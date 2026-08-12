港鐵乘客坐電動代步車直入車廂！網民憂危險：電池着火就一鑊熟

港鐵範圍內乘客竟當眾使用電動代步車？本港有女生今年8月3日在Facebook群組「MTR 港鐵關注組 」發文表示，在港鐵港島綫香港大學站列車車廂內，見到有女乘客公然使用電動代步車，她強調「已向香港大學站投訴，但職員冇處理」。



由於樓主從後拍攝，所以無法看清楚該輛電動代步車的結構，包括是否三輪和車前方有否裝有置物籃，但相信車頭設有把手。照片可見，女乘客將電動代步車停泊在車廂內，當時車廂乘客不算多，所以沒有阻礙他人。另1張照片則顯示，該名女乘客將電動代步車駛近車門。



女乘客將電動代步車停泊在車廂內，當時車廂乘客不算多，所以沒有阻礙他人。（Facebook群組「MTR 港鐵關注組 」圖片）

網民擔心：電池着火就一鑊熟

帖文引來許多網民討論，部份人批評開電動代步車「隨時跑得快過好多人」，有人質疑危害其他乘客安全「電池着火就一鑊熟」、「如果鋰電池爆炸就係咁先」。

有人懷疑可能是輪椅

但亦有網民懷疑圖中電動代步車可能是輪椅，「𠵱家有啲新式輪椅都係呢啲款」、「呢部都等同輪椅，可乘車的」、「電動輪椅不嬲都唔犯法」。

圖中可見，女乘客將電動代步車駛近車門。（Facebook群組「MTR 港鐵關注組 」圖片）

港鐵回覆《香港01》表示，相關車站近日沒有相關紀錄，職員會多加留意有關情況。港鐵指，重視鐵路營運安全，除了獲豁免殘疾人士使用的電動輪椅外，乘客禁止攜帶電動可移動工具進入港鐵範圍，車站已張貼告示提醒乘客；港鐵人員若發現有乘客違反相關規定，會向乘客發出書面警告，及要求他們離開港鐵範圍，職員在有需要時，亦可向違規乘客發出擬檢控通知書。

港鐵範圍內禁止使用電動可移動工具

港鐵於2026年1月1日起，禁止乘客在港鐵範圍內使用電動可移動工具，當中包括：電動單車、俗稱「風火輪」的電動單輪車、電動滑板車、電動平衡車、電動滑板、以及電動行李箱等。根據本港法例第556B章《香港鐵路附例》第4A條，任何人違反附例即屬犯罪，可被判處罰款港幣5,000元，以及監禁6個月。

電動輪椅可獲豁免 仍需遵守4規定

而使用電動輪椅的殘疾人士，則獲豁免有關規定，但仍需遵守以下規定，包括輪椅及電動輪椅，加上使用者的總重量不得超過200公斤、尺寸限制為1200毫米(長) ，700毫米(闊)、在車站內使用電動輪椅的行駛速度應與一般步行速度相若，不可超過時速6公里、上下各層必須使用升降機或輪椅升降台，不可使用扶手梯。

（Facebook群組「MTR 港鐵關注組 」）

其他報道：港鐵大叔坐電動代步車！網民質疑：點入到閘？ 電動輪椅可獲豁免

港鐵範圍公然使用電動代步車？有網民在社交平台群組貼相，稱在港鐵範圍目睹有大叔坐「電動三輪車」直接駛入車廂，引來網民批評港鐵職員失職，「佢點入閘㗎？」、「入閘上車到下車出閘，不相信無職員見到」。但有留言指其車上有2支手肘拐杖，認為該輛是「電動輪椅」，在港鐵範圍是可以合法使用，認為港人對輪椅認知貧乏，建議政府應將電動輪椅納入發牌制度，「有傷殘證嘅先可以買，然後仲要掛個車牌喺架輪椅到」，避免相關人士遭批鬥公審。



港鐵回覆《香港01》表示，車站方面近日沒有相關紀錄或收到乘客反映，職員會多加留意有關情況。港鐵強調，重視鐵路營運安全，除了獲豁免殘疾人士使用的電動輪椅外，乘客禁止攜帶電動可移動工具進入港鐵範圍，車站已張貼告示提醒乘客；港鐵人員若發現有乘客攜帶電動可移動工具，會向乘客發出書面警告，及要求他們離開港鐵範圍，職員在有需要時，亦可向違規乘客發出擬檢控通知書；如乘客見到相關情況，亦請即時通知職員跟進。



有大叔使用電動可移動代步車搭乘港鐵，被拍照公審。（「facebook＠地板友 Flat Out Club」圖片）

有網民質疑港鐵職員失職；另有留言指相中為電動輪椅，認為政府應就此定立正式的發牌制度，以讓市民釐清，避免造成誤會。（示意圖，資料圖片）

根據港鐵「使用行動輔助設備」指引，電動輪椅的重量和尺寸均有限制，而在車站內使用時應與一般步速相若，上下各層須使用升降機。（日日安全搭港鐵小冊子截圖）

全文：港鐵大叔坐電動代步車！網民質疑：點入到閘？ 電動輪椅可獲豁免