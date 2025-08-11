解放軍第三款六代戰機曝光　神秘外形引美媒瘋猜

解放軍疑似第三種第六代戰鬥機的照片近日在社交媒體流傳，引發國際軍事觀察與媒體熱議。該機外形融合中國南、北派六代機特徵，不少網民戲稱這是「解放軍準備應對外星人入侵」的裝備。美國媒體對其真實定位眾說紛紜，推測它可能是高端無人戰鬥機，或專為航母設計的艦載機，凸顯中國在下一代空戰平台上的研發速度與多線布局。



內地官媒《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」10日報道，網傳照片顯示，一款疑似中國第三種六代機現身中國上空，結合了南北派六代機特徵，在國際軍事圈引起廣泛討論。美國「動力」網站旗下「戰區」（The War Zone）頻道8月4日報道稱，從照片可見，該機機首尖銳，中段採用高度後掠的蘭姆達（Lambda）翼設計，與此前曝光的瀋飛殲-50頗為相似；取消垂尾以減少雷達反射截面，並具備寬大機身以容納更多燃料與武器，顯示在低可觀測性方面進行了大量優化。

六代機最新進展再次凸顯了中國軍事航空航天發展的「瘋狂步伐」。（樞密院十號）

根據外形特徵，美媒推測此機更接近瀋飛殲-50的傳統載人六代機定位，而非成飛體型更大的殲-36超重型戰機。報道認為，殲-36與殲-50定位不同，不太可能互為競爭對手，但此次曝光的新機或將與殲-50展開比拼，成為解放軍空軍下一代戰機選型的重要對比。

另有分析認為，它可能是專用航母艦載機。美國海軍經驗顯示，空軍型戰鬥機直接「下海」鮮有成功案例。照片中，新機在試飛時放下起落架，疑似具備雙輪前起落架，顯示結構可能經過加固，以滿足航母運作需求。

美媒同時提到，現役的「忠誠僚機」無人機（CCA）多屬廉價、可消耗型，主要作為有人駕駛戰機的彈藥平台或作戰「探路者」，機動性、空戰能力和態勢感知無法與常規戰機相比。因此，美方對該機疑似採用雙引擎設計感到意外，認為這對一架消耗性無人機而言並不尋常。

不過，如果它屬於具備高度自主作戰能力的無人戰鬥機，雙發設計則有其合理性：可攜帶更多載荷與燃料，提供更強機動性，同時支援先進雷達與機載傳感器的高功耗需求。

美媒承認，這款新型戰機的出現，再次凸顯中國軍事航空航天的「瘋狂步伐」，包括廣泛的無人機計劃與先進載人戰鬥機研發。