生日有錢收！母這樣贈$1000金牛！摺馬仔加$1有寓意　網民讚勁揪

傳統上送給別人的金額絕對不能是單數，事關單數金額常用於白事場合！有港男在網上發文，指他生日適逢是馬年，其母親將1,000元大鈔（即金牛）手摺成馬仔，再加1元硬幣送他當生日禮物，寓意一「馬」當先，但他覺得1元有欠吉利，瞬間惹來網民討論。



有人欣賞樓主母親有心思，「伯友勁揪喎，隻馬仔好靚」、「建議份禮物唔好用，留返來紀念」。但有人覺得單數金額的確不吉利，「我都係即刻諗到白事先會畀$1」，因此提議「畀多蚊吉利啲」。



「金牛」鈔摺出馬仔 再加1元原來有咁寓意！

該港男在threads帳號「fongkw3」發帖，指適逢2026年是馬年，其母親在他生日當天用一張千元大鈔摺成1隻馬仔，再加1元贈予他作為生日禮物，寓意一「馬」當先。從他貼出照片所見，其母親巧妙地將「金牛」大鈔摺成1隻馬仔形狀，並在鈔票中間攝入1元硬幣，手工既精緻亦頗具心思。

生日收母親單數金額禮物不吉利

不過樓主覺得生日收到尾數是單數的金額不吉利，覺得單數金額只適用於喪禮等白事場合，故要求母親「可唔可以加多1蚊？」以便湊成雙數，引來網民熱議。

有港男生日適逢馬年，獲母親將千元大鈔摺成馬仔，再送1元銀幣寓意一「馬」當先。（「threads＠fongkw3」圖片）

許多網民都大讚樓主母親這份禮物有心思，「好可愛」、「伯友勁揪喎，隻馬仔好靚」、「以為隻馬着咗條尿片」、「剩係想知點摺」、「建議份禮物唔好用，留返來紀念」。

不吉利VS有心思 掀網民熱議

惟有意見覺得單數有欠吉利，「以為帛金」、「我都係即刻諗到白事先會畀$1」、「畀多蚊吉利啲」、「兩邊都攝一蚊咪得囉」，有留言建議樓主母親「加碼」，「應該1蚊轉一百蚊紙，仲可以鴻運當頭」、「用張1000蚊做馬，100做馬鞍，快馬加鞭」。但有網民認為「百無禁忌」，「難得你呀媽都唔care，你啲後生就咪咁老套啦」。

