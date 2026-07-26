大角咀屋苑順豐派件員吸煙！目擊者開名揚言要投訴　網民反籲體諒

吸煙危害健康，更可能引起許多問題，但在不影響他人的情況下吸煙，是否十惡不赦呢？有網民在Facebook群組「大角咀人和事」匿名發帖，表示今年7月22日下午約5時30分，在海富苑海嵐閣智能櫃對出，目擊1名身穿順豐速運灰色制服的派件員，對方「完全無視手頭上的派件工作，擅離職守坐在手推車上，右手拿着點燃的香煙在法定禁煙區內吞雲吐霧，左手則悠閒地傾電話玩手機」，同時連名帶姓公開對方名字。



樓主表示，在大角咀海富苑海嵐閣智能櫃對出，目擊順豐速運派件員坐在路邊吸煙休息。（Facebook群組「大角咀人和事」圖片）

樓主：向順豐管理層作出嚴重投訴

樓主隨後表明，「目擊市民表示，已向順豐管理層發出嚴重投訴，要求該名違反職業操守及香港法例的員工」，形容「身穿制服公然違法，完全破壞大企業形象，對其他辛勤工作的物流人員極不公平」。

網民撐派件員：俾人抖下氣都得啩

帖文引來許多網民討論，但大部份人力撐該名快遞員，反斥樓主「你係咪個腦有問題」、「最憎人食煙，不過影響唔到你，俾人抖下氣都得啩」、「睇個電話，坐陣抖下食支煙，又唔係對住你食，都唔得？放鬆啲啦香港人」、「點解你要匿名？你都開晒人名啦！你驚被人X咩？喺條街道曬咗成日，食支煙坐下都要被你放上嚟公審」。

網民看照片分析，指該名派件員的手推車上物品不多，相信已差不多派件完畢，「呢位大哥個籃啲貨已經派得7788、畀佢抖下食支煙、叉下電有乜問題呢？放鬆下啦！今次我撐順豐大哥」，亦有人指派件員身處露天位置，身邊又沒有其他人，但認為種情況不算過份，呼籲多加體諒。

有網民指該名派件員身處露天位置，身邊又沒有其他人，但認為種情況不算過份，呼籲多加體諒。示意圖。（資料圖片）

法例擴大法定禁煙區

本港今年先後實施多項新控煙措施，包括排隊時禁止吸煙、擴大法定禁煙區、提高定額罰款及禁止向未成年人士提供吸煙產品，法例規定由4月30日起，任何人不得在公眾地方管有另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使僅隨身攜帶亦屬違法，輕則被票控罰款3,000元，若違例品超出指定數量，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

（Facebook群組「大角咀人和事」）

其他報道：護士ICU守人工心肺喝水遭投訴！曝苦況惹同情 網民轟投訴者無理

護士協助救急扶危，卻連自身的基本生理需求也要犧性？日本1名職護士於Ｘ（原Twitter）上發帖訴苦，指自己曾經於ICU（深切治療部）工作，其間因為喝了幾口水而被患者投訴，又曾被病人罵是「殺人犯」或拳打和扇耳光，但醫療機構的管理層總是息事寧人，往往要基層護士承受壓力。



日本有在職護士發帖稱自己工作期間，曾因喝了幾口水而被患者投訴。（AI生成圖片）

發帖人回憶某次在ICU值班時，刻意躲在隔板後偷偷喝了幾口水，未料1位意識清醒的患者看見後發起了投訴。（AI生成圖片）

樓主直指就算發生了投訴和暴力事件，醫院也根本不站在醫護人員的立場提供保護。（AI生成圖片）

全文：護士ICU守人工心肺喝水遭投訴！曝苦況惹同情 網民轟投訴者無理