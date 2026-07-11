澳洲噸重網紅海豹恐遭安樂死　萬人聯署反對　網民怒轟：錯在人類

澳洲一隻重達1,000公斤的南象鼻海豹「尼爾」（Neil），因經常於人類社區出沒並展現慵懶模樣，成為互聯網上的人氣焦點，然而，其高知名度卻可能為牠帶來致命危機。澳洲塔斯曼尼亞當局日前發出警告，指部分民眾為「打卡」而行近海豹，構成嚴重安全隱患，當局強調，若情況失控並威脅公眾安全，不排除將尼爾「安樂死」，消息傳出後惹起極大迴響，目前已有逾6.2萬人參與網上聯署，要求當局「刀下留豹」，直斥「該受罰的是無知人類」。



隨着海豹尼爾的年齡增長，其領地意識亦會逐漸增強，若龐大的身軀與人群過度接觸，將衍生巨大安全風險。（網上影片截圖）

海豹尼爾重量達1,000公斤，因常在人類社區出沒﹐吸引不少人去打卡。（網上圖片）

海豹尼爾重量達1,000公斤，因常在人類社區出沒﹐吸引不少人去打卡。（網上圖片）

海豹尼爾在路障後休息。（網上截圖）

上千公斤人氣海豹 龐大體型成潛在隱憂

尼爾於2020年10月在塔斯曼半島（Tasman Peninsula）塞勒姆灣（Salem Bay）出生，目前接近6歲，身長達3米，體重約1,000公斤，尼爾曾多次造訪塔斯曼尼亞，每次登岸換毛均引來大批群眾圍觀。專家預計，當尼爾12歲成年時，體型將增長至4.5米長、重達4,000公斤。隨着年齡增長，其領地意識亦會逐漸增強，若龐大的身軀與人群過度接觸，將衍生巨大的安全風險。

海豹尼爾在海灘上休息。（網上圖片）

隨着尼爾的年齡增長，其領地意識亦會逐漸增強，若龐大的身軀與人群過度接觸，將衍生巨大的安全風險。（網上影片截圖）

「打卡」亂象頻生 當局稱安樂死或為「最後手段」

塔斯曼尼亞自然資源及環境部（NRE TAS）的野生動物生物學家Kris Carlyon指出，大眾正陷入「愛死尼爾」的危機，不少人為了在社交平台上傳照片炫耀而刻意走近，甚至有家長抱着嬰兒上前合照。

當局警告，若大眾的危險行為導致場面失控，對尼爾執行安樂死將是必須考慮的「最後手段」。由於尼爾體型龐大，為其注射鎮靜劑並轉移安置的風險極高，故並非首選方案，當局同時引用2022年挪威明星海象芙蕾雅（Freya）因威脅人類安全而遭人道毀滅的悲劇作為前車之鑑。

尼爾因經常於人類社區出沒並展現慵懶模樣，成為互聯網上的人氣焦點。（網上影片截圖）

尼爾因經常於人類社區出沒並展現慵懶模樣，成為互聯網上的人氣焦點。（網上影片截圖）

尼爾因經常於人類社區出沒並展現慵懶模樣，成為互聯網上的人氣焦點。（網上影片截圖）

尼爾因經常於人類社區出沒並展現慵懶模樣，成為互聯網上的人氣焦點。（網上影片截圖）

尼爾因經常於人類社區出沒並展現慵懶模樣，成為互聯網上的人氣焦點。（網上影片截圖）

逾6萬人聯署護航 網民怒轟「錯在人類」

有關安樂死的言論隨即惹起公憤，大批民眾在網上發起聯署，致函塔斯曼尼亞環境部長Guy Barnett及公園部長Nick Duigan，並在短時間內收集逾6.2萬個簽名，請願書促請當局徹底排除「安樂死」選項，呼籲實施「非致命性管理計劃」，建議在尼爾的棲息地設立限制進入的安全區，並向違規闖入的遊客處以罰款。不少網民留言批評當局做法：「是我們闖入了牠的環境，牠只是按自然本性行事，沒做什麼！」

請願書呼籲設立限制進入區域，並對干擾海豹的行為處以罰款。（網上圖片）

專家強烈呼籲 保持距離才是真愛

為避免悲劇發生，當地野生動物部門強烈呼籲公眾與尼爾保持至少20米距離，嚴禁觸摸或餵食，狗隻則必須繫上狗帶，並保持至少50米距離，切勿阻擋海豹返回水中的路線。市民亦應時刻留意尼爾的行為變化，若牠出現抬頭、張大嘴巴對着人、持續盯着人群或表現警覺等不安跡象，即代表其休息已受打擾，公眾應主動後退，還牠一個安寧的生存空間。

（綜合）

其他報道：日本首宗餵野鴿案！惡性餵飼野生動物犯法 香港餵鴿最高罰$10萬

街頭野貓、公園野鴿隨處可見，不少人會出於憐憫或愛心而主動餵食。然而，這份「善意」若毫無節制，不僅會擾亂環境、滋擾民居，更有可能觸犯法例。日本早前出現全國首宗因惡性餵飼野生動物案，涉案者目前已被警方書類送檢（不經拘捕而將案件移交檢察院或起訴），案件揭露隨意餵飼衍生的種種社會亂象。



隨意餵飼卻從不清理，長期累積之下滋生害蟲，嚴重影響居住環境。（YouTube影片截圖）

日本大阪市住吉區JR我孫子町站周邊深受野鴿問題困擾，大量鴿子長年聚集車站周邊，導致糞便遍地、衛生惡劣。（YouTube影片截圖）

10年「鴿患」糞便遍地 政府深夜埋伏鎖定嫌疑人

事件發生於日本大阪市住吉區JR我孫子町站（JR Abikocho Station）周邊。當地自10年前起已深受野鴿問題困擾，大量鴿子長年聚集車站周邊，導致糞便遍地、衛生惡劣，附近居民苦不堪言。大阪市市政府早已知悉問題，派員深夜埋伏調查，鎖定嫌疑人士。

日本大阪市住吉區JR我孫子町站周邊深受野鴿問題困擾，大量鴿子長年聚集車站周邊，導致糞便遍地、衛生惡劣。（YouTube影片截圖）

日本大阪市住吉區JR我孫子町站周邊深受野鴿問題困擾，大量鴿子長年聚集車站周邊，導致糞便遍地、衛生惡劣。（YouTube影片截圖）

當局多次依據《動物愛護法》向相關人士作出勸告與警示，但涉事者依舊我行我素。無奈之下，大阪市政府向警方作出刑事檢舉。這是日本全國有史以來，首宗因為餵飼野生動物而被起訴的案例。大阪市市長橫山英幸公開呼籲市民，希望大眾克制胡亂餵食的衝動，以免破壞社區衛生。

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