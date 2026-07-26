九記魚蛋荃灣店雜物被颱風吹走　感激男街坊全身淋濕助維修簷篷

【颱風紅霞／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】颱風紅霞襲港，天文台一度發出9號風球，不少網民形容風力較預期強勁，甚至形容是「妖風」。風暴期間，有66年歷史的香港老字號「九記食品廠」於網上發文，指旗下街頭小食店「九記魚蛋王」荃灣分店昨日（7月25日）於大風下，所有紙碗外賣用品連牆身燈箱海報都被吹走，為安全起見，3位女員工立即「落閘」欲收起簷篷，奈何不夠高不夠力。此時有位男街坊見狀，主動爬梯幫忙維修及收起簷篷，男子在橫風橫雨下全身被淋濕，店家感激道「真係滿滿嘅人情味，好多謝你幫手」。



有66年歷史的香港老字號「九記食品廠」於網上發文，旗下街頭小食店「九記魚蛋王」荃灣分店昨日（7月25日）於大風下「落閘」，3位女員工欲收起簷篷，奈何不夠高不夠力，幸好有男街坊主動爬梯幫忙維修及收起簷篷。（Threads@kaukeefoodfactory）

「九記食品廠」於Threads發文分享「打風好人好事」，旗下街頭小食店「九記魚蛋王」荃灣分店昨日（7月25日）於大風下，「所有紙碗外賣用品連牆身啲燈箱海報都吹走晒」，安全起見，3位女員工立即「落閘」欲收起簷篷，奈何不夠高不夠力。

荃灣街坊颱風天助九記魚蛋維修簷篷

店家表示，此時有位男街坊見狀，「主動幫我哋整返好個簷篷，橫風橫雨佢全身淋濕晒，簷蓬離地3米幾，仲要喺咁大風嘅情況底下幫我哋問隔籬舖頭，借梯擒高擒低維修，留低陪我哋淋雨淋咗大半個鐘頭」。

街頭小食店「九記魚蛋王」荃灣分店昨日（7月25日）於大風下，所有紙碗外賣用品連牆身燈箱海報都被吹走。（Threads@kaukeefoodfactory）

九記魚蛋感激男街坊：真係滿滿嘅人情味

店家續說，男街坊事後不放心，「驚太大風簷篷整到其他街坊，又兜返返嚟再幫手搞埋其他嘢」。

店家感激道，「真係滿滿嘅人情味，好多謝你幫手，亦都好多謝你咁擔心咁認真小心維修，保護附近街坊的安全」，同時提醒網民「大家都要小心安全」。

街頭小食店「九記魚蛋王」荃灣分店昨日（7月25日）於大風下，所有紙碗外賣用品連牆身燈箱海報都被吹走。（Threads@kaukeefoodfactory）

網民讚揚：好善良，好人一生平安

網民也留言表達謝意，「祝願好人有好報」、「好善良，好人一生平安」，又說「最重要大家安全」、「有無請返人食嘢先？」、「連塑膠椅同凳都俾風吹到喺街上四圍轉，再大風啲會唔會構成危險？路邊嘅人係咪可以順手執起佢，擺入樓梯底都好啲」。

（Threads@kaukeefoodfactory）

其他報道：颱風天兩隻貓被遺棄山上 網民怒斥無人性 女生救回家盼有人領養

颱風紅霞襲港下，天文台於7月26日凌晨一度發出9號風球，至早上7時10分改發8號風球，並在中午12時40分改發三號強風信號。不過颱風天竟有人棄養貓？有facebook專頁「小白與小黑救救山上狗群」7月25日發文指出，有人於颱風天棄養兩隻貓，影片見到兩隻貓似被棄在山上，救貓女生形容拍片時「兩個（貓）驚到唔郁」，她已將兩隻貓帶回家洗澡，盼有愛心人士領養。



網民批評棄養者，「唔要送畀人都好過打風掉出街，等佢自生自滅死X街」、「有啲人專喺惡劣天氣棄養，簡直有病」、「無人性，正X街」、「人在做天在看，等報應」，並讚樓主有愛心，「非常感激及衷心祝福！善有善報及功德無量！」。



facebook專頁「小白與小黑救救山上狗群」7月25日發文指出，有人於颱風天棄養兩隻貓。（fb專頁「小白與小黑救救山上狗群」圖片）

「棄養已經好X街，仲要打風天」。facebook專頁「小白與小黑救救山上狗群」於7月25日發相發片，見到兩隻貓伏在山上坑渠旁，即使樓主走近拍片、放了貓糧在旁亦一動不動，樓主表示「兩個（貓）驚到唔郁」。

颱風天兩隻貓被遺棄山上

樓主隨後拿了貓籠將兩隻貓救回家，其間路途險阻，形容「都幾重，抽住個籠爬1人高圍欄」。她又指出，兩隻貓都是「男仔，未絕育、已冲涼、好乖」，若有愛心人士願意領養，可WhatsApp 6400 8803聯絡。

影片見到兩隻貓似被棄在山上，救貓女生形容拍片時「兩個（貓）驚到唔郁」。（fb專頁「小白與小黑救救山上狗群」影片截圖）

樓主拿了貓籠將兩隻貓救回家。（fb專頁「小白與小黑救救山上狗群」圖片）

樓主指出，兩隻貓都是「男仔，未絕育、已冲涼、好乖」。（fb專頁「小白與小黑救救山上狗群」圖片）

網民斥棄養者：可以不愛但不可以傷害！

網民批評棄養者，「咁X街嘅嘢都做得出」、「打風先嚟掉出街，黐線㗎」、「俾人養開嘅掉出街同謀殺冇分別」、「咁可愛啲人都忍心棄養」、「可以不愛但不可以傷害！」。

網民感謝樓主將貓救回家，「感謝樓主拯救小可愛」、「感恩有你們救助可憐的貓貓！」、「謝謝你的善良」。

有網民猜測，「應該有不治之症先棄養，要盡快睇醫生先」，亦有網民說「無關天氣差嘅事，棄養本來就唔啱，諗清楚先養動物，養動物嘅嗰一刻起就要負責任」。

（facebook專頁「小白與小黑救救山上狗群」）