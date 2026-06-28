港鐵鰂魚涌站外籍女大堂吸煙　女生英語禮貌提醒應到戶外遭無視

港鐵範圍內嚴禁吸煙，站內多處也貼有禁煙告示，惟總有人不守規矩。近日有香港女生在社交平台發文及上傳照片，顯示1對疑似外籍母女在港鐵鰂魚涌站一出口，較年輕的外籍女手持香煙，另一張照片則見到她一邊吸煙，一邊使用手機。由於吸煙外籍女身處站內港鐵大堂範圍，樓主見狀便上前提醒，希望她多走幾步到站外戶外範圍，但遭對方無視。



1對疑似外籍母女在鰂魚涌港鐵站一出口，較年輕的女子手持香煙。（Threads「emilycpt72」圖片）

外籍女鰂魚涌站近A出口吸煙

樓主在社交平台Threads上發文，表示事發於鰂魚涌港鐵站A出口，據其分享的照片，則顯示1對疑外籍母女在出口站內的一側，２人正使用手機，疑似在查找資訊，其中較年輕的女子手持香煙並吸食，同行女子則沒有理會或阻止。

另一張照片看到年輕外籍女子一邊吸煙，一邊使用手機，而她身處站內大堂範圍，樓主上前提醒對方，希望她多走幾步到站外，但遭對方無視。（Threads「emilycpt72」圖片）

樓主以英語提醒被無視

樓主在帖文表示，自己看到外籍女子吸煙後，便主動上前提醒，以英語說道「you can’t smoke here, please at least walk out a few steps to the street? （妳不能在這裏吸煙，可以麻煩妳多走幾步到外面街上嗎？） 」。但該名女子沒有理會樓主，繼續站在原地，樓主在文中續指，認為對方或不黯英語，加上自稱其英語能力亦有限，因此她沒有再繼續與對方糾纏。

部份網民認為樓主應直接將情況告知港鐵職員，交由職員處理。（示意圖 / AI生成圖片）

網民認為外籍女裝不懂英語

帖文引來大批網民留言，不少人認為涉事女子並非聽不懂英文，而是刻意不理會樓主的提醒，直斥她沒有禮貌和公德心，「佢哋要扮聽唔明啫」、「應該唔關英文事，可能妳太有禮貌」。另有部份網民就認為樓主應直接將情況告知港鐵職員，交由職員處理。

違例者可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡籍告示而禁止在鐵路處所的任何其他部份吸煙，則任何人不得在該部份吸食，或攜有任何形式的已燃點煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

（Threads@emilycpt72）

睇多啲：港鐵2大媽強行衝門！雨傘卡車門累停駛困隧道 結局更衰:累人累物

【港鐵／安全守則】乘搭港鐵衝門隨時累己累人！有乘客在Threads發布相片，指乘搭港鐵時有2名大媽在車門關上一刻「衝門」，結果雨傘「卡」在車門，導致列車開車後，突然要在漆黑隧道中停駛10分鐘；最後列車慢駛到佐敦，2名大媽若無其事離開，令樓主譏諷直斥「多謝晒你哋」。



事件引來網民熱議，批評大媽衝門行為離譜，「累人累物，為咗一下入閘阻咗成車人」，又認為應加重罰則阻嚇衝門行為，「加大罰錢機制，唯一辦法」、「刑事毀壞喎，報警啦」。



乘搭港鐵不應衝門。（資料圖片）

「CXs！臨閂門衝入嚟跟住把遮撠咗喺門口」。該乘客於6月20日在Threads發布多張相片，指乘搭港鐵時，有2名大媽「衝門」時雨傘「卡」着車門，導致列車開車後在漆黑隧道中停駛10分鐘，「架車開咗，然後chok咗幾下勁大力，之後就停咗喺度10分鐘，多謝晒你哋」。

港鐵2大媽衝門 雨傘卡車門累停駛

從相片見到，當時車上擠滿乘客，2名大媽站在車門旁邊，其中1名大媽的黑色雨傘被車門夾着懸掛半空。大媽叉腰望着雨傘，似乎感到無奈。

大媽的黑色雨傘被車門夾着懸掛半空。（Threads@tssyingwassleepie）

大媽的黑色雨傘被車門夾着懸掛半空。（Threads@tssyingwassleepie）

大媽雨傘卡在車門，列車之後停駛10分鐘。（Threads@tssyingwassleepie）（Threads@tssyingwassleepie）

列車10分鐘後重開 大媽們若無其事離開

樓主透露，10分鐘後列車重開，慢駛到佐敦，而2名大媽竟若無其事地離開，「佢哋咩事都冇咁就走咗，耶」。

10分鐘後列車重開，慢駛到佐敦，而2名大媽竟若無其事地離開。（Threads@tssyingwassleepie）

網民看後紛紛批評2名大媽衝門行為離譜，「累人累物」、「好onX呀！」、「好心唔好衝入車廂啦，3分鐘就有一班啦，3分鐘都等唔到」、「為咗一下入閘阻咗成車人」、「X，等下架都係兩三分鐘，俾佢哋搞到變10幾分鐘」。也有自稱是受影響乘客的網民感嘆，「頭先就係因為佢，搞到遲到……」、「原來就係佢哋搞到我返工爭啲遲到，X街！」。

亦有網民認為要加重罰則阻嚇衝門行為，「加大罰錢機制，唯一辦法」、「刑事毀壞喎，報警啦」。

港鐵衝門可罰款2,000元

港鐵衝門可罰款2,000元。（資料圖片）

根據《港鐵附例》第9條「不當進入或離開列車」，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車，也不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，違者最高可罰款2,000元。

（Threads@tssyingwassleepie）