啦啦隊女神「牛奶」車底發現不明物體　去車行檢查才知超心寒真相

中信兄弟啦啦隊女孩「牛奶」王儷潔早前在Threads發文，驚曝自己疑似遭人非法追蹤，在愛車底部發現不明定位器，讓她至今仍心有餘悸，直呼「真的好可怕」。

牛奶透露自己的車子購買約一年時間，期間僅曾交由原廠進行一次保養，之後也送往另一家車廠進行烤漆處理。前幾個月因為常下雨，她意外發現車子底部、靠近後座的車門下方，有一個方形物體被黑色膠帶黏著，因其中一側膠帶失去黏性，所以這個方形物體呈現垂吊狀態。

起初牛奶以為是車輛零件，不敢自行拆除，後來到車行請人協助檢查，沒想到對方確認該物品竟是「定位器」，讓她當場震驚。

目前定位器已經沒電，但仍讓她忍不住懷疑，也想要去報警：

這一年來，我到底被定位多久了？

事件曝光後，不少粉絲湧入留言關心她的安全，也紛紛建議報警處理。對此，牛奶坦言自己十分困惑，也相當不安，直言「不知道是誰做了這種事」，更擔心即便報警，是否真的能追查出裝設定位器的人。

