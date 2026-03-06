想出國留學又怕燒錢？網曝「省錢5技巧」幫圓夢：顧貓狗也有人工

出國留學時，如何應對日常生活的開銷，是許多留學生煩惱的問題。一名網友發文，分享出國留學的5大省錢技巧，分別是讀語言學校、從事國際義工、打工度假簽證（Working Holiday Visa）、幫人照看房子與利用互惠項目，幫助你省錢之餘也能圓出國留學的夢想。



一名網友在Threads發文，表示近日跟出國留學回來的朋友聊天，發現現代人不喜歡把自己關在辦公室裡，更傾向往外走，例如去國外短暫生活或留學，他分享5個低成本就能去國外生活、躲避職場的方法：

一、讀語言學校

無論是去日本、韓國、歐洲或東南亞都可以，適合剛離職有空窗期的人，如果不想久待，能夠申請短期的留學簽證，課程從兩週到三個月都有，價格也不會太貴，推薦想暫時體驗留學生活的民眾選擇。

二、國際義工

如果不介意花費勞力可以嘗試，簡而言之就是打工換宿，每週約有二十幾小時的工作，換取當地的免費食宿，其餘時間想去哪裡玩都可以。原PO舉例，「Workaway、Helpx或Worldpacker」都有許多機會，但記得熱門項目需提前申請，且有些項目不包吃，建議要看清細節。

三、打工度假簽證

這是30歲以下的打工度假簽證，澳洲、新西蘭、加拿大都可以選擇，拿到簽證後能夠在那個國家合法打工、累積國外工作經驗。原PO指出，他身邊有些主管級的人跑去澳洲待了一年，回來工作能量更充足、更有幹勁工作。

四、House Sitter或Pet Sitter

翻譯過來就是幫人照看房子或寵物，來換得免費住宿，完全是雙贏策略，可以去「TrustedHousesitters、House Sitter UK或是Rover」等網站看看，推薦喜歡貓狗的人嘗試。

五、AuPair互惠項目

住進國外當地家庭幫忙照顧小孩與做家事，雇主會提供免費食宿、甚至能拿到零用錢，工時大約只有十五到二十小時而已，推薦使用AuPair或GreatAuPair平台，如果想體驗當地家庭生活，直接申請即可。

此文一出，不少網友紛紛留言，提到去國外生活的好處：

「辦公室待久了會以為世界只有影印機的大小，換個地方呼吸，才知道自由其實很廉價」

「打工度假後更覺得人生不只有一個樣子，打算一段時間就去短期遊學」



如果想就讀語言學校，部落客曾分享各國4週平均支出的費用：

1. 菲律賓：約8750至12500港元（含住宿＋三餐）→最便宜、最紮實

2. 加拿大：約15000至22500港元→中等費用＋城市生活品質佳

3. 澳洲：約17500至30000港元→可打工，生活成本最高

4. 英美：約22500至37500港元→語言學校中最貴，但環境純英語



