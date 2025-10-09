便利店學生哥付費欠$5　熱心人出手相助　後續有好報：心情好靚

助人為快樂之本，有能力幫助別人，自己也會感到快樂和滿足。最近有網民在社交平台發文，表示日前早上於1間便利店排隊等候增值八達通，輪到前面的學生付費時，店員稱還欠5元，學生頓時不知所措，樓主見狀便出手相救，拿出10元替對方支付餘額。由於要趕巴士上班，樓主增值後就快跑離開，但該名學生竟隨後追上，「話搵到錢還返畀我」，樓主婉拒後，本以為趕不的巴士剛巧也延誤了，結果終成功上車，他不禁直呼「助到人又真係幾快樂嘅，是日心情好靚」。



樓主在便利店見到輪到學生付費時，店員稱還欠5元，學生頓時不知所措，樓主見狀出手相救，拿出10元替對方支付餘額。（資料圖片）

學生哥現金不足 樓主出手相救

樓主在Threads上分享好人好事，表示早前於搭巴士上班前，先到便利店增值八達通，在排隊期間，看到前面的學生一手拿着需要付錢的單據，同時數算着手上的現金，但後來店員點算需付金額後，告訴該名學生還差5元。學生一時不知所措，樓主便立即拿出10元「解救」對方。

學生追出想還錢

樓主續指，由於他當時趕巴士，因此完成增值後便快跑離開便利店，但該名學生追出門口並叫停樓主，稱自己找到錢想歸還。惟樓主實在趕時間，便婉拒對方，繼續跑往巴士站。不過，樓主最後還是遲了2分鐘才到巴士站，幸運的是，「點知架巴士咁啱又遲咗，我就趕得切搭車了」，加上一大早就幫助了他人，讓樓主心情很好，「一朝早就幫咗人，心情特別好」、「助到人又真係幾快樂嘅，是日心情好靚」。

網民讚：好人有好報

帖文引來不少網民留言，紛紛大讚樓主的善心，而且好人有好報，「心存善念行善舉，巴士都等埋你」、「助人為快樂之本，我哋要將呢啲正能量傳遞開去」、「繼續加油呀，好事會不斷咁嚟緊啦！」、「心存善念，必有好報」。