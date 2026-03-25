假兌換、真搶劫！加拿大35歲華裔女網約兌外幣　專搶同胞涉6宗案

假兌換、真搶劫！加拿大安大略省約克區警方（York Regional Police）近日公布35歲華裔女子林芳（Fang Lin）的照片，指其涉及至少 6 宗合謀搶劫案。警方調查發現，疑犯疑利用社交平台及社區群組，以「優惠匯率」為餌誘騙受害人帶備大量現金見面，再聯同同黨現身搶劫。警方呼籲其他受害人報案，並提醒公眾兌換外幣時需謹慎。



警方公布35歲女子林芳（Fang Lin）的照片，她涉及6宗搶劫案，警方呼籲其他受害人報案。（約克區警方圖片）

稱提供「優惠匯率」誘騙受害人

涉案女子 Fang LIN ，據報會在網上社區群組物色目標，聲稱能提供比銀行更優渥的匯率，以此建立信任。當受害人放鬆警惕，帶同大量現金到達指定地點後，該女子便會與同黨現身行劫。除搶劫案外，她亦涉及一宗 5,000 加元（約 2.8 萬港元）的盜竊案。警方相信可能有更多受害人，故公布其照片。

雖然警方未正式公布受害人國籍，但當地華文媒體指出，疑犯活躍於華人聚居的萬錦市（Markham），受害人大多為華裔。部分受害人疑為避開監管或節省銀行手續費而選擇私下換匯，最終因小失大。

加拿大安大略省約克區警方（近日公布35歲華裔女子Fang LIN的照片，指該女子涉及6宗合謀搶劫案。（約克區警方圖片）

網民爆料指涉案女子常借錢不還

隨着警方公開疑犯照片，網上隨即傳出更多關於該女子的的背景資料，據《溫哥華港灣網》報道，有報稱認稱Fang LIN的人士爆料，Fang LIN暱稱「CoCo」，離婚後與男友同住，家人在當地經營小商店。爆料者指，CoCo 擅長利用孩子與同校家長建立關係，或藉經商買賣騙取信任，再以「資金周轉」為由借錢不還，但有借無還，甚至失聯，沒料到再次聽到其消息，卻是涉及搶劫案，形容看到新聞時感到「大快人心」。

攜帶大量現金與陌生人交易，風險極大。（AI生成圖片）

約克區警方提醒 5招防換匯劫案：

1.避免與陌生人私下換匯，應透過銀行或者持牌金融機構換匯

2.切勿帶大量現金前往陌生地點

3.如果需要會面，應前往光線充足的公共場所，或者警方指定的「安全交易區」

4.相信直覺，如果感覺不安全，或者優惠好到難以置信，那就取消交易

5.如果發現可疑活動或懷疑詐騙，請立即報警