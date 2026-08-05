下星期再打風？AI預測熱帶氣旋闖港400公里+路徑　天文台最新預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／白海豚／鯨魚／颱風路徑預測／路徑／打風／紅霞／熱帶氣旋】熱帶氣旋「鯨魚」、「白海豚」後，下星期又打風？更會闖入香港400公里範圍？天文台表示，熱帶氣旋「鯨魚」會在今日（8月5日）緩慢向東移向呂宋，並於明日（8月6日）逐漸減弱；同一時間，熱帶氣旋「白海豚」會在未來兩三日橫過琉球群島及移向東海，隨後有較大機會於華東一帶轉向偏北方向移動，但路徑仍存在變數。



而3大AI天氣模式風烏、伏羲、盤古，以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測「白海豚」會移向上海；8月16日至8月19日會再有1個巨型熱帶氣旋影響南海，並闖入香港400公里範圍。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



3大AI天氣模式風烏、伏羲、盤古，以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測8月16日至8月19日會再有1個巨型熱帶氣旋影響南海。（AI天氣模式風烏）

天文台：鯨魚移向呂宋逐漸減弱 白海豚路徑存變數

天文台表示，熱帶氣旋「鯨魚」會在8月5日緩慢向東移向呂宋，並於8月6日逐漸減弱；此外，熱帶氣旋「白海豚」會在未來兩三日橫過琉球群島及移向東海，隨後有較大機會於華東一帶轉向偏北方向移動，但路徑仍存在變數；受白海豚外圍下沉氣流影響，周末至下星期初華南天色普遍晴朗，日間極端酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。

天文台表示，熱帶氣旋「鯨魚」會在8月5日緩慢向東移向呂宋，並於8月6日逐漸減弱。（天文台）

天文台表示，熱帶氣旋「白海豚」會在未來兩三日橫過琉球群島及移向東海，隨後有較大機會於華東一帶轉向偏北方向移動，但路徑仍存在變數。（天文台）

AI風烏預測「3颱風共舞」路徑奇特！下星期再有颱風闖香港400公里

而根據AI天氣模式風烏預測，連同「鯨魚」和「白海豚」，8月5日至8月6日會有3個熱帶氣旋同時出現，形成「3旋共舞」。風烏又預測，8月16日至8月17日會再有1個熱帶氣旋進入南海，其後往西北方向移動並逐漸增強，8月18日至8月19日闖入香港400公里範圍，隨後改變方向。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

風烏預測，連同「鯨魚」和「白海豚」，8月5日至8月6日會有3個熱帶氣旋同時出現，形成「3旋共舞」。（AI天氣模式風烏）

風烏又預測，8月16日至8月17日會再有1個熱帶氣旋進入南海，其後往西北方向移動並逐漸增強，8月18日至8月19日闖入香港400公里範圍，隨後改變方向。（AI天氣模式風烏）

風烏又預測，8月16日至8月17日會再有1個熱帶氣旋進入南海，其後往西北方向移動並逐漸增強，8月18日至8月19日闖入香港400公里範圍，隨後改變方向。（AI天氣模式風烏）

AI伏羲、AI盤古、ECMWF預測略有不同

AI伏羲、AI盤古和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都有類似預測，但兩個熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。其中AI盤古及ECMWF都預測下星期可能出現的熱帶氣旋，會進入香港400公里範圍，AI伏羲則預測會進入本港800公里範圍。

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古預測，下星期可能出現的熱帶氣旋，會進入香港400公里範圍。（AI天氣模式盤古）

AI盤古預測，下星期可能出現的熱帶氣旋，會進入香港400公里範圍。（AI天氣模式盤古）

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF亦預測，下星期可能出現的熱帶氣旋，會進入香港400公里範圍。（ECMWF）

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

AI伏羲則預測，下星期可能出現的熱帶氣旋，會進入本港800公里範圍。（AI天氣模式伏羲）

AI伏羲則預測，下星期可能出現的熱帶氣旋，會進入本港800公里範圍。（AI天氣模式伏羲）

目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，未來一兩日廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好，天氣持續酷熱；同時，位於海南島附近的低壓區會為該區及廣東西部帶來驟雨；受白海豚外圍下沉氣流影響，周末至下星期初華南天色普遍晴朗，日間極端酷熱，高溫亦會觸發雷雨；預料一股西南氣流會在下星期中期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫27°C至35°C，暫時最高吹5級風。