洛杉磯著名公園1年清出71噸排泄物、12噸針頭　派針筒政策惹不滿

美國加州洛杉磯著名的麥克阿瑟公園（MacArthur Park）近年環境衛生急劇惡化，淪為露宿者營地及公開吸毒、販毒的溫床。洛杉磯市環境衛生部門最新數據顯示，當局於2025年期間，僅在該公園就清理並運走近1,300萬磅（約6,360噸）垃圾與有害廢棄物，當中竟包括2.4萬磅（12噸）廢棄針頭及注射器、14.2萬磅（71噸）人類排泄物，極端惡劣的衛生狀況引發當地居民與商戶不滿。聯邦與當局已加大力對公園內的執法力度及清潔，希望公園能回歸家庭娛樂場所的定位。



美國加州洛杉磯著名的麥克阿瑟公園近年環境急劇惡化，淪為露宿者營地及公開吸毒、販毒的溫床。（小紅書＠林保羅）

派針筒惹議 議員反指「減害計劃」無效

美國傳媒報道，洛杉磯麥克阿瑟公園近年變成「露天垃圾場」與毒品溫床，過去一年公園清出了破紀錄的近1,300萬磅垃圾及有害廢物，當中包含14.2萬磅人類排泄物、10.7萬磅易燃物、4.2萬磅腐蝕性化學品、2.4萬磅廢棄針頭與注射器、1.9萬磅毒物及有害物。市政府的清潔小組去年在公園清潔逾7,000次，平均每日要清潔19次，甚至發現被切開的老鼠、流血的死貓、水面上漂浮的死海鷗等。

批評者將公園的問題歸咎於該選區市議員埃爾南德斯（Eunisses Hernandez）的治理方針。埃爾南德斯主張市政府推行「減害計劃」，由政府資助，向公共場所免費派發數以萬計的針筒及毒品煙斗，認為可防止吸毒者過量吸毒及傳染疾病，共向該公園及周邊社區投入超過2,700萬美元（約2.1億港元），更將原來留作獎學金的資金轉用到該計劃上。

埃爾南德斯主張由政府資助，向公共場所派發數以萬計的針筒及毒品煙斗，（AI生成圖片）

聯邦檢察官埃賽里（Bill Essayli）批評該做法，「事實證明，這些消耗納税人的錢來派發針筒，縱容毒癮的『減害計劃』完全行不通」，其辦公室曾協同洛杉磯警局與美國緝毒局打擊公園內的毒品犯罪，認為納稅人的錢應用於打擊毒品濫用、建造庇護所及提供戒毒治療。

埃賽里直言令人染上毒癮的「減害計劃」完全行不通。（Unsplash圖片）

宣傳大掃除一週還原 涉販毒人員被捕

今年3月初，埃爾南德斯曾發佈影片，影片中洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）大力宣傳一項針對該公園的大型清理計劃。然而僅在一週後，當地記者重訪現場時，仍發現滿地垃圾、無家可歸者露宿垃圾殘留及毒品廢棄物。

埃爾南德斯曾發佈影片，影片中洛杉磯市長巴斯大力宣傳一項針對該公園的大型清理計劃。（Instagarm@cd1losangeles）

Hernandez曾發佈影片，影片中洛杉磯市長Karen Bass大力宣傳一項針對該公園的大型清理計劃。（Instagarm@cd1losangeles）

Hernandez曾發佈影片，影片中洛杉磯市長Karen Bass大力宣傳一項針對該公園的大型清理計劃。（Instagarm@cd1losangeles）

埃爾南德斯曾發佈影片，影片中洛杉磯市長巴斯大力宣傳一項針對該公園的大型清理計劃。（Instagarm@cd1losangeles）

當局加強執法突襲毒窩

埃爾南德斯過往多次為其政策辯護，主張住房與社會服務（派發注射器）是解決問題的長遠方案。當地有意見認為應關閉公園進行全面生物危害清理與翻修，重開時配備永久公園巡警、增加警力及加強地鐵巡邏，令公園回歸家庭娛樂場所的定位。

日誌顯示，環衛工人們經常在清潔工作中受到多種不同的傷害。（AI生成圖片）

聯邦與地方當局現在已大幅加強執法。（AI生成圖片）

聯邦與地方當局現在已大幅加強執法，美國緝毒局與洛杉磯警局近期展開「解放麥克阿瑟公園行動」（Operation Liberate MacArthur Park），近百名特工與警員於夜間突擊，拘捕多名毒販。市長巴斯指出，市政府正透過加強環衛清理與預防犯罪策略，致力打造更安全的公園環境。

其他報道：LA越裔美甲店老闆娘扮富太！一店多賣坑同鄉 年息365%借錢騙千萬

美國加州洛杉磯聖費爾南多谷（San Fernando Valley）爆出1宗轟動當地的「熟人騙案」。1名在當地開設美甲店的越南裔婦人，長期將自己包裝成「成功企業家」，出入駕駛Tesla，且身穿名牌服飾，又對外宣稱涉足地產及進出口貿易。然而這一切只是誘餌，警方調查後發現，越婦涉嫌利用同鄉之間的守望相助情誼，以投資美甲店及年利率高至365%借貸為名，設局詐騙至少12名同鄉，涉款高達140萬美元（約1,097萬港元）。婦人及其丈夫目前被控12項重大盜竊罪，夫婦均否認控罪，獲准保釋候審。



該越南裔婦人設局詐騙同鄉，至少12人中計，涉款高達140萬美元（約1,097萬港元）。（AI生成圖片）

光鮮行頭令人容易信賴 丈夫家族成「信用擔保」

涉案夫婦為女子阮金（音譯，Thien “Kim” Nguyen）和其丈夫黃福（音譯，Phuc Huynh），阮金在卡諾加公園（Canoga Park）經營美甲店，據受害人Hua Ma透露，阮金平日現身必定戴着Chanel太陽眼鏡、身穿奢華服飾，其「富貴形象」令周遭人深信她財力雄厚。更重要的是，Hua Ma與阮金丈夫的家族乃多年世交，在「認識一個人就等於信任其家族」的傳統觀念下，令他對阮金完全放下了防備。

涉案女子阮金塑造出「富貴形象」，令周遭人深信她財力雄厚。（AI生成圖片）

2022年，阮金遊說Hua Ma投資其美甲店。Hua Ma當時帶着大疊面額100美元現金到阮金位於溫內特卡（Winnetka）的住宅交易，並拍下夫婦倆在餐桌上「數錢」的畫面。雙方簽訂協議，列明Hua Ma出資4萬美元（約31.2萬港元）即可換取美甲店75%股份，3年後可取回本金，其間每月可獲800美元（約6,270港元）利息，等同年利率60%。此後，阮金還多次向Hua Ma借款，其中1張用越南文手寫的字據，更開出「借1萬美元（約7.8萬港元）、每天利息100美元（約784港元）」，即年利率達365%的條件借錢，而Hua Ma先後共借出10.5萬美元（約82萬港元）。

Hua Ma當時帶著大疊面額100美元（約784港元）的現金到阮金的住宅交易。（AI生成圖片）

支票無法兌現 遭神秘人來電恐嚇

阮金在初期曾支付了約4,900美元（約3.84萬港元）利息，但開出的支票卻無法兌現。當Hua Ma上門追債時，阮金直接坦言公司財困，根本沒錢還。Hua Ma其後更接到神秘男子來電恐嚇，警告他「不要再煩Kim（阮金），否則會有麻煩」。

「一店多賣」瘋狂圈錢

洛杉磯警方（LAPD）與加州總檢察長辦公室介入調查後，發現阮金的詐騙對象遠不止Hua Ma，她涉嫌將同1間美甲店的股份重複售予多名不同投資者，並同時向金融機構大舉貸款。紐約法院紀錄顯示，阮金曾向3家財務公司共借款6.5萬美元（約50.9萬港元），承諾用美甲店每天營業額償還，最終違約。

阮金涉嫌將同1間美甲店的股份重複售予多名不同投資者。（AI生成圖片）

在已知受害者中，有人甚至被騙走畢生積蓄。1名60歲的美甲師為了圓開店夢，將儲下的25.3萬美元（約198萬港元）積蓄全數交予阮金，最終僅收回240美元（約1,881港元），令其患上嚴重抑鬱；另1名與阮金在越南有親戚關係的受害者，亦被騙走32萬美元（約250萬港元），至今僅追回2.4萬美元（約18.8萬港元）。

全文：LA越裔美甲店老闆娘扮富太！一店多賣坑同鄉 年息365%借錢騙千萬