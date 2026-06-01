毒舌女微信群罵人遭圍毆！腦震盪腿留12cm傷痕　夫1句護妻反被嘲

禍從口出！貴陽1名女子在微信群組上辱罵他人，其後在健身房遭多人圍毆至腦震盪，大腿更留下長達12厘米的深傷痕。目前僅有2名參與圍毆者曾被行政拘留，而女子的丈夫則稱「雖然自己的妻子說得『比較難聽』，但沒想到會被毆打」。



網民卻認為連丈夫都認同妻子說話難聽，故相信她罪有應得「該打」、「打得好！」，表示「這裏不應該是『轉折關係』，而是『因果』關係」。但亦有人直言不應鼓吹暴力，如有不滿應作出調解，而不是多人圍毆1人。



貴陽1名女子在微信群組上辱罵他人，其後在健身房遭多人圍毆至腦震盪，腿上更留有長達12厘米的傷痕。（網上影片截圖）

女子微信罵人遭圍毆至腦震盪 2人被行政拘留

據《紅星新聞》近日報道，事發於2025年12月30日，居於貴陽的謝女士在微信群組惡言辱罵他人，事後竟在健身房遭多人圍毆。謝女士求醫後發現頭部出現血腫並有腦震盪症狀，翌日家人更在謝女士大腿上發現1處長達12厘米、較深的傷口。驗傷結果顯示，謝女士的頭部損傷屬輕微，而腿部損傷為輕傷二級。

據謝女士的丈夫透露，由於妻子的腿部傷口不是在第一時間發現，警方無法確認該傷口與圍毆事件有關，故該處傷勢不予立案。而事發後參與圍毆的其中2人曾被行政拘留，不過，截至2026年5月28日，該案件仍存在疑點，有待警方進一步調查。

翌日家人在謝女士大腿上發現1處長達12厘米、較深的傷口。（網上影片截圖）

翌日家人在謝女士大腿上發現1處長達12厘米、較深的傷口。（網上影片截圖）

網民揶揄女子丈夫護短 大呼「打得好」

對於妻子被毆，其丈夫出言袒護，「雖然自己的妻子說得『比較難聽』，但沒想到會被毆打」。不過，網民對於謝女士丈夫的發言卻另有解讀，指出「她老公都說『比較難聽』，那看來是很難聽了，該打！」，甚至嘲諷該對夫婦是「『口嗨姐』遇到『真實哥』」、「這裏不應該是『轉折關係』，而是『因果』關係」，甚至高呼「打得好」、「自作自受」、「好爽！」。不過亦有網民表示，任何情況下都不應施加暴力，否則只會令情況惡化。