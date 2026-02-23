取2個生日蛋糕全碰爛！幸店員提醒先拍照留全相　網民：神機妙算

生日會當然要有靚靚蛋糕贈慶，但有女網民分享生日遇到的糗事。樓主指朋友買了2個蛋糕替她慶祝生日，取蛋糕時店員建議先拍照，朋友便照做了。直到拿回來打開該2個蛋糕，赫然發現因沒拿好而撞至變了型，朋友還說了句「幸好有先拍照」，讓女網民感到傻眼。事件笑翻不少網民，表示「幸好有拍下他們美好的倩影」，又大讚「店員神機妙算」。



樓主指幸好友人取蛋糕時，有按店員提醒拍照，才能知道蛋糕原本樣子。（Threads@hungry2winnie）

朋友跌倒導致生日蛋糕崩塌

有台灣女網民在Threads上發相，指朋友買了2個蛋糕替她慶祝生日，取貨時，店員提醒朋友先為蛋糕拍照。相片可見，當時2個蛋糕完好無缺，蛋糕上分別佈滿士多啤梨及青提，造型精美。

可是，樓主的朋友在送蛋糕給她的途中摔了一跤，令蛋糕掉在地上，直至到埗後，打開看到蛋糕被震爛了，忌廉崩塌及水果東歪西倒。不過樓主指友人十分樂觀，笑指「幸好拿到有先拍照」。

士多啤梨蛋糕損毀得十分嚴重。（Threads@hungry2winnie）

蛋糕崩塌，上面的青提也跌了在盒內。（Threads@hungry2winnie）

網民：店員神機妙算

不少網民向樓主送上生日祝福，有人留言「蛋糕很好吃」、「這蛋糕是受了什麼驚嚇」、「店員內心：不要沒拿好回來說東西爛掉」、「還好都在盒子裡」。

（Threads@hungry2winnie）