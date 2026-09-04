2026加州Medi-Cal新制懶人包：新增80工時門檻、長者資產大幅收緊

不少移民美國加州或打算移居當地的華人，都聽過當地有1項重要的醫療福利——加州公共醫療補助計劃（Medi-Cal，俗稱「白卡」），但受加州政府龐大預算赤字影響，當局自2026年起推行重磅節流新制。



19歲以上的無證移民面臨全額新申請凍結；19至64歲成年人新增每月至少80小時工作或培訓門檻，審查頻率更翻倍至每6個月1次，醫療帳單追溯期縮至1個月；65歲以上長者的資產審查上限遭重削84%；無證移民更將被加收30美元（約235港元）月費，並且取消日常牙科，全案僅0至18歲兒童、孕婦及寄養青年享有全額豁免保障。若華人家庭漏看政府信件或不符合新規，隨時面臨突然「斷保」的醫療危機！



華人家庭若漏看信件或不符新規，隨時面臨斷保危機。（AI生成圖片）

小知識：什麼是全額白卡、受限白卡？

「白卡」是加州政府專為低收入居民及符合條件移民提供的低成本公共醫療保險，又稱Medi-Cal。白卡主要分為「全額白卡」與「受限白卡（Restricted Medi-Cal）」：前者涵蓋看診、住院、藥物及牙科等全面保障；後者保障範圍極窄，僅限急診、孕婦護理及療養院護理。持有白卡的人士，日常看醫生、住院、取藥以至牙科治療，大部分費用均由加州政府資助。但如今因加州財政赤字過大，政府不得不全面收緊這項公共福利。

全額白卡持有者日常看醫生、住院、取藥以至牙科治療，大部分費用均由加州政府資助。（AI生成圖片）

在診療模式上，白卡保戶過往主要使用「HMO模式（指定醫療網絡）」，即由指定的保險公司安排固定醫生與診所，就醫手續相對簡便；而新制中提到的「FFS模式（按服務收費模式）」，則不再透過指定保險網絡，保戶求診前必須自行確認醫生是否願意直接接受政府白卡結算。

2027年1月1日起，無證移民將退出HMO保險公司指定醫療網絡。（AI生成圖片）

19至64歲成年人：新增工時門檻 審查頻率翻倍

目前，19至64歲白卡持有人主要透過奧巴馬醫保（Affordable Care Act, ACA）擴展計劃獲得保障。未來，維持該福利資格的門檻將顯著提高：

65歲以上長者與殘障者：資產上限大幅下調84%

除了勞動人口外，長者群組亦受到衝擊。據醫療權威新聞媒體《Becker's Healthcare》，加州過去曾取消長者與殘障人士的白卡資產審查，但由於財政壓力過大，加州衛生當局現已決定重設資產上限門檻。自2027年7月1日起，長者資產上限將大幅削減84%。當局表示，最終設定的金額高於最初提案提出的2,000美元（約1.6萬港元），目的是避免過多長者在政策轉換時瞬間失去醫療保障。

無證移民：新申請凍結、加收保費與削減牙科

據洛杉磯縣政府整理，在本次改革中，無證移民受到的衝擊最為直接。自2026年1月1日起，19歲以上且無合法居留身份者不能再申請全額白卡，僅能申請保障範圍極窄的受限白卡。

現有參保者若續保中斷超3個月，將無法重新獲得全額資格。



2027年1月1日起，無證移民將退出HMO保險公司指定醫療網絡，轉為「按服務收費模式（Fee-for-Service）」。保戶求診前需確認醫生是否接受FFS Medi-Cal直接結算。

2027年7月1日起，徹底取消無證成年人的免費日常牙科保障；同時19至59歲無證保戶需每月繳納30美元保費，否則將降級為受限白卡。

加州政府特別為婦女及兒童設立豁免保障。（AI生成圖片）

Medi-Cal保障全程全額保留範圍

在此次大規模削減中，加州政府特別為婦女及兒童設立豁免保障：0-18歲兒童、孕婦（含產後1年）及26歲以下曾接受寄養服務的青年無論身份背景（含無證移民）獲全面豁免，繼續享有全額免費Medi-Cal，不受工時、資產、保費限制影響，保留完整免費保障。

本文僅作政策資訊整理，具體續保條件與資格審核請以美國政府最新官方公告為準。