廣東女要求速遞送貨上門遭報復　包裹現下流留言：要不要送你床上

據媒體報道，近日，廣東女子小雪（化名）爆料，自己遭遇速遞員惡意低俗報復。



據悉，小雪網購時收貨地址填寫完整，且特意備註快件需要送貨上門，但兩件中國郵政速遞並未遵照要求派送：速遞員未提前徵得她同意，也沒有事前告知，就私自將兩個包裹全都存放至速遞代收點，並未送貨上門。

廣東女子要求速遞送貨上門後遭報復，包裹被寫侮辱性言語。（圖/翻攝自瀟湘晨報）

為維護自身權益，小雪通過郵政速遞官方平台提交投訴，反饋速遞擅自放置代收點、未履約上門派送的問題。

可這場合理維權反倒招致派送人員不滿，對方非但沒有正視自身違規行為，還心存怨氣蓄意報復。

後續小雪取回包裹時發現，一個速遞紙箱表面被人寫下低俗字句：「要不要送到你床上。」言語極具冒犯性。

小雪還透露，此事並非首次糾紛。兩個月前，她就曾因索要送貨上門遭到速遞員電話言語威脅，對方曾出言讓她多加小心。

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當時她曾聯繫郵政客服投訴，事後速遞規範派送過一段時間。如今再度出現違規投遞 ，她無法判定涉事人員是否為同一人。

針對此事，目前中國郵政客服回應表示，會將該情況遞交相關處置部門核實處理，後續會致電反饋結果。

實際上，依據2024年3月1日內地正式實施的《快遞市場管理辦法》明確規定：未經寄收件人許可，快遞企業不得擅自將快件投放至快遞驛站、智能快遞櫃；違規投遞情節嚴重的，相關主體將被處以1萬元至3萬元人民幣罰款。

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