打邊爐｜肉片「淥兩淥」就食恐吞寄生蟲? 廣東疾控警告3危險食法

近日氣溫驟降，最適合約三五知己「打邊爐」暖暖身。看著熱氣騰騰的湯底，夾起肥牛涮幾下入口，確實是冬日一大享受。不過，在享受美食的同時，若忽略細節，隨時會將寄生蟲和細菌一同吃進肚。廣東省疾控中心近日發出警示，提醒市民切勿貪圖口感而忽略食物安全，否則隨時引發膽管炎，甚至寄生蟲入腦。



貪鮮嫩隨時吞蟲入肚？3大「玩命」食法逐個捉

廣東省疾病預防控制中心日前發文提醒，直指幾種常見的火鍋吃法極高危，可能讓你的消化道成為寄生蟲的溫床：

淡水魚片「拖兩拖」即食 恐致膽管發炎

不少市民喜歡用脆肉鯇或草魚片打邊爐，輕輕涮幾秒便食用。專家警告，淡水魚容易攜帶肝吸蟲囊蚴。若生食或半生食（即未煮熟），極易感染肝吸蟲。長期感染可導致膽管發炎、阻塞，甚至引發膽結石及肝硬化等嚴重後果。

肉片「七上八下」未熟透 小心寄生蟲上腦

「七上八下」是坊間流傳涮肉片的秘訣，但這對於豬肉來說非常危險。未經徹底煮熟的豬肉可能含有豬帶絛蟲幼虫。一旦進入人體，成蟲除寄生在腸道引起腹瀉外，其蟲卵更可能隨血液循環遊走，導致腦部或眼部囊蟲感染，引致癲癇或視力受損。

蛇肉田雞求爽脆 裂頭蚴隨時入侵

部份特色火鍋會加入蛇段或田雞（蛙肉）。這類食材可能攜帶曼氏裂頭蚴。若烹煮時間不足，幼蟲會入侵人體，寄生於皮下、眼睛甚至腦部，後果不堪設想。

相關文章：護腎｜打邊爐一定高鈉高磷高鉀？營養師教吃火鍋安心護腎3原則

疾控專家傳授4招「防身術」 拒絕病從口入

要食得滋味又安心，廣東疾控中心歸納出以下４大食用建議，只需稍加進食稍為注意一下，就可以大大降低風險：

- 徹底煮熟：

切勿盲目追求口感。對於魚片，必須在沸水中煮至中心溫度達 70℃ 或以上，並維持最少1分鐘，厚切魚片則需更長時間。其他肉類必須煮至完全變色，不見血絲。



- 生熟分開，拒絕交叉污染：

這是最容易被忽視的一環。切勿用夾過生肉的筷子直接進食，亦不要將生熟食物混放在同一碟中。桌上應預備專用的「公筷」或「生筷」處理生料。



- 蘸料不能殺菌：

別以為蘸點醋、酒、辣椒或日式芥末就能「消毒」。專家強調，這些調味料根本無法在短時間內殺死寄生蟲或細菌，高溫烹煮才是唯一可靠的殺菌方法。



- 源頭把關：

盡量避免食用生的或未經檢疫的淡水魚生。購買火鍋食材應選擇衛生條件良好的超市或持牌街市，處理食材時家中案板和刀具也要生熟分開。



相關文章：【火鍋飲品】打邊爐易肥易水腫？營養師推薦34款飲品清單無糖低卡

食安中心特別點名：貝類開殼未食得？生蛋點蘸先安全？

香港食物安全中心亦有一系列針對本地飲食習慣的「貼士」，教大家如何避開陷阱，食得開心又放心：

1. 蜆貝「開殼」就食得？記住「90秒法則」



蠔、蜆等貝類是諾如病毒和甲型肝炎病毒的常見載體。食安中心建議，貝類應加熱至內部溫度達 90℃ 並維持90秒。最簡單的判斷方法是：在沸水中煮至外殼打開後，再多煮 3至5分鐘，確保病毒被消滅。

2. 生雞蛋蘸醬好滑溜？小心沙門氏菌



不少人喜歡用生雞蛋拌牛肉進食，但生蛋可能含有沙門氏菌。長者、孕婦及幼童等高危人士應特別避免，或選用經巴士德消毒的雞蛋。

3. 加湯勿心急 滾起先好食



每次向鍋中加水或湯後，必須等待湯底再次沸騰，才可將食物取出食用，以免溫度不足。

湯底方面，建議優先選擇清湯或番茄湯，減少飲用高脂、高鈉及高嘌呤的濃肉湯。多進食蔬菜和豆腐，既能平衡營養，又能減低油膩感。

相關閲讀：火鍋陷阱｜打邊爐唔好逾1小時？菜肉同煲易生致癌物5招滾得健康啲