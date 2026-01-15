11歲女童搭28歲男星演夫妻　內地短劇惹戀童爭議　遭網轟火速下架

大陸微短劇亂象再起！繼「一胎生99娃」短劇引發爭議後，近日又出現一部《逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了》，找來11歲童星劉星辰演「替嫁新娘」，搭檔28歲男星靳旺，女主角未成年與劇情設定皆遭全網批評，更有大批網友檢舉，目前該短劇已經從平台下架。



《逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了》改編自小說，短劇版找來現年11歲的女童星劉星辰扮演丞相府的千金，被迫替姐出嫁給個性殘暴的大將軍，搭檔男星是大17歲的靳旺，兩人在劇中演夫妻。而根據原著設定，丞相千金7歲出嫁，故事結局15歲生子，短劇版兩人有牽手、公主抱、對視等對手戲。

由於部分網友批評宣揚戀童癖，有追劇網友截圖劇中涉及曖昧尺度的場面，並指出該劇前59集沒有任何曖昧情節，最後女主角15歲生娃。但網友也認為短劇製作時考慮不周，但輿論引導至戀童質疑有點太過頭。

據福建電視台「第一幫幫團」節目報道，有關短劇引發倫理爭議，節目徵詢律師意見，上海錦天城（福州）律師事務所蔡律師指出，該劇情節已直接違反《未成年人節目管理規定》，嚴禁渲染未成年人早戀及成人化情感。福建八閩律師事務所林律師表示，廣電部門可根據未成年人扮演的角色與劇本內容，判定是否符合其年齡與身分。若認定戲份不符合未成年人健康成長，相關單位可對劇組進行整改與處罰。

同時陸網13日已經不少人表態已檢舉，如今平台上搜尋該劇名，已無法顯示任何結果，顯示該短劇已經下架。

