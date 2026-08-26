華女童遭未繫繩大狗嚇到　家長勸戴狗繩　竟被狗主罵「滾回中國」

未繫繩大狗嚇人，主人還惡人先告狀？澳洲悉尼1處社區公園日前發生極具爭議的種族歧視與寵物安全衝突，1名華人家長帶着5歲女兒在草地散步期間，1隻未繫狗繩的大型犬突然高速衝向女童，女童當場嚇哭。華人家長出於安全考量，禮貌建議狗主為犬隻繫上牽繩，詎料對方非但沒有道歉，反而咆哮大喊：「滾回中國，滾回監獄！」事件在澳洲華人社區引發廣泛關注。



事發時這名狗主人帶着幾隻大型犬，包括一隻哈士奇與兩只薩摩耶。（網上截圖）

狗主情緒失控言語攻擊 發表種族歧視言論

該華人家長時候回憶，事發時這名狗主人帶着幾隻大型犬，包括一隻哈士奇與兩只薩摩耶，哈士奇衝向女童後，狗主反過來指責是女童手中的玩具吸引了他的寵物。華人家長善意提醒狗主應繫上牽繩，以免對公園內的幼童造成危險。不料狗主聽後情緒極度激動，將意外的原因歸咎於這個華人家庭。

事發時這名狗主人帶着幾隻大型犬但未牽繩。（網上截圖）

狗主聽到家長建議後後情緒極度激動，將意外的原因歸咎於這個華人家庭。（網上截圖）

他隨即對華人家庭爆發一連串帶有強烈種族歧視色彩的言語攻擊，在大庭廣眾下咆哮「Go back to China」（滾回中國）及「Go back to prison」（滾回監獄）。面對突如其來的言語霸凌，該華人家長直言「當時震驚得說不出話來」，難以理解1個基於公共安全的善意提醒，何以會引發如此極端的種族仇恨言論。

狗主對華人家庭爆發一連串帶有強烈種族歧視色彩的言語攻擊。（網上截圖）

幼童留心理陰影 警稱未構成恐嚇未予立案

這場遭遇對年僅5歲的華裔幼女造成了心理創傷。孩子的母親透露，女兒事後不斷追問：「媽媽，他為什麼要我們回中國？」面對女童的疑問，她無奈又心痛，難以向稚童解釋種族歧視偏見。

這場遭遇對這位年僅5歲的華裔幼女造成了心理創傷。（網上截圖）

事發後，涉事母親將事發影片上載至社交平台，相關影片及描述在澳洲華人社群快速瘋傳。她在網民的建議下向當地警方報案。然而，警方在審視錄影畫面後表示，現有證據未能證明涉事男子的言行已達到法律上構成「刑事恐嚇」（Intimidation）的門檻，因此決定不予立案，僅建議事主向相關反歧視機構或市議會投訴。目前，涉事華人家庭已向當地市議會提交正式投訴，正等待調查回覆。

未繫牽繩涉違反規定 種族歧視言論觸犯法律底線

事實上，澳洲大部份市區公園均有明確法律規定，犬隻在公共區域必須佩戴牽繩，除非該處被明確標示為「無牽繩遛狗區」（Off-leash area）。涉事狗主未有繫上狗繩已涉嫌違反地方政府規範，隨後發表的公然歧視言論更已違反澳洲反歧視法例。

（綜合）

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