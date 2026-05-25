城巴女乘客拉車搬箱椅凳行李篋！霸佔輪椅停放區　附體積重量規定

乘搭公共交通工具，切勿攜帶大型隨身物品，以免影響其他乘客。Facebook專頁「活在貧窮線下的旺與糖痴豆」管理員近日上載圖片，指乘搭城巴期間，見到1名女乘客攜帶多件大型物品，圖中可見，手拉車上有1個大紙箱被黑色綁帶綁住，盒面寫住「REDMI Monitor A22」，相信內有電腦螢幕，紙箱下方另有1個大型紙箱，附近有一張灰色軟墊椅和1個藍色行李篋，全部物件放在輪椅停放區佔據所有空間。另外，有乘客手持1個深色行李篋，未知是否相關乘客的同行親友。



管理員稱當時曾爆粗大叫「下次搬X埋張麻雀枱上嚟呀嘛，碌X」 ，女乘客立即反駁「傻X」。



城巴的輪椅停放區放有大量行李雜物，據稱是1名女乘客帶上車。（Facebook專頁「活在貧窮線下的旺與糖痴豆」圖片）

網民︰識玩，帶私家位

帖文引來許多網民留言，「車長有責任唔畀啲貨上車呀」、「應該係司機搬屋」、「搬咁多嘢，好心叫搬運公司啦」、「識玩，帶私家位」。

城巴乘客須知︰不可攜超逾5公斤及0.1立方米物品登車

根據城巴乘客須知，每位乘客只可攜帶總重量不超逾5公斤及總體積不超逾0.1立方米之物品登車，而所有登車之物品或行李亦不可有任何危險性或厭惡性。車長有權拒絕攜帶着不符合以上規定之物品或行李的人士登上或乘搭巴士。該物品或行李不得佔用任何座位，亦不得放置在巴士的通道上或樓梯上。

（Facebook專頁「活在貧窮線下的旺與糖痴豆」）