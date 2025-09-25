打風！鄰居養狗婆婆請港男食飯　這餸菜賣相笑翻網民：色澤唔健康

打風期間有鄰居守望相助是好事。有住在村屋的港男指住樓下的婆婆友善地邀請他與家人到家中食飯，對方端出來的其中一碟潤腸令他傻眼。由於他知道婆婆有養狗，不禁聯想到這碟「賣相幾奇特嘅臘腸」像是「狗屎」，細問之下婆婆表示這是家中存貨「執屋執出嚟嘅」。相片笑翻不少網民，「色澤嚟講都幾唔健康」、「千年潤腸？一啲油水都無」、「真係好似」。



鄰居婆婆邀樓主一家吃飯，可是其中一碟潤腸的賣相令他有所聯想。（Threads@andy.koo_圖片）

港男獲鄰居婆婆邀請吃飯 潤腸賣相笑翻網民

有港男在Threads上發相及發文，指打風期間，他與家人獲住在樓下的婆婆邀請到她的家中吃飯，其中一碟餸菜是「賣相幾奇特嘅臘腸」，可是賣相有點嚇人。樓主指「因樓下有養狗，所以有合理懷疑呢兜嘢係大家諗嘅個樣嘢」。從相片見到多條黑色潤腸被切成一截截，下面更有薑絲和菜絲墊底。

樓主指婆婆的潤腸是家中存貨「執屋執出嚟嘅」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民：真係好似

不少網民看過相片留言，「真係好似」、「色澤嚟講都幾唔健康」、「千年潤腸？一啲油水都無」，有人看了覺得無胃口，「其實我鐘意食膶腸，特別係煲仔飯果啲，但點解影相影出嚟會成舊屎咁」、「本來好肚餓，見到呢個po，去瞓覺先」，有人提出解決方法「潤腸斜砌，好過咁樣擺盤」。

（Threads@andy.koo_）