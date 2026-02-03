全球暖化海冰消融　挪威北極熊竟變肥壯？研究揭轉食海象馴鹿保命

最新研究顯示，挪威北極冷岸群島（Svalbard）的北極熊近30年來不減反增，體型明顯變胖且健康狀況良好，讓長期追蹤的科學家們大感意外。



這項發現已發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊。

最新研究顯示，挪威北極冷岸群島（Svalbard）的北極熊近30年來不減反增，體型明顯變胖且健康狀況良好，讓長期追蹤的科學家們大感意外。（Nature）

海冰消融 北極熊反而變得更胖：

海冰減少 北極熊反而變胖

BBC、CBS報導，挪威極地研究所（Norwegian Polar Institute）資深科學家阿爾斯（Dr Jon Aars）帶領團隊，於1992年至2019年間，針對770頭成年北極熊進行體重與體型測量。

結果竟發現，北極熊的體脂肪增加，體型明顯變得更加壯碩。令人費解的是，同一研究時期，冷岸群島每年無冰天數，以每年約4天的速度遞增，最終多了將近100天。

阿爾斯說：「對熊來說，長得越胖，活得越好。當海冰如此大量消失的情況下，我原本預期看見（北極熊）身體狀況下滑。我相當驚訝，因為自我開始研究以來，我們已經失去了太多海冰。」

2大原因讓北極熊長更好

研究團隊認為，冷岸群島的北極熊已適應海冰減少，轉而捕食更多陸地獵物，包括馴鹿和海象。

挪威1950年代立法保護海象以來，海象數量大幅回升，成為北極熊新的脂肪來源。此外，可用冰層面積縮小時，海豹反而集中在較小區域，讓北極熊更容易獵食。

阿爾斯指出：

現在有更多海象可供獵捕，牠們也可能更有效率地捕獵海豹。

好消息只是暫時 海冰融化仍急迫

不過專家警告，這個好消息恐怕只是暫時的。隨著海冰繼續減少，北極熊們將被迫長途跋涉得更遠，才能抵達覓食地點，而這會消耗更多能量與珍貴脂肪。

國際北極熊組織（Polar Bears International）首席研究科學家懷特曼（Dr John Whiteman）表示：「短期來看是正面的，但身體狀況只是其中一片拼圖。其他研究發現，無冰天數增加已降低幼熊、亞成體及老年母熊的存活率。」

懷特曼強調，儘管短期情況可能因地而異，但北極熊需要海冰才能生存。在加拿大西部的

哈德遜灣（Hudson Bay）等其他北極地區，北極熊數量仍因全球暖化而下降：

長期來看，如果海冰消失持續無法獲得控制，我們知道北極熊最終會消失。

