殲-35艦載化再提升　三大航母艦載隱形戰機部署現新訊號

中國海軍航母戰力或將迎來新一輪升級，隨著官媒釋出訊號，加上衛星影像顯示航母疑似進行改裝，外界關注中國自製殲-35隱形戰機是否即將部署至現役3艘航母。一旦成真，將意味中國航母打擊群的戰場感知與遠程攻擊能力進一步提升。



綜合媒體報道，目前已知中國唯一具備搭載殲-35能力的航母，是配備電磁彈射系統的福建艦。不過，近期多項跡象顯示，採滑跳甲板設計的遼寧艦與山東艦，也可能獲得升級，未來具備搭載這款隱形戰機的能力。

官媒央視軍事頻道日前在社交平台發文提問：「『遼寧』艦西太演訓，殲-35會上艦嗎？」有分析認為，官方通常不會在軍事項目仍在發展階段時直接公開宣布，但有時會透過官媒釋出暗示，預告新進展。

殲-35艦載戰鬥機在海軍福建艦電磁彈射起飛。（國防部）

除官方訊號外，衛星影像也引發外界猜測。根據《詹氏防務周刊》報道，美國萬拓公司於今年2月7日拍攝的山東艦衛星影像顯示，艦上甲板正在施工，而本月稍早在社交媒體流傳的畫面則顯示，相關工程可能持續至4月。

儘管目前仍無法獨立驗證這些流傳影像的真實性，但中國軍事專家傅前哨認為，遼寧艦與山東艦極可能進行必要升級，以搭載殲-35。

傅前哨表示，就算（央視）沒那樣暗示，電磁彈射戰機完全能滑跳起飛，傅前哨進一步補充認為，對電磁彈射戰機來說，從遼寧號和山東號上滑跳起飛，並沒有技術困難。

傅前哨強調，無論就戰場態勢感知，或遠程攻擊能力來說，這意味航母打擊群的戰力已大幅提升。若中國3艘航母都能搭載殲-35，將進一步提升艦隊協同作戰能力，「戰機就能從一艘航母起飛，並降落在另一艘航母上」。

2025年9月22日，殲-35艦載戰鬥機從中國第三艘航母「福建艦」上電磁彈射起飛（資料照片）。

另一名軍事分析師宋忠平則指出，衛星影像顯示山東艦艦尾攔阻裝置及艦首剎車輪擋有明顯施工痕跡，顯示相關升級工程正在進行。「艦尾攔阻裝置的設計目的在於讓飛機降落時，能在短距離內進入安全滑行或靜止狀態，而改裝這裝置，可能是要提升攔阻裝置的可靠性。」

宋忠平分析，艦首剎車輪擋的設計，是要讓戰機在起飛前獲得最大推力，而改進這裝置，可能是為了調整彈射起飛飛機的推力及安全性。