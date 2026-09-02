紐約29歲華裔男開長者護理中心　騙「白卡」補助320萬美元遭判監

美國紐約布魯克林（Brooklyn）發生1宗涉及龐大醫療補助的欺詐案。當地1名29歲華裔男子涉嫌利用自己經營的日間長者護理中心，申領俗稱「白卡」的美國聯邦醫療補助計劃（Medicaid）時，虛報高達320萬美元（約2,496萬港元）服務費兼洗黑錢。該男子於今年7月21日自首，受審後被判處入獄4年9個月，並須退還全部款項及沒收150萬美元（約1,176萬港元）犯罪所得。美國司法部於今年4月成立「國家反欺詐執法司」，強調將持續追究同類欺詐者的法律責任。



姓朱的華裔男子透過旺家樂日間長者中心實行詐騙，涉款達320萬美元。（Google地圖截圖）

藉日間長者中心詐騙320萬美元

涉案華裔男子埃里克·朱（Eric Zhu），居於布魯克林區，今年7月21日向聯邦監獄管理局（Bureau of Prisons）自首，承認通過旗下成人日間長者護理中心進行1宗涉及320萬美元的聯邦醫療補助（Medicaid，俗稱白卡）欺詐及非法回扣案，遭判監57個月（即4年9個月），須支付近320萬美元賠償金和150萬美元欺詐所得。

據美國司法部（DOJ）公告，姓朱男被告現居紐約布魯克林，是「旺家樂日間老人中心」（Prime Life Adult Day Care LLC，以下簡稱「旺家樂」）的負責人。在2020年至2025年期間，旺家樂以非法現金回扣和賄賂為誘餌，吸引多名醫療補助計劃受益人加入機構，在此段期間，旺家樂向醫療補助計劃虛報了約320萬美元費用，但這些醫療補助受益人從未接受過相應的照護服務，而朱男更涉嫌利用多間商業實體進行洗黑錢活動，執法人員搜查旺家樂期間追回部分贓款。

朱男更涉嫌利用多間商業實體進行洗黑錢活動，執法人員搜查旺家樂期間追回部分贓款。（司法部通告截圖）

年損逾3,086億美元！副總統萬斯主導反欺詐司徹查

據反保險欺詐聯盟統計，保險欺詐每年給消費者造成至少3,086億美元（約2.4萬億港元）損失。2026年4月7日，司法部宣佈成立「國家反欺詐執法司」（NFED，簡稱「反欺詐司」），並由副總統萬斯（J.D. Vance）主持的跨政府部門行動，核心職能是追查與起訴福利詐騙分子，整治聯邦福利項目中的欺詐、浪費和濫用情況，支持「消除欺詐工作組」。

司法部打擊醫療欺詐：部長發嚴厲警告

「國家欺詐執法司」首任助理總檢察長（助理司法部長）麥克唐納（Colin M. McDonald）表示，案中被告利用弱勢的醫療補助計劃受益人，誘使他們加入非法計劃去進行詐騙，相當於竊取了美國納稅人數百萬美元，且破壞了以幫助弱勢群體為目標的項目。他強調當局會持續追究此類欺詐者，司法部將繼續嚴厲打擊所有欺詐公共衛生計劃人士。