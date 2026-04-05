大阪奶茶店疑抄襲霸王茶姬　LOGO餐牌極似　創辦人稱母親是上海人

內地知名的「霸王茶姬」疑似被日本品牌抄襲，話題衝上微博熱搜。



不少內地網友發文指控，在日本大阪喝到一家新開的奶茶店，從品牌LOGO到菜單設計，都和「霸王茶姬」極為相似。

不過也有人發現，涉嫌抄襲的日本奶茶品牌，創辦人母親疑似來自上海，所以網友們諷刺，應該還是內地人抄襲內地人。

內地知名手搖飲「霸王茶姬」，疑似被日本品牌抄襲，話題衝上微博熱搜。（charmingtea2025.com）

被指涉嫌抄襲霸王茶姬的日本手搖飲店官網圖片：

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近日，內地多名網友發文表示，在日本大阪街頭購買手搖飲品時，發現一家疑似山寨版「霸王茶姬」的奶茶店。該品牌名稱發音與「霸王茶姬」相似，LOGO同樣採用女性形象，只是將京劇造型換成和服。

此外，兩家品牌的菜單與包裝也高度雷同，包括經典特調的限定品項、甜度與冰量選項的排版，以及手提袋設計，均與「霸王茶姬」如出一轍。由於產品、包裝、宣傳都實在太像，網絡一度盛傳這是「霸王茶姬」進軍日本開設的分店。

對此，「霸王茶姬」客服回應表示，日本並沒有分店，並表示會將網友反饋的問題詳細記錄帶回處理。在「霸王茶姬」否認在日本開設分店後，日本抄襲的相關話題隨即衝上微博熱搜。

霸王茶姬官方LOGO。（chagee.com.hk）

更多「真．霸王茶姬」相關照片：

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不過，有網友發現，該日本奶茶品牌官網介紹提到，創辦人高濱淳一的母親來自上海，因此從小就接觸中國茶文化。其創立的Charming堅持使用中國製茶工藝，同時融入日本人口味。因此也有網友諷刺，這感覺是中國人抄襲中國人。

內地媒體分析指出，由於海外法律追溯成本高且耗時長，此事件凸顯中國品牌出海面臨被抄襲卻難以追責的共性難題。知識產權採取「屬地原則」，商標權並沒有全球自動保護，也就是說「霸王茶姬」如果沒有在日本註冊商標，即便在中國再有名氣，也很難指控日本品牌抄襲。

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