尖沙咀五星級酒店蛋糕生日牌串錯字！Happy變Haapy捱轟：低級錯誤

作為五星級酒店，客人自然對各方面的質素都有更高期望和要求！惟有女生在社交平台貼相，指她到尖沙咀某間五星級酒店慶生，蛋糕生日牌竟然將Happy Birthday串錯成「Haapy Birthday」，批評是低級錯誤。



網民直斥酒店離譜，「以為係Birthday串錯，點知係Happy串錯」、「呢啲級數嘅酒店都咁，真係無眼睇」、「呢啲字成日都要寫㗎啦，咁都寫錯」。留言區亦不乏網民貼圖分享曾「中伏」的寫牌經歷，引來他人笑稱「我走不出留言區」。



有網民分享到尖沙咀某間五星級酒店慶生，發現蛋糕上的生日牌串錯字，批抨為「低級錯誤」。（網上圖片）

相中可見，蛋糕生日牌將Happy Birthday串錯為「Haapy Birthday」。（「threads＠highfive2goodvibes」圖片）

尖沙咀五星級酒店慶生 蛋糕生日牌串錯Happy Birthday

該女生在threads發帖並貼出相片，透露日前到位於尖沙咀某間五星級酒店慶祝生日，不過職員送上來的蛋糕卻令她大吃一驚，事關生日牌竟然將Happy Birthday字句，串錯為「Haapy Birthday」，樓主傻眼稱為「低級錯誤」。

網民斥離譜：仲要無人發覺俾咗客食

許多網民都批評酒店做事「馬虎」，「以為係Birthday串錯，點知係Happy串錯」、「呢啲級數嘅酒店都咁，真係無眼睇」、「有啲人會覺得好少事，但執正嚟講，呢個級數嘅酒店餐廳犯呢種低級錯誤係不okay」、「呢啲字成日都要寫㗎啦，咁都寫錯，仲要無人發覺俾（咗）客食，印象分（大）減」。另有人分享曾在同一酒店有類似經歷，「我之前都試過個fd過生日，我email已經專登highlight個friend個名，佢都寫錯俾我」。

被網民嘲諷：另類宣傳？

有網民就留言揶揄，「想你笑多啲。HAApy」、「讀一次Haapy會發現有鄉音」、「哈皮birthday」、「可能特登變另類宣傳」、「另類式廣告？」但有人留意到相中生日牌字句不似是人手手寫，質疑「用印已經係錯誤」、「似係外判大批生產喎」。

網民慶生、周年紀念「寫牌中伏」經歷逐個睇！

有夫婦慶祝結婚週年紀念，酒店寫碟員工將happy wedding anniversary寫成happy weeding（大麻） anniversary。（threads截圖）

有情侶慶祝拍拖10個月，餐廳將Happy 10 months串錯成moths（飛蛾）。（threads截圖）

有網民分享同一間五星級酒店，曾經串錯Congratulations。（threads截圖）

有網民原本想要慶祝餃子之夜（happy dumpling night），卻不幸變成分手之夜( happy dumping night)。（threads截圖）

有人妻為丈夫慶生，欲寫Hubby變huddy。（threads截圖）

有男士在中環五星級酒店訂蛋糕賀妻子生日，用電郵回覆生日賀詞，並以英文感謝酒店幫忙，對方竟將該字句前半段寫下生日牌。（threads截圖）

相關文章：中環串燒店慶生切蛋糕被拒！港女街邊切餅轟店家：幾好食都無X用

到餐廳吃飯慶祝生日，切蛋糕還節不可缺少。惟有港女在網上發文發相，大呻早前在中環1間串燒店替友人慶生，自攜蛋糕到場，但店方不肯幫忙冷藏蛋糕，而更離譜是在關門前45分鐘即催促埋單，結果樓主與友人要在街邊切蛋糕分食，情況令人尷尬又氣忿。



樓主認為店員趕收工，形容「連基本尊重都無，幾好食都無X用」，決定在網上公審店家，帖文引來網民熱議。



港女指在店內想切蛋糕替友人慶生被拒。（Threads圖片）

有港女在Threads發帖大呻，訴說在餐廳慶生時遇到不快經歷。樓主與友人當時7時去到中環1間串燒店，要求店家代為冷藏自攜的蛋糕，可是遭店員拒絕，樓主只好將蛋糕放在室溫保存，而她們在10分鐘後點了所有食物。

想分食蛋糕 店員指過了用餐時間

至當時9時36分，店員前來要求埋單，樓主表示「仲有一個生日蛋糕想喺度食埋」，惟店員正在執枱，語氣極差地表示「下？仲有個蛋糕呀？你哋過咗用餐時間」，態度令樓主十分憤怒，結果「拎走咗個蛋糕喺街度食」。

轟店方不尊重客人

樓主表示曾與另1名店員反映不滿，但結果不了了之。她又強調店員未有提醒不可外帶食物，亦無提醒設有用餐時間限制的要求，而該店是10時半才關門，當時還有3枱客在用餐，認為店家連基本對客人的尊重也沒有，炮轟「幾好食都無X用」。

樓主要在街邊切蛋糕分吃，感到十分不滿。（Threads圖片）

網民反批樓主阻人收工

帖文引來網民熱議，當中不少人批評樓主，「畀你外帶食物嚟食就人情，唔畀亦係道理！仲要人提？咁你哋事先都冇徵求過餐廳可唔可以拎個蛋糕入去食，又無啦啦要人哋額外服侍你哋，仲要呀姐洗多幾隻碟餐具阻人收工」、「你book（訂位）枱果刻有無講會帶蛋糕？你入門先問，同 book枱先問係兩回事嚟㗎喎」。

另有人表示「做飲食最怕呢啲蛋糕客，影相影到收鋪都未影完，又要幫你收碟呢樣果樣」，有人質疑「其實係咪餐廳一早預咗唔畀係入面食？樓主可能有誇大成份」。不過，亦飲食業人士認為難以單憑帖文判定誰是誰非，而餐飲業服務態度好重要，「我都做飲食，呢個時勢做多少少，多個回頭客唔好咩？可能人哋都搵夠啦」。

（threads＠highfive2goodvibes）