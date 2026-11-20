雖然弓形蟲病很常見，但一直被大眾忽略。英國科學期刊《皇家學會報告B》報告顯示，估計全世界約有20億人受感染，連澳洲寄生蟲專家亦曾被感染，他直言目前並無有效疫苗或根治藥物，藥物更令他全身起皮疹，嚴重副作用逼得他不得不半途停藥。



貓科動物是剛地弓形蟲唯一能進行有性繁殖的最終宿主，隨貓糞排出的卵囊會污染水源與土壤，但養貓並非散播這種寄生蟲的罪魁禍首，澳洲全民公共衛生官方平台Healthdirect的數據顯示，人類染病的最主要途徑是食用未煮熟的肉類。



貓科動物是弓形蟲唯一能進行有性繁殖的最終宿主，隨貓糞排出的卵囊會污染水源與土壤，但人類感染弓形蟲的主要途徑是吃下未經煮熟的肉類，因此養貓並非罪魁禍首。（AI生成圖片）

甚麼是弓形蟲病？ 高風險人士感染後有何症狀？

據（澳洲全民公共衛生官方平台）Healthdirect資料顯示，弓形蟲（又稱剛地弓形蟲，Toxoplasma gondii）是一種會寄生在細胞內的原生動物。弓形蟲可以感染任何溫血動物，但只能在貓體內完成有性繁殖，被感染的動物會失去對捕食者和開闊空間的恐懼，因而更容易被貓捕食。貓吃掉受感染的老鼠後，便完成了這種寄生蟲的整個生命周期。

貓科動物是弓形蟲唯一能進行有性繁殖的最終宿主，隨貓糞排出的卵囊會污染水源與土壤，但人類感染弓形蟲的主要途徑是吃下未經煮熟的肉類，因此養貓並非罪魁禍首。（AI生成圖片）

人類通常因食用未煮熟的受污染肉類、接觸帶有蟲卵的貓糞、或飲用受污染的水而感染。雖然大多數健康成年人感染弓形蟲後多數呈現無症狀或僅有輕微感冒症狀，但對於免疫力低者或孕婦，弓形蟲可能具有極高的致病性，孕婦若在懷孕期間首次感染，有可能會誘發腦膜炎、失明或胎兒畸形。

顯微鏡下的弓形蟲。（美國疾病管制與預防中心圖片）

全球近3成人口感染 現時尚無根治手段

據英國科學期刊《皇家學會報告B》公布的研究報告稱，弓形蟲是常見於全世界的寄生蟲，主要宿主是貓及老鼠，而且能傳染給人類，估計目前全世界約有20億人受感染，是全世界最普遍的寄生蟲疾病之一。

「弓形蟲病一直被忽視，但它非常普遍。」澳洲WEHI醫學研究所寄生蟲專家克里斯·湯金（Chris Tonkin）研究大腦寄生蟲研究多年，指出弓形蟲一旦進入「潛伏期」，在大腦神經元和肌肉細胞內形成囊腫，便再也無法將其從體內根除。他直言目前弓形蟲病並無有效疫苗或根治藥物，他自己曾因疑似感染需接受治療，藥物令他全身起皮疹，嚴重副作用逼得他不得不半途停藥。湯金的親身染病經歷揭露人類面對弓形蟲的困境：現有藥物副作用太猛烈，且對大腦內處於休眠狀態的弓形蟲包囊束手無策。世界衛生組織持續將寄生蟲病列為重點防控項目，評估各類被忽視疾病對全球公共衛生的威脅。

貓咪是弓形蟲的最終宿主，但人類感染弓形蟲的主要途徑是吃下未經煮熟的肉類。（美國疾病管制與預防中心圖片）

兩招防感染：高溫煮透或超低溫冷凍

想避免感染弓形蟲病，澳洲弗林德斯大學（Flinders University）專家Justine Smith教授給出終極答案：肉類要徹底煮熟！

若追求口感非要製作半熟菜餚，可在烹調前將肉類放入-12°C至-20°C的超低溫雪櫃，連續冷凍至少24至48小時，低溫形成的冰晶能破壞寄生蟲的細胞膜與包囊結構，達到徹底滅殺的效果。

人類感染弓形蟲病的常見途徑是食用未煮熟的肉類，專家建議務必將肉類徹底煮熟。（AI生成圖片）

家居防寄生蟲三大守則：

１.生熟分開：處理生肉與熟食的刀具、砧板必須嚴格分開，切完生肉後立刻用熱水洗潔精洗手

２.高溫煮熟：肉類中心溫度達67°C以上並維持數分鐘。

３.孕婦避開貓砂：清理貓砂盤的工作交給家人；貓隻盡量留在室內，避免餵食生肉。