產品出嚟嘅師傅，唔尊重個品牌，更加唔尊重客人」，又揶揄「仲造乜型啫，用雪糕殼整球餡落去啦」、「我見到你張相，對比櫃張相，我搵唔到究竟你買咗邊款」。

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是一分錢一分貨，還是這潤腸真的太短了？有港男在網上發帖，指日前光顧美心MX叫55元的原味蒸飯外賣，他不滿飯盒內的「雙腸」，即臘腸和潤腸太短，拿出間尺量度後，發現分別只有7厘米及5厘米長。帖文引起熱議，不少網民認為臘腸與潤腸的確太短，狂嘲「食2盒駁長佢」、「亞洲size」、「驚你膽固醇高，為你着想」；但也有人認為以售價來說還算合理，「你畀幾多錢呀？」、「又咁講，臘腸唔係平嘢嚟㗎」。



樓主上傳外賣蒸飯照片，放上1支匙羹做比較，更顯得臘腸與潤腸細小。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

臘腸約7cm 潤腸約5cm

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，上傳數張照片，包括美心MX的古法臘味懷舊原味蒸飯宣傳照，其他照片則展示了1盒蒸飯外賣，白飯上面有鹹蛋肉餅，1截臘腸及1截潤腸。樓主用間尺量度「雙腸」長度表達不滿，其中潤腸長約5厘米、臘腸長約7厘米，他另外放上1支匙羹到蒸飯上方作比較，鹹蛋肉餅約有2個匙羹頭部大小，臘腸在有比較之下，看起多更加細小。樓主指飯盒購自美心快餐，售價55元，並標籤了美心MX。

樓主用間尺量度蒸飯的「雙腸」，其中潤腸長約5厘米。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主用間尺量度蒸飯的「雙腸」，其中臘腸長約7厘米。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民笑：懷舊就係咁，以前物資缺乏

網民看圖後笑言臘腸「迷你」，「嘩！成5cm咁長」、「懷舊就係咁，以前物資缺乏吖嘛」、「細份啲，等你快啲食完，咩叫快餐呀？」、「食2盒駁長佢」、「盒飯超嘔心,，菜都冇條」。有網民又笑指樓主「好認真，用間尺」、「用尺度就知你驗開樓」、「你唔會係特登帶把間尺度掛」、「無帶眼鏡睇，第一眼望落去，以為你影狗Ｘ」，又打趣道樓主是否吃過才拍照，「食過你先至影出嚟，嗰舊潤腸得半舊嘅梗係咁短啦」。

不過也有網民認為以55元的飯盒來說，其食物的性價比算合理，「你俾幾多錢呀？」、「有鹹蛋、有肉餅、有臘腸、有潤腸、有飯、有豉油，先$55 唔貴呀」、「外賣份量一定比堂食為小」。

（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）