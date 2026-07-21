躺平賺錢？澳洲亞裔夫婦工餘經營自助洗衣店　年賺$66萬財富自由

生活成本高企，不少人開始尋求主業以外的副業收入。澳洲1對華裔情侶2年前在南澳阿德雷德（Adelaide）創立名為「The Laundry Concierge」的自助洗衣店，實現了財富自由。2人平日照常上班，每星期僅需花4至6小時管理，1年即可創造高達12萬澳元（約66萬港元）的營業額，扣除成本後，單月淨利逾6,300澳元（約3.5萬港元）。



澳洲1對華裔情侶創立自助洗衣店成功實現財富自由。（TIKTOK截圖）

邊做正職邊創業 首月即達收支平衡

現年26歲、從事醫學研究工作的Lyanne Nguyen與男友Andy Chiem，2年前看準自助洗衣市場的潛力，在澳洲阿德萊德合夥創立無人自助洗衣店「The Laundry Concierge」。2人表示，創業初衷是希望在正職薪水之外建立第2條現金流，擺脫未來完全依賴正職薪資收入的局限。

Lyanne Nguyen與男友Andy Chiem合照。（網絡圖片）

Lyanne Nguyen與男友Andy Chiem合照。（網絡圖片）

在店面投入營運後，由於採用高度自動化的自助設備，顧客可自行完成清洗與烘乾流程，2人毋須長期駐店。他們平日依然維持原本的全職工作，僅利用下班時間或周末假期巡視店面，補充洗衣用品、清潔環境以及設備定期維護等工作，每星期平均只需花費4至6小時管理。Nguyen表示，洗衣是大眾需求，且冬天由於衣物難乾原因，營收比夏天多出一倍。2人去年出國旅遊近2個月，而店面仍默默營收，真正實現了財富自由。

2人依然維持原本的全職工作，僅利用下班時間或周末假期巡視店面，補充洗衣用品、清潔環境以及設備定期維護等工作。（網絡圖片）

毋須全日駐店 省時省力切合現代都市人

自助洗衣店的特點在於「毋須店主全天候駐守」。顧客只需自行投幣或刷卡，即可完成洗滌及烘乾流程。店主日常主要負責維護設備、清潔環境、補充消耗品，以及處理突發狀況。

自助洗衣店的特點在於「毋須店主全天候駐守」。（網絡圖片）

與餐飲或傳統零售業相比，自助洗衣店具備多項優勢，人工成本低，毋須僱用大量員工；營業時間長，可提供長時間甚至24小時服務；收入相對穩定，受經濟波動影響較小。隨着澳洲當地公寓數量增多，許多租房族、留學生、單身人士或家中洗衣空間不足的人，對公共洗衣設施的需求與日俱增。

「半被動式收入」掀熱潮 惟入場門檻不容忽視

在生活成本不斷上漲的背景下，這種「半被動式收入」（Passive Income）模式愈來愈受到追捧。除自助洗衣店外，自動售賣機、小型倉儲及車位出租等小生意亦成為熱門選項。

自助洗衣店前期投入大，工業級洗衣機與乾衣機價格昂貴。（網絡圖片）

然而，看似輕鬆賺錢的背後亦隱藏不少風險。自助洗衣店前期投入大，工業級洗衣機與乾衣機價格昂貴，加上店面租金、水電費及維修成本，啟動資金動輒需要數十萬澳元；若選址不好，鄰近區域缺乏足夠的租客、公寓居民或學生客群，即使設備完善亦難以維持穩定客源。

其他報道：父母車禍亡獨生女繼承¥2億遺產 新婚夫閃離婚 獲分¥6800萬惹議

父母車禍亡，身邊人竟不是共渡難關，而是急着離婚分身家？上海一則遺產糾紛的真實案例近日在內地社交平台瘋傳，短短幾天已引發數以萬計網民發言討論。案中1名獨生女子的父母因車禍雙雙身亡後，她繼承了高達2億元人民幣（約2.31億港元）的巨額遺產，豈料新婚僅1年的丈夫隨即入稟法院提出離婚，並要求平分財產。最終法院裁定該筆遺產屬於夫妻共同財產，判決2人離婚的同時，男方竟成功分得高達6,800多萬元（約7,865萬港元）財產，事件隨即引來網民排山倒海的炮轟，直斥男方舉動與「吃絕戶」無異！



獨生女因父母車禍離世而繼承2億遺產，卻遭新婚夫閃離吃絕戶，法院裁定屬共同財產，丈夫可分得高達6,800多萬人民幣。（AI生成圖片）

父母突遇車禍雙亡 新婚夫即入稟求分身家

據了解，案中的女事主姓王，是獨生女，與姓付男子僅結婚僅，本來過着平靜生活。至2024年，王女的父母不幸遭遇意外車禍離世，由於王女的祖父母及外祖父母都早已過世，她作為唯一的法定繼承人，順利接手了父母留下的1,000多萬人民幣（約7,865萬港元）存款，以及9套房產和商鋪，總資產估值約為2億元人民幣（約2.31億港元）。

上海1名獨生女因父母在車禍中離世，她承繼了巨額遺產。（AI生成圖片）

然而，就在一家人剛剛辦完喪葬事宜，王女仍未擺脫喪親的巨大悲痛時，新婚僅1年的丈夫突然提起訴訟，以感情不和為由要求離婚，並強烈要求分割該筆巨額遺產。

付男在訴訟中提出主要主張，指由於王女的父母生前未訂立遺囑，且父母去世的事情是發生在夫妻婚姻關係有效期間，因此這遺產在王女通過法定繼承所得後，依法自動成為夫妻共同財產，自己作為丈夫理所當然享有分割權。

新婚僅1年的丈夫以感情不和申請離婚並要求平分財產，最終判獲得6800萬人民幣。（AI生成圖片）

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