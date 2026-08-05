JUPAS放榜│考生欲留學英國　向父母索$120萬被拒呻：明明價錢合理

2026年JUPAS（大學聯招）今日（8月5日）公布結果，有考生在社交平台發文呻苦，指早於中三已獲父母口頭答應讓他到英國升讀大學，但近日和父母談及留學計劃時，卻被對方嚴厲批評，質疑兩人「擺明反口」，又語出驚人稱修讀1年基礎課程，另加3年學士學位課程需約120萬，自覺「價錢都合理」，且為未來着想仍然想前往外國讀書，但對於被拒提供金錢援助感到灰心，直指「好恐怖」。



JUPAS於8月5日公布結果，有考生向父母索逾百萬元欲到英國留學被拒，在網上公審捱轟「啃老」。（示意圖／資料圖片）

帖文引來熱議，大批網民認為樓主言論想法等同「啃老」，「未搵過錢唔好下巴輕輕啦，自己出嚟做嘢儲返兩球先去囉」、「你滿18歲，父母撫養你嘅法律責任已經完咗」。有人則認真提出建議，例如先留港修讀學士學位課程兼儲錢，之後再前往英國修讀碩士課程，或考慮其他物價更為低廉的歐洲國家。



樓主指中三時已獲父母口頭答應，准許他前往外國升學，目前談及留學計劃卻被對方嚴厲批評，質疑兩人「反口」。（《教束》劇照）

欲往英國留學被父母拒絕 考生稱：明明價錢都合理

有考生於7月初在threads帳號「brown25018」發帖，表示「好恐怖，點解想去英國讀大學都可以俾阿爸阿媽鬧，明明手續同價錢都合理，係咪自己的事自己做會好啲？」。樓主透露，家中經濟條件可以稱得上為「中產」，又稱「小弟我計過數係完全負擔到」，加上家人在他就讀中三時，曾答應可以讓他到外國升學，甚至考慮舉家移民波蘭，不過礙於弟弟的國際學校監護人問題，故未有成事。

樓主指父母對歐美國家反感，故拒絕提供金錢援助。（AI生成圖片）

4年課程需約120萬港元 質疑父母反口覆舌

樓主續稱，其實他經已做好資料搜集，留學選址在英國物價較相宜的城市－列斯（Leeds），計算修讀1年基礎課程，另加3年學士學位課程共需約120萬港元，又預計「讀大學嘅時候，順便坐埋6年攞citizenship（公民資格）」，加上有BNO簽證「加持」，認為自己計劃相當理想。

不過樓主表示，向父母談及計劃時，卻被對方「鬧得好難聽」，指父母對歐美國家極度反感，質疑「而家佢哋擺到明係反口」，但為未來着想還是想前往外國讀書，並打算屆時在當地尋找兼職以應付日常三餐開支，但對父母拒絕提供金錢支持感到無奈，「詳情要（同父母）溝通下先得」。

樓主言論遭網民批「啃老」：未搵過錢唔好下巴輕輕

許多網民批評樓主如同當父母是提款機，「過咗18歲啦，唔好啃老啦」、「唔係自己出錢憑咩講『好恐怖』3個字」、「未搵過錢唔好下巴輕輕啦，自己出嚟做嘢儲返兩球先去囉」、「連養父母都未開始就問合理唔合理？」、「120萬係淨學費，洗費住宿你要當1：1，咁加埋係240萬」，又指父母供養子女到成年已經完成責任，「屋企有能力但唔一定要畀」、「你滿18歲，父母撫養你嘅法律責任已經完咗。屋企嘅錢係你父母辛苦賺返嚟嘅私人財產，佢哋鍾意點用就點用，完全同你無關」、「自己人生自己負責」。

建議先留港讀學士學位 再到外地升讀碩士課程

另有留言關注樓主在港其實都有Conditional Offer（有條件取錄），故建議他先留港完成學士學位課程，「真心建議你可以自己儲錢，master去外國讀，master讀1至2年負擔細過bachelor好多，而且bachelor成績好會有資助」。倘若條件受限亦可另選出路，「HD（高級文憑）或Asso（副學士）再上degree都係一條路，一定（要）出國讀大學嗎？」，或考慮前往其他國家留學，「如果真係好想去外國讀，其實歐洲有唔少大學的科目都出名，同有機會平過英國，又有英文教學，生活費都比英國平」。

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來到異地人生路不熟，還要被當地人歧視絕對是慘上加慘！有內地留學生近日於網上撰文，大呻在倫敦搭巴士時遭英國人歧視，雙方更掀起罵戰。事主指爭執期間一位亞裔女子加入戰團助攻，大罵她及朋友「映衰」中國人身分，令她相當難受，「難過爆炸了，坐個車還被攻擊自己的國家，還要被一個所謂的中國人抹黑」。



有內地留學生近日於網上撰文，大呻在倫敦搭巴士時遭英國人歧視，雙方更掀起罵戰。（小紅書圖片）

該內地女留學生日前在小紅書撰文怒斥被英國人歧視，指在3月4日當晚與3名友人在倫敦市中心乘搭38號巴士。當時3人拿着2個百貨公司「Selfridges」的袋，以及1個行李箱上車，友人坐下後，斜對面的英國女子即說了一句：「Oh Chinese！（啊，中國人）」事主友人遂向她及其他人覆述該名英國女子的話。

沒料英國女子再說了一句「I hate Chinese（我討厭中國人）」，以及一大堆帶有歧視內容的說話，令事主及友人感到非常生氣，直斥對方「Shut up（閉嘴）」。不過該名英國女子繼續罵道，指所有人也很討厭他們（事主及友人），又叫他們應該滾回自己的國家，沒有人喜歡他們。

事主忍不住以英語反擊，問對方「你來自哪裏？你是否英國人？真尷尬，真令人羞恥」，但對方依然未停口，繼續指事主及友人有問題，又叫他們走開。事主隨即再以英語反駁指：「我們沒做錯任何事情，我們甚至還改善你們國家的經濟！」

英國女子聞言感不屑，即向後座的人稱：「他們算甚麼？」之後女子又再向事主及友人直言，沒有人需要他們，大家都憎恨中國人。事主續指，當時一位坐在前方的亞裔女子竟加入罵戰，又向該英國女子自稱是中國人但支持她。亞裔女子不斷試圖攻擊事主及友人，「你這樣是在毁壞中國的聲譽 ，我是中國人，你這樣就是垃圾行為」。

後來英國女子以一句「bubble tea （珍珠奶茶）」取笑事主及友人，之後便下車。而亞裔女子則繼續指責事主4人破壞中國人聲譽，事主朋友忍無可忍，質問對方是否中國人，沒想到對方指着樓主說出一句「起里媽」，事主4人即嘲笑一番，又指對方「不是真中國人」。

雖然事主未有交代事件後續，但坦言「難過爆炸了，坐個車還被攻擊自己的國家，還要被一個所謂的中國人抹黑」。大批網民留言稱過份，「錄下來可以報警」、「他們真的是口沒遮攔」、「樓主別灰心，這是他們的錯」。

（threads＠brown25018）