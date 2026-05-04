報稅2026懶人包｜免稅額扣稅項目/網上報稅教學/遲交罰款/計算機

報稅表點填？交稅報稅2026懶人包，香港01為你準備好免稅額扣稅名單、最新報稅時間表、網上報稅教學、扣稅項目及交稅計數機。又到報稅季節，市民須於1個月內、6月4日前遞交報稅表，如經網上報稅，則可自動延長1個月，即延至7月4日。究竟如何計算交稅款額？遲報稅又有什麼罰則？以下報稅教學一一話你知。



稅務局已發出約277萬份俗稱「綠色炸彈」的報稅表，市民須於1個月內、6月4日前遞交報稅表，如經網上報稅，則可自動延長1個月，即延至7月4日。（資料圖片）

報稅2026須知1｜報稅交稅時間表 1招延長期限

收到報稅表的市民，須於6月4日或之前遞交報稅表，經營獨資業務人士交表限期則為8月4日或之前；網上報稅可自動獲延期1個月，即一般人士可自動延至7月4日，經營獨資業務人士則自動延至9月4日。

交稅時間2026

至於交稅時間，根據往年經驗，稅務局會在10月陸續發出交稅通知，翌年1月繳交第一期稅款，至4月繳交第二期稅款。

收到報稅表的市民，須依時報稅。（資料圖片）

報稅2026須知2｜免稅額、扣稅項目

2026/27年度免稅額、扣除額調整一覽

．基本及單親免稅額由13.2萬元增至14.5萬元

．已婚人士免稅額由26.4萬元增至29萬元

．子女免稅額及額外子女免稅額由13萬元增加至14萬元

．供養六十歲或以上父母或祖父母的免稅額由5萬元增加至5.5萬元

．供養五十五至五十九歲的父母或祖父母的免稅額，由2.5萬元增至2.75萬元

．父母或祖父母入住合資格院舍、長者住宿照顧開支的扣除上限由10萬元增加至11萬元

報稅2026須知3｜計算薪俸稅及個人入息課稅

「應繳税款」是以你的應課税入息實額按累進税率計算；或以入息淨額（未有扣除免税額）按標準税率計算，兩者取較低税款額徵收。應繳税款可獲進一步扣除税款寬減，但不超過寬減上限。

應課税入息實額 = 入息 – 扣除總額 – 免税總額

報稅2026須知4｜5分鐘網上報稅教學

報稅表點填？現時報稅表除了透過郵遞遞交，亦可經稅務易或智方便App網上報稅，但填表時也要注意要填哪些資料，以下快速網上報稅教學，如果準備好資料，5分鐘就可以完成。

網上報稅流程＋注意位▼▼▼

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報稅2026須知5｜遲交報税表罰則、後果

遲交報税表會被罰款，或被檢控。此外，未填交報税表人士，亦可能會多繳税款，因為評税主任發出的估計評税，不會給予該納税人可申報扣減的免税額、強積金供款、認可慈善捐款、個人進修開支和居所貸款利息等扣除。

報稅2026須知6｜報稅表漏報免稅、扣稅額如何修改？

可向税務局長提交經簽署的文本通知書，註明你的姓名、檔案號碼、有關課税年度及要更正或補充資料事項詳情。

報稅2026須知7｜未收到報稅表怎麼辦？

如仍未收到報税表，可致電187 8022查詢當局是否已向你發出這年度報税表，或在辦公時間親臨香港九龍啟德協調道5號税務中心地下本局的中央詢問組，索取報税表複本。

「税務易」帳戶持有人可在「税務易」帳戶內「税務狀況」部份，全日24小時查詢是否尚有未提交報税表。

遲交報税表會被罰款，或被檢控。（資料圖片）

報稅2026須知8｜無收入是否需要報稅？

儘管沒有收入或收入不超過免税額而毋須納税，但如果收到報税表，亦必須在限期內填妥及交回報税表。