婆婆便利店買點數卡！職員憂遇騙即勸退　網民感激：多謝努力把關

再有長者險墮點數詐騙案？有女生日前在便利店遇到1名婆婆，正向店員了解如何購買點數卡，店員起疑擔心婆婆遇騙，於是阻止對方，提醒她即使是「兒子」都要「聊真啲」，並拒絕為其處理收款。樓主續稱，期間婆婆更接到可疑來電，催促她「快啲買」。



大多網民直指是騙案，「正常阿婆買來托咩，如果阿婆（識）用嘅就唔會問（點買）」，並提醒大眾要多些關心身邊長者，以免他們誤墮騙徒陷阱，「好多老人家大把錢，啲退休金無地方洗，但無人關心長期寂寞，一有人同佢傾偈就好易沉」。有人讚揚店員極力制止舉動，「要多謝佢哋原本可以唔理都努力把關」。



有女生在便利店直擊婆婆買點數卡，職員懷疑她遇騙，拒絕為其處理收款。（「threads＠kaga_ss」影片截圖）

婆婆便利店買點數卡 接電話催促：快啲買

「係咪有單騙案準備發生？」該目擊女生在threads發帖，指在便利店發現有婆婆詢問職員如何購買點數卡，職員擔憂她遇騙，先是拒絕為其收款，再力勸她「唔好買」，又詢問她家人是否知情，婆婆雖然回答知情，但樓主之後發現她接獲1個可疑來電，催促她「快啲買」。

職員憂遇騙即勸退：就算係你個仔都要聊真啲

影片顯示婆婆手拉手推車，站在便利店櫃檯旁，正向店員了解如何購買點數卡。不過店員覺得事件有可疑，遂向婆婆表示「（就算）你個仔都要聊真啲，真係唔係講笑」。其實點數卡常用於儲值到遊戲帳號，不過因可於網上再次轉賣，或兌換成現金，所以成為不少騙徒目標，而過往亦不時發生有關點數卡的騙案。

婆婆手持多張點數卡，站在櫃檯旁向店員了解如何購買。（「threads＠kaga_ss」圖片）

店員覺得事件有可疑，拒絕為其處理收款，再力勸「唔好買」。（「threads＠kaga_ss」影片截圖）

網民列2點斷言是騙案 狠斥：阿婆錢都呃

不少網民斷定是騙案，「正冚家X，阿婆錢都呃」、「報警啦，趁店員拖住佢」、「即場用佢（婆婆）電話打畀屋企人」、「古有阿婆行得快，一定有古怪；今有阿婆買點卡，一定畀人呃」、「正常阿婆買來托咩，如果阿婆（識）用嘅就唔會問（點買）」、「好多老人家大把錢，啲退休金無地方使，但無人關心長期寂寞，一有人同佢傾偈就好易沉，人老咗覺得自己經驗豐富唔會中伏」。有人感激店員極力制止，「近年做銷售行業嘅員工都好努力阻止詐騙發生，要多謝佢哋原本可以唔理都努力把關」。

零售業網民分享目睹個案 勸喻不果感無力

但有零售業網民分享曾目睹「冥頑不靈」事件，勸喻不果感到無力，「我之前做7仔都遇過阿叔買點數卡，我覺得對方呃佢就勸佢唔好買，阿叔堅稱識對方，但我勸勸下佢又自爆未見過面。然後我見佢唔聽勸，就扮收銀機連唔到線出唔到code畀佢，佢去第二間買，隔日見佢坐喺街角喊」、「寧願信電話入面未見嗰個，都唔信眼前為你好嗰個」、「如果你好想幫但佢唔聽，你已經盡咗力，呢個係佢嘅課題。經一事長一智，後續會點面對係佢嘅決定」。

（threads＠kaga_ss）