港鐵大叔赤腳坐地食粟米！伸腳霸佔通道阻出入　網民批：真係眼冤

在港鐵車廂內公然坐地開餐？Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」近日流傳1張照片，根據地板顏色和現場環境，相信是屯馬綫列車，1名戴粉紅色鴨舌帽的中年男子，赤腳坐在接駁車卡的金屬地板，然後將雙腿伸直，霸佔了部份通道，旁邊放有一把長傘，大叔神態自若雙手捧着粟米，相信準備開餐。



大叔赤腳坐在接駁車卡的金屬地板，然後將雙腿伸直，霸佔了部份通道，旁邊放有一把長傘。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」圖片）

網民批評：真係咩人都有

帖文引來許多網民討論，直斥大叔缺德，「真係咩人都有」、「放肆，真係眼冤」、「坐接駁位，真識坐」、「拉佢啦」。

根據地板顏色和現場環境，相信大叔當時身處屯馬綫列車車廂內。（示意圖/資料圖片）

在港鐵範圍內飲食 罰款2000元

根據《香港鐵路附例》，第25條規定任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者罰款5,000元，第27條寫明任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食，或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品，不論是酒精類或非酒精類飲品，違例者可被罰款2,000元。

（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

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港鐵對行李大小設有限制，明文禁止乘客攜帶大型行李上車，但不時有人勿視規定，搬運巨大物品上車。有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載照片，顯示車廂內近車門位置有1個木櫃，1名挺着大肚腩的中年男子與同行女伴站在櫃旁，木櫃與一般成年人高度相若，與車門頂部只有少許距離，估計大約1.7米高。當時有1名港鐵職員到場了解，站在該對男女的對面，不排除正阻止他們搬櫃乘車。



車廂內的木櫃與一般成年人高度相若，和車門頂部只有少許距離，估計大約1.7米高，當時有港鐵職員正到場了解。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民根據現場環境，估計現場是港鐵柴灣站。（網上圖片）

每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。（示意圖/資料圖片）

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