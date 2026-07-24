旺角DIY烘焙店驚現老鼠！顧客尖叫　店方致歉：即時消毒棄置食材

許多人喜歡自家製作蛋糕，有商家覷準商機提供場地和工具，但最重要的是保持環境衞生。社交平台Threads流傳影片，有顧客於今年7月23日到來自台灣的連鎖DIY烘焙店「Home.焙小日子」旺角分店，竟目擊駭人的一幕，「黐X線，成世人未見過老鼠，但今日整整吓蛋糕，彈咗出嚟，仲要爬埋牆」，樓主上載2段影片和相關照片，顯示店內有老鼠在遊走。



其中1段影片聽到在場人士的尖叫聲，亦有人詢問「喺邊」，2名相信女職員手持膠兜四處張望，打算即場捕鼠，現場尖叫聲不斷。其後見到老鼠正往牆壁方向快速奔走，職員立即尾隨，但老鼠避開追捕，往門口方向逃離；當老鼠去到枱底時，1名相信是保安員的男子聞訊趕至，衝入店內伸腳阻擋，而店內職員及時用膠兜困住老鼠，保安員再用深色膠籃將膠兜連老鼠一併罩住。另1段影片從另一個角度拍攝，情況大同小異，卻更加清楚拍到老鼠往牆壁方向奔跑的路線，以及傳出懷疑低泣聲。



2名女職員手持膠兜四處張望，打算即場捕鼠。（Threads@sakexcake2326影片截圖）

網民驚呼：真係嚇到個心都離一離啦

帖文引來許多網民討論，「五星級大鼠」、「今日大鼠（暑），好應節」、「真係嚇到個心都離一離啦」。不少網民大讚職員勇敢捕鼠，「女職員好勇猛，用咁細個蓋嚟捉老鼠」、「女職員好勇！要加佢人工」。

職員及時用膠兜困住老鼠。（Threads@sakexcake2326影片截圖）

男保安用深色膠籃將膠兜連老鼠一併罩住。（Threads@sakexcake2326影片截圖）

店方公開致歉 事後採取3大措施

Home.焙小日子事後在Threads發文，稱對於店內出現鼠隻的突發事件，為現場顧客帶來不便及困擾，店方致以最深切歉意，亦非常感謝大家的即時關注和監督。事發後團隊已經第一時間跟進及採取以下相應措施：

1. 食材處置與全店徹底消毒

店內所有烘焙用具、烘焙設備、工作檯面及儲物空間，將進行全方位深層清潔與高溫或藥劑消毒，為確保食品安全，店方將檢查及棄置受影響的食材與原料，確保環境符合最高衛生標準。



2. 安排滅蟲公司特快再次到場

店方即日安排滅蟲公司追蹤鼠患路徑、漏洞封堵及採取相關防治措施，全面評估周邊環境風險。



3. 聯同商場跟進

店方已經即時向商場管理處反映，配合管理處對商場公共區域及周邊進行全面巡查，從源頭阻截鼠患。



另1段影片從另一個角度拍攝，情況大同小異，卻更加清楚拍到老鼠往牆壁方向奔跑的路線。（Threads@sakexcake2326影片截圖）

Home.焙小日子強調，一直以來十分重視店內環境衞生及食品安全，持續委託專業滅蟲公司定期進行檢查、防治及監測工作，由於商場屬於開放式及管道相連的環境，仍有機會出現外來鼠隻進入的情況。「然而，無論原因為何，保障顧客安心始終是我們的責任。我們也會以更高標準持續檢視及改善每一個細節，務求為每位顧客提供安全、安心的烘焙環境。」

另1段影片從另一個角度拍攝，情況大同小異，卻更加清楚拍到老鼠往牆壁方向奔跑的路線。（Threads@sakexcake2326影片截圖）

食物業處所有老鼠 經營者可被罰款1萬元及監禁3個月

根據本港法例第132章《公眾衞生及市政條例》，任何從事食物業的人士，包括新鮮糧食店，不得明知而容受或准許任何食物業處所內有老鼠或昆蟲存在，而且必須採取一切合理所需措施保護食物，以免食物受污染或變壞。經營者亦必須時刻保持食物業處所各部份清潔、維修妥善和狀況良好。違例者一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁3個月。

職員及時用膠兜困住老鼠。（Threads@sakexcake2326影片截圖）

食環署有權作出封閉令 立即封閉處所

持牌人或持證人若被定罪、違反牌照或許可證條件，食物環境衞生署亦會根據既定機制記分、發出口頭及書面警告，以及暫時吊銷或取消有關牌照或許可證。若處所情況構成對健康的即時危害，食環署亦有權作出封閉令，立即封閉有關處所。

（Threads）

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顧客購買食物，最重視莫過於食物安全和衞生。Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」近日流傳1張照片，可見麵包店內1個焗盤架上擺放多盤麵包及糕點，其中最上層焗盤有1隻老鼠探頭而出，焗盤表面有長期使用的痕跡，令人關注店內衞生及食物安全。樓主指出事發現場是區內AEON麵包店，形容「好嘔心呀」。



樓主指出事發現場是黃埔區內AEON麵包店，焗盤有1隻老鼠探頭而出。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」圖片）

AEON集團經營超市和麵包店業務。（示意圖/資料圖片/非涉事店舖）

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