租客欠租！女業主跨年夜催交租反遭「寸爆」　網民：請走可難了！

網上常流傳「憑實力欠債」的說法，意思是債仔賴帳反問「點解要還？」。台灣知名作家黃大米在網上表示，其女友人的租客經常延遲繳交房租，從首個月開始就有遲交租情況，朋友無奈到向租客直言自己「要養小孩，你不要這樣對我，我女兒最近要手術，我還要繳房貸，你不能這樣一直拖欠」，但情況仍沒有改善。



到了2026年跨年夜，友人仍要催租，而房客反駁「我明天一定會讓你滿意，你不要再傳一些有的沒的訊息」、「年前留一線，日後好相見」等，但最後都是沒有匯錢，女友人只好寄望對方在租約完結後搬走。



大量網民留言「不管是弱勢房東還是弱勢租客，現代社會就是不要臉的天下無敵」、「可能很難趕走了，寧可空房也不要租」、「完蛋！這尊要請走可難了！」 、「欠錢的都很敢講」。



業主每個月都要催促交租

黃大米在其facebook專頁表示，其女性友人的租客有遲交租習慣，由第1個月開始遲繳房租，朋友每個月都要催促對方交租，有次已經欠了2個月，朋友無奈到向房客表示自己也有難處，「要養小孩，你不要這樣對我，我女兒最近要手術，我還要繳房貸，你不能這樣一直拖欠」，房客反稱「你們不能讓我喘口氣嗎？這不是錢的問題啊」，朋友覺得對方莫名其妙，「當然是錢的問題」。

跨年夜都要催交房租

朋友無奈向黃大米表示，連跨年夜都要催交房租，向對方傳送1張2026煙花照片，繼而表示「新年快樂，請記得繳房租」，豈料房客回應「現在是什麼時間，跨年你還要催錢，我會給房租，你不要急。現在這個跨年的時間點，你要催也要等明天」、「我之前銀行被凍結了，你都不能體諒嗎？」。

租客︰年前留一線，日後好相見

朋友見狀指出「租房子繳房租不是天經地義嗎？」，房客反駁「我明天會繳，我一定會釋出善意，你等我忙完，我會給你，你不要一直傳訊息給我」、「我明天一定會讓你滿意，你不要再傳一些有的沒的訊息」、「年前留一線，日後好相見」，最後當然沒有交租。

網民︰欠錢的都很敢講

黃大米形容朋友「邊看跨年煙火，邊催房租的心情真的很無奈」，朋友催交租催了接近1年，新年新願望是2個月租後完約，「房客可以快點搬家」，許多網民留言指「有過相同經歷，是一種折磨」、「欠錢的都很敢講」、「拖租金還理直氣壯，祝你朋友可以順利找到好的房客」。

