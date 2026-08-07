JUPAS放榜｜女生稱讀名校DSE獲40.5分升讀港大醫科　網民踢爆破綻

2026年度大學聯合招生辦法（JUPAS）正式遴選結果已於8月5日公布，一眾文憑試（DSE）考生有人歡喜有人愁。有女生在Threads分享「喜訊」，聲稱自己在港島半山一間傳統名校讀書，其DSE成績最好的6科按傳統計分為35分，按港大加權計分制換算則為40.5分，竟然獲內外全科醫學士（MBBS）取錄，形容「啊啊啊啊啊啊感動到要喊出嚟」、 「我要哭了」，聲稱自己中學生涯「無白費了」，更稱「我哋MBBS Ocamp見」。



樓主同時上載獲港大醫科取錄的截圖，但帖文隨即引來許多網民質疑，有人即時踢爆破綻，直斥樓主造假，「睇返數據，MBBS低極收42分，你點入到？」、「啊啊啊啊啊啊，截張圖就以為有人信？」、「如果真，港大要哭了」、「造謠？警署見」、「公開講大話，笑到喊出嚟」、「我朋友仔40.5，已經放A1入唔到」，樓主卻回覆「你個frd（朋友）廢唔關我事」。



樓主稱按港大加權計分制換算則為40.5分，竟然獲內外全科醫學士（MBBS）取錄，形容「啊啊啊啊啊啊感動到要喊出嚟」、 「我要哭了」。（Threads圖片）

香港大學李嘉誠醫學院發聲明澄清：與事實不符

香港大學李嘉誠醫學院周四（8月6日）在Facebook專頁發出聲明回應事件，院方鄭重澄清，指本年度並無經聯招錄取任何文憑試成績40.5分的申請人入讀MBBS課程，任何宣稱「40.5分仍獲香港大學醫科課程錄取」的說法，均與事實不符，院方對任何失實、誤導、或虛假之言論表示嚴正關注，並呼籲有關人士停止發布及散播相關資訊，院方保留採取法律行動及追究相關責任的權利。

港大內外全科醫學士課程以成績最佳的6科來計算，，預期收生分數為40.5分，但只是最基本的要求。（港大網站截圖）

聲明強調，港大醫學院一直秉持公平、公開、公正及擇優而錄的原則進行招生工作，任何有關收生成績、取錄資格或甄選程序的資訊，均應以本院及香港大學公布的官方資料為準。

今年港大醫科最低入學分數為42分

翻查港大醫學院當日的公布，以最佳六科計，今年收生中位數為45分，與中大相同；港大醫學院最低入學分數為42分，比中大醫學院最低分數高1.5分。

港大醫學院8月5日公布今年收生統計，最低成績為42分，比中大高1.5分。(港大醫學院圖片)

事後刪除整個Threads帳號

樓主事後刪除整個Threads帳號，但有網民將其帳號內容「留底」，更將她和明愛醫院KOL女實習醫生Angel作比較，笑言「人哋起碼真係被港大醫科收咗，樓主只係幻想」、「咁都講大話？佢話自己讀名校，都唔知真定假」、「搞到港大要澄清，都算係『成就』」。

香港大學李嘉誠醫學院鄭重澄清，本年度並無經聯招錄取任何文憑試成績40.5分的申請人入讀MBBS課程，任何宣稱「40.5分仍獲香港大學醫科課程錄取」的說法，均與事實不符。（HKU Medicine Facebook圖片）

港大醫科計分 40.5分是最基本要求

根據港大2026年大學聯招申請人的課程計分方法及預期收生分數，港大內外全科醫學士課程以成績最佳的6科來計算，生物或化學其中一科必須取得第3級或以上，申請人同時必須具備良好的廣東話運用能力，預期收生分數為40.5分，但只是最基本的要求：

1. 英國語文：第4級

2. 中國語文：第3級

3. 數學必修部份：第2級

4. 公民與社會發展科：達標

5. 選修科目一：第3級

6. 選修科目或數學延伸部分M1/M2：第3級



大量網民笑言「搞到港大要澄清，都算係『成就』」、「如果真，港大要哭了」、「我朋友仔40.5，已經放A1入唔到」。（HKU Medicine Facebook圖片）

（Threads）

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騙徒無處不在，市民切記要小心提防！1名香港女生在Threads發文表示，今年6月3日收到陌生人來電，當詢問對方身份時，她的手機剛好耗盡電源，令她有時間思考到底是誰致電。樓主稱一度以為對方是送貨員，但之前1天才訂貨，1個月後才會送遞上門，而電話充電期間再有人致電，是「同一個嘅6字頭」號碼，樓主才知道並非送貨。



樓主表示，來電者說得出其姓名，稱呼她為「小姐」，但相信對方是想詐騙。（AI生成圖片）

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。（守網者網站截圖）

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。（守網者網站截圖）

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