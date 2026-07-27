城巴乘客脫鞋舉高雙腳！坐姿超奇葩看不見頭　網民笑：練韻律泳？

巴士坐「倒頭位」時伸腳「飛象過河」的無品坐姿相當常見，但這種高舉雙腳的坐姿真絕對罕見！有城巴乘客於網上發文分享，直擊另1名乘客奇葩坐姿，樓主當時坐在上層，見前方有乘客脫鞋伸後，把穿襪的雙腳高舉，但卻看不見其頭部，樓主不禁困惑地問道：「咁樣坐會舒服啲？」



網民紛紛猜測原因，「對襪濕咗要吹乾佢？但會吹到成車臭晒㗎喎！」，又笑說「應該係韻律泳代表，正在練習啫」、「舉腳贊成」，有網民就出絕招，建議「唧佢腳板底」對付。



樓主直擊另1名乘客奇葩坐姿，樓主當時坐在上層，見前方有乘客脫鞋伸後，把穿襪的雙腳高舉，但卻看不見其頭部。（fb群組「香港突發事故報料區2.0」圖片）

城巴乘客脫鞋舉高雙腳坐超奇葩

樓主在城巴乘客於facebook群組「香港突發事故報料區2.0」發文發相，照片見到顯示牌，巴士正駛往粉嶺景盛苑，而上層較前排的座位處，有名乘客脫了鞋、在穿着襪子的情況下高舉雙腳，上方有冷氣風口，其坐姿只能見到雙腳，但見不到頭部。樓主困惑問道：「咁樣坐會舒服啲？啲位本身窄。」

有網民建議「唧佢腳板底」對付，令該乘客覺得搔癢而放下雙腳。（TVB劇集《倚天屠龍記》截圖）

網民建議1招對付：唧佢腳板底

網民笑說，「咁好武功嘅」、「U型折摺疊式坐法」、「兩腳一伸」，又猜測「拉筋？」、「是否有病暈倒了」。

有網民批評，「舒唔舒服呢樣嘢，佢知我就唔知啦？我只知真冇品」，又建議「唧佢腳板底」對付，令該乘客覺得搔癢而放下雙腳。

（facebook群組「香港突發事故報料區2.0」）

其他報道：城巴大媽打噴嚏不掩口 女乘客半邊臉被噴飛沫超嬲：sorry都無句

打噴嚏或咳嗽要掩口，避免病菌隨飛沫傳播是常識吧！有女生於網上發文公審城巴1名大媽乘客，她坐在大媽身旁時，大媽不斷抓臉「唔知搲啲咩出嚟」，隨後大媽突然打了個噴嚏，口水噴到女生半張臉。女生指，大媽不單未有道歉，還拿出紙巾只抹自己的手，之後整程車當未曾有事發生過，氣憤怒斥大媽惡心和無質素。



網民紛紛批評大媽，「真係好核突，而家啲人咁冇教養，講句唔好意思都冇咁嬲」、「無文化、無禮貌、無檢點自己態度，更不想會損害到人，就有很多這樣的人，真不知她們怎樣，在什麼家庭長大，以致活到一把年紀都不知所謂」。



有女生於網上發文公審城巴1名大媽乘客，她坐在大媽身旁時，大媽不斷抓臉「唔知搲啲咩出嚟」，隨後大媽突然打了個噴嚏，口水噴到女生半張臉。（Threads@est_tiii）

「嬲到我講唔到嘢，隻手喺度震緊，點解啲人可以咁X惡心。」該女生於Threads發文講述事件，她乘搭城巴去上班，其間身旁的大媽乘客不斷抓臉「唔知搲啲咩出嚟」，她心想「此地不宜久留」，打算巴士停定時轉坐其他座位，怎料「佢突然間1個乞嗤打埋嚟！我成半塊面都係佢嘅口水！勁X惡心！」。

城巴大媽打噴嚏不掩口 女生半邊臉被噴飛沫

女生指出，「我極為震驚，連XX佢嘅心機都無，即刻攞支消毒噴霧好似沖涼咁噴自己塊面」，她不滿大媽「連sorry都無句」，只從手袋拿出紙巾抹自己的手，「之後成程車好似無事發生過咁」，女生怒斥「點解香港會多咗咁多咁X無質素嘅人」，之後她轉坐斜對面「對頭位」拍下大媽容貌。

有網民指出樓主應當場教育大媽，「勁黐線，唔話佢，又會有更多受害人」。（《親親我好媽》劇照）

網民斥：即時攞隻手揞一揞都好吖

網民留言表示，「好核突喎，一定嚇到呆咗」、「嘩！呢個肯定有陰影」、「噴完自己同附近空氣後要即刻落車洗面呀！好慘遇到呢啲人！」、「我都會發癲，我最怕人唔注重衛生，其實打乞嗤點會冇預兆，即時攞隻手揞一揞都好吖」。

有網民指出樓主應當場教育大媽，「樓主你太好人了，畀我一定原地X到佢開花」、「勁黐線，唔話佢，又會有更多受害人」，有網民則認為「呢啲人你出聲都冇用，好肯定佢仲寸返轉頭」。

多名網民分享類似遭遇，「明白你感受，我都試過坐隔籬阿姐連環打乞嗤唔遮口，我第二日就病咗」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

網民分享被噴飛沫同類遭遇

多名網民分享類似遭遇，「完全明白，以前試過有人打乞嗤，1條長嘅綠色鼻涕喺我隻手度都好，面真係好可怕，呢排仲要好多菌又covid，好慘」、「明白你感受，我都試過坐隔籬阿姐連環打乞嗤唔遮口，我第二日就病咗」。

另有網民分享，「有差不多遭遇，喺餐廳卡位打對坐，我只係食咗1啖，個大媽1個乞嗤，飛沬噴過嚟，我手背仲有佢粒飯，我立即火起鬧佢咁大個人唔識擰轉面，而家成碟飯都係你啲口水，可能我真係好惡，我要佢賠$，佢賠畀我，我立即埋單走，出去門口狂噴消毒！所以完全明白你當時心情」、「我都試過喺將軍澳地鐵站，我已經貼牆而行以為好安全，點之原來有道門，個男清潔工打開道門，劈大個口向住我頭頂係咁咳，嬲到X街呀」。

有網民建議戴口罩保障自己，「我俾人話我有時仲戴口罩出街，冇辦法，X人太多唯有保護自己」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

網民建議：戴口罩、及早調位

有網民建議戴口罩或及早調位保障自己，「我俾人話我有時仲戴口罩出街，冇辦法，X人太多唯有保護自己」、「大熱天時邊個唔想舒舒服服唔使戴口罩出街，條街實在太多冇公德心自私自利嘅XK，所以隨時戴定睇情況拉低透氣」、「巴士上一遇到啲疑似奇怪阿叔大嬸要即時起身轉位，有咁遠調咁遠，佢哋永遠無好嘢」。

（Threads@est_tiii）