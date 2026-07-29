日本小學生興起「捏捏樂」！女童狂買70個　專家拆解4大減壓原因

近期日本小學生群體掀起一股「慢回彈玩具」（俗稱「捏捏樂」）熱潮。有學童甚至直言「沒有它會活不下去」。為何這種構造簡單、揉捏時會產生紓緩觸感的玩具，能吸引被數碼科技包圍的新一代？有日本壓力研究專家從科學角度拆解了這股熱潮背後的心理機制。



有學童家中桌上堆滿了約70個由聚氨酯和矽膠等柔軟材料製成的「捏捏樂」。（AI生成圖片）

小學界掀起「捏捏樂」狂熱 女童擁有70個

這股熱潮在日本各地持續發酵。以日本富山市為例，就讀小學2年級的明里（Akari）與妹妹恩（En），家中桌上堆滿了約70個由聚氨酯和矽膠等柔軟材料製成的「捏捏樂」。當被問及如果這些玩具消失了會怎樣時，恩表示「我會很難過」，明里更誇張地直呼：「不可能！我會活不下去了！」明里就讀1年級的弟弟陸斗為了買到心頭好，甚至會努力幫忙做飯和打掃廁所來換取玩具。

明里就讀1年級的弟弟陸斗為了買到心頭好，甚至會努力幫忙做飯和打掃廁所來換取玩具。（AI生成圖片）

成牙醫平價獎勵品 糖果麵包造型最熱賣

在富山市的商店裏，這些慢回彈玩具大受歡迎，價格由300日圓（約14.7港元）至2600日圓（約127港元）不等。有小四學生透露，每次看完牙醫後都會得到1個作為獎勵，幾乎「人手1個」。

據當地商店的受歡迎程度排名：

第3位是方便隨身攜帶的「迷你貓爪印」鎖匙扣；

網民在社交平台分享購買的捏捏，圖為日本品牌iBloom的產品。（小紅書@心晴）

第2位是「麵包造型」的慢回彈玩具；

網民在社交平台分享購買的捏捏。（小紅書@Y_yana）

網民在社交平台分享購買的捏捏。（小紅書@奶茶惡霸）

而榮登榜首的，則是質地光滑水潤的「糖果造型」矽膠捏捏樂。

日本品牌iBloom的甜點造型捏捏。（小紅書@iBloom）

專家拆解「捏捏樂」4大爆紅原因：撫平焦慮的「安心工具」

看似普通的按壓玩具，為何能深深吸引被數碼技術包圍的新一代？明治大學法學部教授、暢銷書《神奇習慣的科學驗證百科全書》作者堀田修吾，就從壓力與行為習慣的科學角度，列出了「捏捏樂」大受歡迎的4大原因：

1.安全感：玩具柔軟、回彈緩慢的觸感，與人體皮膚相似。人們會在潛意識中將其與母親或從小撫摸的人聯繫起來，從而獲得平靜。

2.療癒作用：軟綿綿的玩具被擠壓後慢慢恢復原狀，這種「緩慢的動態」本身就能讓人平靜下來，具有安撫心靈的作用。

日本有許多實體店售賣捏捏。（小紅書@iBloom）

3.尋求新刺激：作為數碼原住民（Digital Natives）的一代，他們看慣了虛擬畫面，現在反而更傾向沉浸於可以「直接觸摸」的事物中。實物帶來的觸覺體驗，比屏幕上的模擬體驗更新鮮、更令人興奮。

4.紓緩壓力：將不愉快和擔憂的情緒轉化為一種解脫感。正如女童明里透露：「當父母不在家，我獨自過夜時，摸著它我會感到沒那麼焦慮。」這番話連她的母親聽到後也感到驚訝，並慶幸玩具有助女兒平靜心靈。

網民在社交平台分享捏捏手感。（小紅書@奶茶惡霸）

最佳「紓壓時機」曝光 大人也着迷

堀田教授建議，觸摸這類軟綿綿玩具的「黃金時間」，是「晚上大腦最疲憊的時候」以及「需要集中注意力之前」，這也解釋了為何許多成年人同樣對此着迷。儘管熱潮或在幾個月到1年內消退，但在高度數碼化的現代社會中，這種實體的「觸摸價值」將變得格外珍貴。

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日本麥當勞同款CHIIKAWA八款玩具7月28日起至8月22日登陸香港，購買開心樂園餐即可免費獲得，數量有限，送完即止。「Hachiware麥當勞日曆」為第一款推出的玩具，吸引大批CHIIKAWA迷到分店排隊換領，手機應用程式訂餐系統亦逼爆，過萬人排隊輪候進入訂餐畫面。



惟不少人換領「Hachiware麥當勞日曆」後，於網上發文發相大呻玩具出現瑕疵，包括小八臉部甩色、有污漬、劃花、印漏麥當勞標誌等，「咁多花咗真係好離譜，根本無QC，差勁！」。網民擔憂即使登記資料後也未能換貨，更質疑是否屬於日本麥當勞次貨，「可能係日本次貨版，日本老麥嗰邊唔收貨，轉戰香港，總好過變垃圾」、「點解會差成咁，係咪入咗日本啲次貨返嚟」。



《香港01》已就事件向香港麥當勞查詢，正等候回覆。



有CHIIKAWA迷發文大呻「中咗瑕疵貨」，照片見到，他換領的「Hachiware麥當勞日曆」小八臉和手上被劃花，有條藍色幼線，幼線旁的腮紅亦有甩色情況。（fb群組「Chiikawa HK Fans Club」圖片）

有CHIIKAWA迷於facebook群組「Chiikawa HK Fans Club」發文大呻，「中咗瑕疵貨，舖頭無得即場換貨，經理登記完單號同個人資料，等office打嚟睇下點處理」。照片見到，他換領的「Hachiware麥當勞日曆」小八臉和手上被劃花，有條藍色幼線，幼線旁的腮紅亦有甩色情況。

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