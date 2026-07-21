港鐵女站扶手電梯中間講電話　乘客攝位往上走　網民：阻住地球轉

雖然港鐵不斷宣傳乘搭扶手梯時應「左右企定」，但香港人仍然習慣「左行右企」，不過有人竟然開辟新方式，就是站在扶手梯中間？有港鐵乘客於網上發文公審1名女子，乘搭扶手電梯時未有站定右邊或左邊，竟站在中間講電話，其右邊企滿一排乘客，左邊一直有其他乘客從擠迫狹窄的空間「攝位」往上走。



網民批評，「電梯原來可以『3行人』？既然唔行就應該企埋一邊，唔好企另一邊阻住通道啦！」、「真係阻住個地球轉」。有網民擔憂會發生意外，「意外通常兩樣onX嘢夾埋就會發生，佢就係其一」。



有港鐵乘客於網上發文公審1名女子，乘搭扶手電梯時未有站定右邊或左邊，竟站在中間講電話。（Threads@puniamo_）

該港鐵乘客於Threads發文發片表示，「喺企右邊定左邊之間佢選擇企喺中間講電話，Funny～」，又說「佢係行行下突然停咗喺度講電話」。

港鐵女站擁擠扶手電梯中間講電話

影片見到，樓主當時站在上行扶手電梯的右邊，其身前有名穿粉紅色長袖襯衫的女子站在中間講電話。繁忙時段下，扶手電梯較為擁擠，女子左邊不時有其他乘客「攝位」往上走。

講電話女子右邊企滿一排乘客，左邊一直有其他乘客從擠迫狹窄的空間「攝位」往上走。（Threads@puniamo_）

網民憂站中間引意外：踏上去前要決定行/唔行

有網民猜測，「個腦同時間處理唔到『行/講電話/握扶手』」、「佢行行下可能累，行唔郁」，有人則說「佢肯打側畀人行算係咁」。

有網民就認為危險，「都係佢問題，踏上去之前就要決定行/唔行，意外通常兩樣onX嘢夾埋就會發生，佢就係其一」。

講電話女子右邊企滿一排乘客，左邊一直有其他乘客從擠迫狹窄的空間「攝位」往上走。（Threads@puniamo_）

網民批評，「電梯原來可以『3行人』？既然唔行就應該企埋一邊，唔好企另一邊阻住通道啦！」。（Threads@puniamo_）

港鐵積極推廣乘搭扶手電梯要「左右企穩」

港鐵近年積極推廣乘搭扶手電梯要「左右企穩」，盼改變港人「左行右企」約定俗成習慣。港鐵車務營運及本地鐵路副總監李婉玲過往曾表示，全球不少地方的鐵路近年從安全角度出發，均陸續透過不同方式推廣在扶手電梯「企定定」。港鐵自10多年前開始，宣傳「握扶手 企定定」的扶手電梯安全訊息，目的是希望呼籲乘客在使用扶手電梯時顧己及人，安全至上。

李婉玲又說，特別是隨時代轉變，社會人口老化，在扶手電梯行走發生意外或會引致嚴重後果。使用扶手電梯時「左右企穩」，實屬安全做法。改變習慣需要大家共同努力，港鐵呼籲大家為己為人，在扶手電梯上緊握扶手，切勿行走。

港鐵近年積極推廣乘搭扶手電梯要「左右企穩」，盼改變港人約定俗成「左行右企」習慣。（Threads@tszlttang）

港鐵於7月8日舉行2026年度扶手電梯安全運動啟動禮，公布今年1月起共錄得233宗扶手電梯意外，當中六成涉行走導致失平衝，被他人碰撞和攜帶大型物件有關。（資料圖片）

港鐵：上半年錄233宗扶手電梯意外

而港鐵於7月8日舉行2026年度扶手電梯安全運動啟動禮，公布今年1月起共錄得233宗扶手電梯意外，當中六成涉行走導致失平衝，被他人碰撞和攜帶大型物件有關。港鐵指，會繼續透過應用科技包括外物監測鏡頭，以改善扶手電梯安全，同時會加強向乘客宣傳「左右企穩」訊息，減低意外率。

根據《港鐵附例》，任何人不按或企圖不按港鐵公司所指示的方式及秩序上落任何自動梯，最高處罰為罰款5,000港元及監禁6個月。（資料圖片）

不按港鐵指示上落扶手電梯 最高判監6個月

根據《港鐵附例》第28.A條「不恰當操作設備等」，任何人不按或企圖不按港鐵公司所指示的方式及秩序上落任何自動梯，最高處罰為罰款5,000港元及監禁6個月。

（Threads@puniamo_）

其他報道：一家五口港鐵尖沙咀站開餐 月台座椅堆放食物兼圍蹲 網民斥自私

港鐵已付車費區域內嚴禁飲食！近日網上流傳影片，有一家五口於港鐵尖沙咀站月台開餐，佔用座椅擺放食物，5人圍着座椅站立或蹲下，其間男童望到有鏡頭，但未有停下繼續打開食物包裝。



網民紛紛嘲諷，「MTR做咗野餐樂園」、「有冷氣，有地下，開餐一樂也」，又批評行為自私，「佢哋覺得自己冇阻人，永遠活喺自己世界，唔會諗影響人」、「去到邊度就當自己屋企，鍾意做乜就做乜」。



近日網上流傳影片，有一家五口於港鐵尖沙咀站月台開餐，佔用座椅擺放食物。（網上影片截圖）

近日facebook多個專頁及Threads均流傳1段一家五口於港鐵尖沙咀站月台開餐的影片，他們將一堆食物放在月台座椅上，父母及3名年幼子女圍着座椅站立或蹲下，1名男童打開食物包裝時望到有鏡頭，但未有停下手上動作。

一家五口港鐵尖沙咀站開餐 月台座椅堆放食物

當時月台有多名乘客經過，但無人上前制止，影片被配了背景音樂，亦未能得知拍片者是否有出聲制止。

父母及3名年幼子女圍着座椅站立或蹲下。（網上影片截圖）

網民斥5人自私 籲拍片者向港鐵職員舉報

網民留言揶揄，「成班野人咁」、「下次煲埋湯」、「可能下次打邊爐同燒雞翼」、「下次帶埋露營帳幕入去慳返酒店錢」、「真係無奇不有」，並批評「無處不旅遊！無處不開餐！無處不便溺！無處不丢臉！」、「搞乜鬼，香港亂象百出，以前人傑地靈，現在臭氣熏天，唉」。

網民不滿拍片者未有上前制止及告知港鐵職員，「拍片嗰位仁兄做乜唔制止？」、「即時搵職員啦，仲影」、「見到咁嘅情況，即刻打電話去站長度報，一定會有人處理。影相只係畀大眾睇佢哋嘅醜態，幫唔到解決佢哋嘅錯誤」。有網民分享舉報經驗，「見到一定要同職員講，上次我見條XK喺車廂食牛腩麵，我落車同職員講，職員下1個站上車處理」。

有網民表示，「我真係見過會展站有大媽煲飯」、「仲有啲借商場電掣煲飯開餐，呢度文明地方可否不歡迎不文明的遊客」，有網民建議港鐵提高罰款增加阻嚇性，「加強罰款，仲要立即支付，怕他們走數」。

1名男童打開食物包裝時望到有鏡頭，但未有停下手上動作。（網上影片截圖）

網民紛紛嘲諷，「MTR做咗野餐樂園」，又批評行為自私，「佢哋覺得自己冇阻人，永遠活喺自己世界，唔會諗影響人」。（網上影片截圖）

港鐵已付車費區域內飲食，會被罰多少錢？

根據《港鐵附例》第27條，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品）。若違反規例，最高處罰為罰款2,000港元。