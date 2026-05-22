百佳超市首辦美食及品牌嘉年華　必搶$1福袋+夾公仔贏24K金罐

超市「變身」嘉年華會現場？近日社交平台瘋傳，百佳超市「踩過界」，將會首次舉辦「百佳超市美食及品牌嘉年華」，獲得逾50個品牌參與，有多款$1限定優惠以及超值福袋。會場設多個攤位及互動遊戲區、打卡位和音樂表演，當中夾娃娃機獎品極吸引，參加者有機會夾走24K金裝飾！此外，場內大玩購物車貨款總額競猜遊戲，猜中最接近金額者，就可以全車貨免費取走，做到真正滿載而歸！不少網民笑指「原來超市都可以咁fun」，計劃帶小朋友周末去百佳嘉年華掃貨兼玩Game。

「百佳超市美食及品牌嘉年華」將在5月29日起一連三天於灣仔五星級合和酒店16樓大禮堂舉行。

百佳超市今次首辦的「百佳超市美食及品牌嘉年華」，將在5月29-31日一連三天（星期五至日）於灣仔五星級合和酒店（Hopewell Hotel）16樓大禮堂舉行。嘉年華除了有多個$1限定優惠和超值福袋之外，還有大量免費贈品及試飲試食、打卡位、攤位互動遊戲等活動。《香港01》整合出以下6大探店攻略，幫大家搜集各大必買必玩項目。

嘉年華有超過50個品牌參與，各項食、玩、買活動應有盡有。

百佳嘉年華｜探店攻略1. 必搶$1限定優惠+超值驚喜福袋

嘉年華內有多項$1限定優惠，當中最吸引必數總值$360的「可口可樂$1無糖氣泡驚喜禮袋」。禮袋內有一排無糖檸檬青檸味汽水330毫升8罐裝、一支無糖可樂500毫升、一支玉泉梳打水410毫升，以及一盒可口可樂汽水罐3D拼圖盲盒。 每日限量100份，屬入場第一個必搶貨品。

總值$360的可口可樂無糖氣泡驚喜禮袋以$1發售，每日限量100份。

其他$1優惠包括：$1 一件大理石雪花牛扒、$1一排6盒裝「維他手指檸檬茶」、$1包「安井」包點/饅頭，都是必搶之選。

除此之外，喜歡吃乳酪的市民有福了，皆因可以以$50優惠價，購買總值超過$200的乳酪產品；「SELECT佳之選」福袋內有多款零食、餅乾類產品和紙品等，總值超過$150，但嘉年華價只需$50即可換購；零食控則推薦PHILONG $100 「魚蝦蟹」零食福袋，內有13包炸魚皮、炸蝦頭和炸蟹柳，還額外贈送兩罐飲品。

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百佳嘉年華｜探店攻略2. 免費送刀嘜油+飲STARBUCKS咖啡

嘉年華有不少免費贈品及試飲試食，大家搶完福袋，可以去刀嘜攤位點讚其Facebook專頁，即送高健零反食油一支。之後再免費試飲STARBUCKS咖啡，大會將送出1,000杯咖啡。此外，各位憑入場門票即可免費獲贈12安士上水爆谷（芒椰奶西味），現場也可試食香港製造的「許記」炸魚餅及魚春卷。

百佳嘉年華｜探店攻略3. 必玩嘉頓夾娃娃機 贏24K金罐

嘉年華有多個互動攤位，推介一定要挑戰「嘉頓夾娃娃機」，其終極大獎是價值高達 $1,999 的 「24K 磨砂金罐什餅擺設」，除了身價不菲，亦極具收藏價值。入場者只要消費滿 $38，即可獲得遊戲代幣1枚，測試身手與運氣！

嘉頓夾娃娃機的終極大獎是價值高達 $1,999 的 「24K 磨砂金罐什餅擺設」。

除了夾公仔機，現場有3大攤位遊戲，包括充滿童年回憶的掟彩虹「SELECT是叻扔彩虹」、考眼力、手力和運氣的拋圈圈「樂入圈套」，以及講求手眼協調的碌波仔「碌for FUN」等，遊戲勝出者可獲多款佳蛋仔系列獎品。

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百佳嘉年華｜探店攻略4. AI賽車體驗＋必試韓式手繪速畫

嘉年華也設有「AI FPV 第一人稱視角賽車」體驗區，只需1個代幣就可以坐入「佳蛋仔駕駛艙」遙控迷你賽車，在賽道上跟其他人鬥飄移技術！若想一家大小或跟閨密拍照留念，現場有巨型佳蛋仔打卡位和「人生四格」自拍亭，可走入限定可愛相框影張即影即有。 還有「韓式手繪速畫」體驗，只需一個代幣就送你一張手繪人像畫，留下美好回憶。

百佳嘉年華｜探店攻略5. 精算王現場競猜遊戲 估中贏全車貨品

在眾多互動遊戲中，獎品最豐富的莫過於「精算王現場競猜遊戲」挑戰。此活動玩法簡單，入場人士可以憑購物經驗，估算購物車內所有貨品的總價值，預估金額最接近實際總值的優勝者，即可將整部購物車內的貨品捧走，平日精打細算的你、我、他，齊來化身精算王考眼光，隨時成為大贏家！

百佳嘉年華｜探店攻略6. 《全民造星VI》歌手表演

除了有得食有得玩，嘉年華開幕當日（5月29日）將有多位人氣歌手參與演出，包括有《全民造星VI》季軍Jacky Fan、打入10強的Kirs、小雞、參賽者Ho Ming，還有小津、Hei Hei，以及新晉男子組合ALITZ等藝人，大家可以邊玩邊睇Live Show。

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易賞錢會員消費滿$185獲贈免費門票

嘉年華的門票分為兩種，分別是實體門票和電子門票，每張實體門票售價$10。實體門票由即日起於香港百佳及旗下品牌門市發售，每張實體票均額外附送3枚遊戲代幣及一張遊戲參加券；至於電子門票則可透過「易賞錢 （MoneyBack）」手機應用程式領取（電子門票僅供入場）。

「易賞錢」會員更有特別優惠，只要於全線香港百佳、FUSION、TASTE、TASTExFRESH新鮮生活、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL消費，每滿$185即免費獲贈實體門票1張及電子門票1張。於百佳網店購買貨品每滿$185，亦可獲贈電子門票1張。

每張實體門票均額外附送3枚遊戲代幣及一張「精算王」現場競猜遊戲券。

「百佳超市美食及品牌嘉年華」詳情

日期及時間：5月29-30日（星期五、六）（12:00-20:00pm，19:30pm停止進場）

5月31日（星期日） (10:00-18:00pm ，17:30pm停止進場）

地址：灣仔合和酒店16/F大禮堂

交通：灣仔地鐵D出口行200米（5分鐘）