美心月餅禮盒設計惹熱議！字體排位暗藏玄機？網民：亂到無晒焦點

中秋節將至，各大品牌紛紛推出月餅！不過美心月餅今年推出禮盒，其新設計卻在網上引來討論，因為其採用拼貼風格，當中字眼如同從剪報剪出拼湊而成，被形容似「綁架勒索信」；而排版的拼字更意外可以看成「CHILL ONg ng 掂（超戇X唔掂）」、「平貨精選」。



美心月餅禮盒設計引來網民熱議，有人讚「設計獨特」、「有創意」；但亦有網民認為相關設計有欠美觀，「個設計亂到無晒焦點」、「傳統食品用返傳統包裝好過啦」，又笑稱設計師存心「玩嘢」，「世界冇咁多巧合嘅」、「設計師表示靜啦，俾膠（高）層睇到就大鑊」。



美心月餅禮盒新設計因採用拼貼風格，當中字眼如同從剪報剪出拼湊而成，被網民形容似「綁架勒索信」。（「threads@barrypali」圖片）

美心月餅禮盒採用拼字新設計，融合香港文化。（圖片來源：美心官網）

美心月餅禮盒採用拼字新設計，融合香港文化。（圖片來源：美心官網）

美心月餅禮盒採用拼字風格 融合香港文化

社交平台threads近日流傳照片，可見美心月餅今年推出的禮盒沿用鐵盒包裝，但就採用全新設計，以不同顏色、字體、風格拼湊出多個中、英文字。其中禮盒正中以大字顯示「美心月餅」品牌名；另有應節的字眼如「中秋」、「團圓」；左右四邊則出現「MX百份百香港製造」、「正貨精選」、「GOOD」、「FRFR（for real, for real，真心）」、「好醒」、「FF」、「太平山頂」、「CHILL HONg kOng」、「掂」等字眼；亦有獅子山下和香港地標維多利亞港的圖像。

字體排位暗藏玄機？ 出現「CHILL ONg ng 掂」

不過由於字體和排位問題，有網民發現禮盒似乎暗藏玄機，因為原先的「CHILL HONg kOng」和「掂」竟然可以連起來並看成「CHILL ONg ng 掂（超戇X唔掂）」；而右上方的「太平山頂」剛好在「正貨精選」之上，若然豎着看，亦可以看成「平貨精選」。

美心官網顯示，禮盒精選6款口味月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅、雙黃蓮蓉月餅、經典五仁月餅、蛋黃豆沙月餅、低糖蛋黃白蓮蓉月餅、低糖松子仁白蓮蓉月餅。（圖片來源：美心官網）

而禮盒設計「揉合有關中秋的人和事，加上鼓勵和支持的語句，是美心月餅與香港文化融合的獨特創作」。（圖片來源：美心官網）

禮盒精選6款口味月餅

根據美心官方網頁資料顯示，該禮盒精選6款口味月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅、雙黃蓮蓉月餅、經典五仁月餅、蛋黃豆沙月餅、低糖蛋黃白蓮蓉月餅、低糖松子仁白蓮蓉月餅，而禮盒設計「揉合有關中秋的人和事，加上鼓勵和支持的語句，是美心月餅與香港文化融合的獨特創作」，購買禮盒會附送1個精美紙袋，佳節送給親朋好友可以盡顯心思。

網民指是藏頭詩：世界冇咁多巧合

有網民笑稱月餅禮盒的設計師明顯「立意不良」，「世界冇咁多巧合嘅，但我鍾意」、「唔通係藏頭詩」、「呢個marketing好叻」、「設計嗰位人兄應該好開心你睇到佢嘅心思」、「設計師表示靜啦，俾膠（高）層睇到就大鑊」、「廣東話確係有趣，夠傳神」、「為咗個盒我會買」，又調侃「老闆，我哋收到勒索信」。

有網民貼出照片，指友人在海外的連鎖超市都看見該美心月餅禮盒。（「threads@a_pikachu2」圖片）

網民批禮盒設計不美觀 但能達至宣傳效果

但有留言認為禮盒的設計不美觀，亦未見和中秋有任何關聯，「其實呢啲傳統食品用返傳統包裝好過啦」、「唔同字型搞到好似恐嚇信，剪報紙啲標題落嚟咁」、「若果用嚟交功課，個設計亂到無晒焦點，肯定俾阿sir柄到暈！」，但覺得至少做到宣傳效果，「唔識欣賞，但成功令人注意」、「這是噱頭gimmick，令市民多些關注，效果好過千萬廣告費」。

相關文章：美心懷舊蒸飯$55！港男放間尺量潤腸僅5cm 網民嘲：驚你膽固醇高

是一分錢一分貨，還是這潤腸真的太短了？有港男在網上發帖，指日前光顧美心MX叫55元的原味蒸飯外賣，他不滿飯盒內的「雙腸」，即臘腸和潤腸太短，拿出間尺量度後，發現分別只有7厘米及5厘米長。帖文引起熱議，不少網民認為臘腸與潤腸的確太短，狂嘲「食2盒駁長佢」、「亞洲size」、「驚你膽固醇高，為你着想」；但也有人認為以售價來說還算合理，「你畀幾多錢呀？」、「又咁講，臘腸唔係平嘢嚟㗎」。



樓主上傳外賣蒸飯照片，放上1支匙羹做比較，更顯得臘腸與潤腸細小。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

臘腸約7cm 潤腸約5cm

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，上傳數張照片，包括美心MX的古法臘味懷舊原味蒸飯宣傳照，其他照片則展示了1盒蒸飯外賣，白飯上面有鹹蛋肉餅，1截臘腸及1截潤腸。樓主用間尺量度「雙腸」長度表達不滿，其中潤腸長約5厘米、臘腸長約7厘米，他另外放上1支匙羹到蒸飯上方作比較，鹹蛋肉餅約有2個匙羹頭部大小，臘腸在有比較之下，看起多更加細小。樓主指飯盒購自美心快餐，售價55元，並標籤了美心MX。

樓主用間尺量度蒸飯的「雙腸」，其中潤腸長約5厘米。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主用間尺量度蒸飯的「雙腸」，其中臘腸長約7厘米。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民笑：懷舊就係咁，以前物資缺乏

網民看圖後笑言臘腸「迷你」，「嘩！成5cm咁長」、「懷舊就係咁，以前物資缺乏吖嘛」、「細份啲，等你快啲食完，咩叫快餐呀？」、「食2盒駁長佢」、「盒飯超嘔心,，菜都冇條」。有網民又笑指樓主「好認真，用間尺」、「用尺度就知你驗開樓」、「你唔會係特登帶把間尺度掛」、「無帶眼鏡睇，第一眼望落去，以為你影狗Ｘ」，又打趣道樓主是否吃過才拍照，「食過你先至影出嚟，嗰舊潤腸得半舊嘅梗係咁短啦」。

不過也有網民認為以55元的飯盒來說，其食物的性價比算合理，「你俾幾多錢呀？」、「有鹹蛋、有肉餅、有臘腸、有潤腸、有飯、有豉油，先$55 唔貴呀」、「外賣份量一定比堂食為小」。

（綜合）