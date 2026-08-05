凌晨叫代駕　10分鐘路程「司機開1小時」乘客不怒反大讚：做得好

浙江省杭州市一名代駕司機程建偉，7月30日凌晨1時許送乘客潘先生返家途中，行經天鶴路時發現路旁有1個黑色側背包，徵得乘客同意後下車查看，打開後驚見整齊擺放著超過9萬元人民幣現金，其餘僅有1包香煙，無任何可辨識失主的資料。



2人沒有任何猶豫，一致決定報警並在原地等候警方到來。原本只需10分鐘的回程路，因此多花了將近1小時。

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幾乎同一時間，從事木材加工的孫姓男子發現放在電動單車腳踏板上、準備隔天發放工人薪資的側背包因道路顛簸不慎滑落，回到家才驚覺遺失，隨即向警方報案。

警方確認雙方資訊吻合後，通知孫男前往派出所，凌晨2時37分，9萬多元人民幣現金完璧歸趙。孫男激動表示，這筆錢是用來支付工友薪資，不少年長工人不熟悉手機轉帳，一直以現金發薪，若遺失損失巨大，對代駕和乘客的誠信之舉深感感激。

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