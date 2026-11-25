海外置業當「包租公」竟演變成刑事案件！美國紐約長島（Long Island）一對華人夫婦，涉嫌在住宅內進行大規模非法改建，將原本的4房住宅違規切割成10間狹小房間（俗稱「劏房」），並放置18張床墊，再高價分租予大學生。直至今年7月初，該單位於凌晨時分發生火警，這個被當地官員形容為「潛在死亡陷阱」的單位，其內部極度惡劣的居住環境才被曝光。2名業主各自被控30項罪名，包括嚴重違反建築法規、提供不安全居住環境及非法獲利等，面臨最高合共43.6萬美元（約340萬港元）罰款及監禁90日。檢方申請沒收單位違法所得租金，而2名被告於7月23日出庭時均否認控罪。



美國紐約長島一對華人夫婦，涉嫌在住宅內進行大規模非法改建，將原本的4房住宅違規切割成10間狹小房間（俗稱「劏房」），並放置18張床墊，再高價分租予大學生。（網絡圖片）

4房極致「切割」 劏開10房放18床位

根據紐約長島媒體《News 12 Long Island》報道，涉案物業位於蘇福克郡（Suffolk County）石溪（Stony Brook）薩勒姆大道19號，原本是標準4房住宅，但華裔業主夫婦劉興濤（譯音，Liu Xingtao.）與林娟（譯音，Juan Lin）涉嫌在未取得任何建築及出租許可的情況下，將地庫、一樓、二樓、閣樓，甚至車房及門廊全面改裝，硬生生切割出10間獨立睡房，共擺放了18個床位。

將原本規劃為標準4房的住宅，改建為10間獨立出租房。（AI生成圖片）

高價租予大學生 每月租金逾萬美元

夫婦以高價將床位租給附近的紐約州立大學（石溪分校）學生。據世界新聞網引述鎮政府控方資料指，涉案房間門均貼有編號，儼同大型宿舍，租客每人每月支付約750至950美元租金，以火警發生時屋內至少有12名住客計算，每月租金總收入逾1萬美元（約7.8萬港元）。

深夜火災揭發違規改建 浴室吸煙惹禍暴露致命隱患

至今年7月2日凌晨4時15分，當地消防部門接報涉案單位發生火警，趕到現場將火撲滅，其後進入屋內調查，驚見屋內結構早已被違法改裝到面目全非。調查顯示，起火原因是有人在2樓浴室吸煙，不慎點燃了可燃物，導致火勢蔓延，幸屋內所有住客均及時逃生，火警中無人傷亡。



單位於今年7月2日淩晨4時15分發生火警，揭發內部嚴重違規改建。（網上圖片）

單位缺安全設施 無合規逃生通道或緊急出口

執法人員搜查後更發現，改建後的房屋完全缺乏必要的消防安全設施，多個隔間沒有合規的逃生通道或緊急出口，且同時存在大量安全隱患，包括缺乏煙霧探測器、電箱裸露等。此外，調查人員在房屋內發現有大量小雪櫃（冰箱）、微波爐等家電，大大增加火災風險。

當地高級助理鎮檢察官約翰·勞斯（John Rouse）在庭上更嚴厲指控，火災發生後，2名業主竟要求大學生租客在消防與執法人員抵達前離開，形容「他們叫這些學生消失」。布魯克海文鎮鎮長丹尼爾·帕尼科（Daniel Panico）怒轟這宗案件是出於「貪婪」，指「這些年輕學生正遭到惡房東剝削，他們的生命安全被置於險境，只為滿足那些唯利是圖之人的私慾」。



女被告有違規前科 各被控30項違規罪名

案件於7月23日在蘇福克郡第六區法院提堂，據《News 12 Long Island》庭審報道，劉男與林女各自被控30項罪名，2人均表示不認罪。

根據法庭資料，林女於去年7月已曾就同一物業「無出租許可證出租房屋」認罪，當時承諾會補辦手續，但當局指她一直未有履行。由於屬再次違規，林女面臨的潛在最高罰款達25.6萬美元，劉男則最高面臨18萬美元罰款，兩人合計最高可被罰款43.6萬美元（約340萬港元），並可被判處最高90日監禁。



涉案的華人夫婦於7月23日出庭後獲保釋候審。（網上圖片）

涉案的華人夫婦於7月23日出庭後獲保釋候審。（《News 12 Long Island》影片截圖）

檢方申沒收非法出租所得收益

此外，檢察官已向法院申請資產凍結與追繳令，要求強制沒收該對華人夫婦因非法出租所累積的全部違法收益。目前該物業已被建築局貼上危險建築標籤並強制勒令清空，涉案的華人夫婦正保釋候審。

