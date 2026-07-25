中國空軍運-20服役10周年：打破傳統改裝模式　不只是戰場送貨員

【軍事】2016年7月6日，我國自主研發的新一代軍用大型運輸機運-20正式服役空軍航空兵某部，標誌着人民空軍戰略轉型建設站上新起點。十年來，這支部隊加強政治鍛造、加緊戰力生成、加快轉型跨越，圓滿完成系列重大任務，為實現建軍一百年奮鬥目標貢獻力量。



今天，我們循着四條航跡，回顧他們的十年奮飛路。

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

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開新啟航：從接過來到飛起來

十年前的今天，第一架「入伍」的運-20來到西南某機場，官兵們迎接的不只是一架新飛機，更是一張新考卷。

無定型教材、無帶教經驗、無成熟模擬體系，一切都要從零起步。第一批飛行員主動迎難攻堅：手繪座艙佈局圖、自編操作口訣、自創「散步訓練法」，日夜深耕、反覆研究，把前路一點點照亮。從接裝到首飛，他們只用了7天。

2026年4月29日，空軍航空兵某團團長龐榮奇進行運-20訓練課目講解。（新華社）

彼時，飛機尚未完全定型，官兵們邊改裝、邊試驗，聯合廠家改進裝備性能，深挖作戰潛能。

駕駛國之重器，他們向高原起降、遠海訓練、空投空降等全新任務發起攻關，在實戰化訓練中錘鍊能力，出色執行建軍90周年閲兵、新中國成立70周年閲兵等任務。

闖過首飛關，還有新難關。近年來，在運-20A的基礎上，新一代空中加油裝備運油-20應運而生，裝備了「中國心」的運-20B橫空出世，更先進的裝備、更多元的任務樣式，讓該部官兵一次次站上新起點。

2025年空軍航空開放活動和長春航空展開幕中亮相的運油-20A。（新華社）

他們發揚敢於奉獻、敢為人先、敢打必勝、敢爭一流的「四敢」精神，大力推進「差異化」改裝，深研機件原理、精研戰法訓法，加速新質戰鬥力生成，大國之翼越飛越高、鯤鵬航跡越飛越穩。

為戰出航：從能打仗到打勝仗

曾有片面認知，將運輸機看作是「空中貨拉拉（Lalamove）」、「戰場搬運工」。

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

十年礪劍，這支部隊用奮鬥作答：運-20是現代戰爭的體系節點，已深度融入戰場、支撐制勝全局。

訓得更難

訓練計劃表從簡單課目的「排班表」，變成涵蓋運、投、降、援、油等多維度的「戰法冊」，出動序列都具備隨時執行各項任務能力。



研得更透

堅持以算取勝，既從戰術上着手，用模型、程序解決具體問題，勇奪「金飛鏢」；又從戰略上破題，用「軟件工廠」模式開發自動化任務規劃系統，兩獲空軍「首創獎」。



融得更深

從被動配合演訓任務，到牽頭組織航空兵、地導、雷達等多兵種體系訓練；從主要保障空軍，到常態與陸軍、海軍、火箭軍、空降兵軍等展開合訓，「運-20+」的每滴航油，都在轉化為實實在在的體系戰鬥力。



本領過得硬，隨時上得去。2020年逆行抗疫，2023年甘肅積石山、2025年西藏定日抗震救災，以及30多次赴邊疆空運後送傷病員等任務，他們都聞令即動、快速集結、圓滿完成。

運-20B執行在韓中國人民志願軍烈士遺骸歸家任務▼▼▼

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逐夢遠航：從周邊飛到全球飛

鯤鵬的翅膀，注定要飛向更高更遠的天空。西部山高路遠、天氣複雜多變，一些地方甚至被視作「飛行禁區」。

駐守群山之下，更要飛越高山之上。他們把高原險難航線搬進模擬系統，反覆推演進近程序、研判亂流風險，把峽谷飛行、高原起降的每處細節刻進肌肉記憶，一次次平穩降落在高原機場。

2025年5月1日，空軍航空兵某部參加中埃「文明之鷹-2025」空軍聯合訓練，引領中埃雙方主要機型超低空編隊飛越金字塔。（中國新聞網）

因為他們的奔赴，數千公里的地理距離，化為數小時空中航程，官兵們感慨「邊疆不再遠」。

在鯤鵬託舉下，他們的足跡也延伸向遠方：跨國遂行人道主義救援，彰顯大國擔當；出國運送任務部隊，展現敏捷高效；參與中外聯合訓練，發揮關鍵作用……運-20成為名副其實的大國名片。

空勤樓的航跡牆上，一條條航線經緯縱橫、輻射四方：貫通國內數百座機場，通達全球數十個國家。十年奮飛有力印證：山海雖遠，鯤鵬使命必達。

接力續航：從新一程到下一程

十年，是砥礪奮進的歷史節點，更是攻堅衝刺的全新起點。

鯤鵬高飛遠航，既靠飛機的強勁引擎，更來自一批批「鯤鵬人」的接續奮鬥。廣大官兵把「與運-20共成長」的情懷融入崗位，更植根心底，有的還以「鯤鵬、鵬鵬」等為子女命名，把厚重期許刻進血脈傳承。

不久前，該部舉辦鯤鵬特別故事會，十名官兵帶着十件歷史物品講十個故事、話十種精神，用來時的光照進未來的路，激勵新一代賡續傳統、再啟新程。

空軍航空兵某團出動運-20與空降兵某部進行協同訓練，官兵有序登機.（新華社）

「鯤鵬」的未來屬於年輕人。該部堅持用長遠目光培養新員，打破傳統改裝模式，推行入營即融入戰訓任務的培養機制，因材施教、人盡其才：擅長兵棋推演的骨幹提前走上組訓崗位，外語功底紮實的新員常年執行出國任務，精通訊息技術的飛行員自主編寫程序、提升飛行效益……

近日，一批「00後」新飛行員搭乘運-20從空軍航空大學「歸隊」——四年前，正是鯤鵬送他們奔赴軍校；如今，他們搭乘鯤鵬走上戰位。

以前主要是把新飛機飛好，現在更要把新同志帶好。

這是該部第一批人的心聲與寫照：老飛行員傾囊相授，把畢生飛行經驗傳下去；業務骨幹把接改裝新機當頭等大事。目前，團隊已培養出近百名合格機長與教員，人才梯隊日益壯大。

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