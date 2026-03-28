大馬遊客丟失9本護照崩潰　卻體驗了「在中國丟不了東西」的震撼

「靚仔，定啲嚟，在中國丟不了東西的。」3月25日，馬來西亞網友「Koolah」分享的一則深圳故事在網上被廣為轉載。他在帖子裏介紹，他來中國旅遊丟了放着護照等重要物品的包包，但是他遇到的每個人，都安慰他「丟不了！」這份自信和友善讓他非常感動。



3月25日傍晚，羊城晚報記者視頻連線遠在馬來西亞的高先生。他介紹，這段經歷實際上發生在兩年前。祖籍在惠州的他，當時是回鄉探親兼旅遊。又一年清明時節將近，他又踏上回鄉祭祖之旅，因為印象太深刻，不免「舊事重提」，沒想到發帖引起了那麼多網友的共鳴，這讓他更加確信深圳是個安全的城市。

馬來西亞網友「Koolah」分享的一則深圳故事在網上被廣為轉載。（Getty Images）

大馬旅客讚爆深圳治安 失9護照極速尋回▼▼▼

高先生向記者介紹，他祖籍廣東惠州，基本每年都會來中國旅遊。兩年前，他帶着父親和叔叔們一行9人回廣東探親。作為「小領隊」，他全程精神高度集中。

抵達深圳機場後，他們打了三輛出租車前往酒店。就在安頓長輩和搬運行李的忙亂中，高先生把最重要的包包——裏面裝着所有人的護照——落在了路邊。

「到了酒店發現包不見的那一刻，我爸的聲音都顫抖了，隨之而來的就是一頓責怪。」高先生回憶道。他理解長輩們的焦慮——對他們而言，這不僅是丟了東西，更像是陷入了異國他鄉的「絕境」。顧不上解釋，高先生一邊安撫家人，一邊立刻打車往回趕。

第一站，他聯繫了之前送他們的兩位出租車師傅，都是看起來年齡40多歲的中年人。雖然包沒在他們車上，但兩位師傅的語氣卻出奇平靜：

靚仔，定啲嚟，在中國丟不了東西的。肯定是在原地或者被人撿到交給警察了，你回去找準能找着。

兄弟 放心 深圳丟不了東西的

高先生火速打車返回機場。這次接他的是一位20歲出頭的小夥子。聽完高先生的遭遇，年輕司機極其堅定地看着他說：「兄弟，放心吧，肯定找得到。你先報警，警察會幫你調監控。現在中國很安全，沒人會拿！它一定在原處等你。」

高先生回憶，那種語氣不是單純的安慰，而是一種刻在骨子裏、對他所處社會的絕對信任。

意外卻在此時發生。快到機場時，為了趕時間跟交通管制員溝通，他們乘坐的車和另一輛車發生了輕微剮蹭。高先生心涼了半截。

但司機師傅的第一反應讓他意外——他主動與現場交警協商：「警察同志，我這事故等下處理沒關係，能不能想辦法先讓他們進機場找包？他們是外國回來的，包裏是護照，丟了肯定急瘋了，能不能先送他們進去？」

而現場的交警聽聞後，也異口同聲對高先生說：

別急，這有我們處理，包一定能找到。在深圳，丟不了。

三小時尋回 一場失而復得的震撼

在等待處理事故時，高先生撥通了機場失物領取處的電話。經過驗證，包包真的就在那裏！機場工作人員告訴他，撿到後第一時間就妥善保存了。

從發現護照不見，到在機場失物招領處領回護照，前後大約三小時。

「從40多歲的廣東本地老師傅，到20多歲的年輕外地司機，再到交警等公職人員。他們來自不同年齡、不同階層，卻有着同一種『異口同聲』的自信。」高先生在社交媒體上發帖記錄這段經歷時寫道。

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帖子發出後，評論區湧入了大量網友分享自己的「失而復得」經歷。有網友留言：「在寶安機場安檢落下了身份證，坐小火車去了衛星廳，直到要登機才發現，已經做好準備回北京重辦了，結果登機口工作人員先一步認出我，給了我身份證，原來早有工作人員把我的身份證送到了登機口。」

還有網友說：

地鐵站失物招領牌，一堆像傘、鑰匙、髮夾、別針這種小東西，幾個月了都還在等主人去領的，包包更是重要物件，中國的環境找回來的概率很大。

這份安全感 值得其他國家學習

在接受羊城晚報記者視頻連線採訪時，高先生剛結束中國重慶的旅遊回到馬來西亞。他說，自己基本每年都會來中國，每次的經歷都很贊，他經常會向身邊的人推介來中國旅遊。

「深圳交警處理事故的效率，也給我留下很深印象。」高先生感慨道。在他看來，包括深圳在內，中國很多城市都非常文明，中國人對待外籍遊客也都是非常友善的。同時，城市治理有序、高效，來旅遊的體驗很好。

他告訴記者，這次發帖後，看到那麼多網友分享自己丟失物品找回的故事，讓他更加確信，深圳是一個安全的城市，「而且深圳人也對自己的城市、自己的國家特別自信，這是讓我印象最深的，值得其他國家學習。」

清明節臨近，又是一年回鄉祭祖的時節。高先生翻出兩年前的這段經歷，寫下了那篇引發廣泛共鳴的帖子。他在帖子的結尾寫道：「這份對社會治安的底氣、對城市治理的自信，是全民凝聚的安全感。中國驚豔我的從來不止高樓基建，而是這份刻在每個人心裏的安穩與自豪。」