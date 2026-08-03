內地短劇爆富婆砸錢當女主　指定男演員拍60場吻戲更「強伸舌頭」

中國短劇圈近日爆出拍攝爭議，導演夢星（夢馨）爆料，一名自稱富婆的投資人豪砸資金，請她為自己量身打造一部50多集短劇，不僅富婆親自擔任女主角，並親選男主角演員，還要求劇中安排60多場吻戲。



男主角演員鍾宇飛近日拍片控訴，拍攝過程中對方多次出現越界親密行為，讓他當場只能強忍不適。

內地短劇圈傳出「富婆投資人當女主頻加吻戲」，圖為富婆與鍾宇飛正拍戲。（圖／翻攝自微博）

拍片現場曝光 富婆安排大量親密吻戲 男主角神情抗拒：

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據內媒報道，這名富婆以投資方身份定製短劇，指定鍾宇飛飾演「落魄王爺」，自己則演出王妃。劇組透露，她要求在50多集劇情中安排60多場吻戲，幾乎「走兩步就要親一次」，親密戲比例相當誇張。

男主角控訴富婆頻加吻戲

據悉，該劇完成後，平台認為部份親密戲尺度過大，最終刪除20多段相關畫面，導致劇情銜接出現問題，也讓部份觀眾誤以為男女主角現實中關係親密。

事件曝光後，導演夢星拍片證實事情屬實，表示自己只是承接這部定製化短劇的製作方，並非外界誤傳的富婆本人。她透露，拍攝完成後，投資人因不滿成品遭平台刪減大量吻戲，拒絕支付剩餘3萬元人民幣製作尾款，她才決定公開整起事件。事件也引起網上熱議。

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夢星表示，當初就曾勸說降低吻戲比例，但富婆始終堅持己見，最後不僅作品評價不佳，還將責任歸咎於剪輯團隊。劇組也向鍾宇飛致歉，並表示未來將在簽約時，更明確保障演員權益及釐清作品責任。

由於整起事件與1998年《西門無恨》投資人楊鈞鈞自資、自演女主角的爭議相當相似，不少網友笑稱這根本是「2026版西門大媽」，再次掀起熱烈討論。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】