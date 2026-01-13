移民英國5年後悔！中產收入變月薪$1萬　港人悲訴辛酸：活着很累

【移民英國／移民須知】移民英國前要想清想楚。有移民英國5年港人於社交平台Threads發文，講述移民英國生活辛酸不似預期，月入亦由在香港的中產收入，變成只有1萬多港元，直指「好後悔移民英國」，「活着很累……但係已經返唔到轉頭，回頭已是百年身」。



帖文引來網民熱議，不少人安慰樓主，「人生本來就好多困難，唔好輕易放棄」，亦有網民認為如不合適可以回流香港，「唔係人人都啱呢個地方」、「返嚟啦，自己地方」。



移民英國前要想清想楚。（資料圖片）

「居英將近5年，好後悔移民英國」。該移民英國港人於社交平台Threads發帖文，形容目前英國環境，比他十年前在英國讀書時差別很大，「十年前喺呢度讀書，醫生有得即日或翌日睇，NHS（英國國民保健署）未崩潰，經濟向好，成個國家欣欣向榮。而家係點？大家都心裏有數，無論政治定係經濟都係江河日下，只會繼續衰敗落去」。

港人移民英國後悔 嘆中產收入變月薪不足2萬元

樓主以工作為例，指本來他在香港有1份「好好嘅工」，依計算現在至少月薪6萬元，將來更可超過10萬元，達中產級別，然而移民英國後，只找到扣稅後月薪不足2萬港元，即只有1萬多元工作，悲呼「日子難過」，「本來喺香港有份好好嘅工，薪酬唔係特別高，但係非常穩定，當年仲有老細叫我去考更高級嘅職位，就算當年考唔成，而家應該起碼月薪6萬，就算躺平唔搏，十年後都應該有12至14萬……一個打緊一份牛工，無經濟實力嘅異鄉人，日子真係好難過」。

有移民英國港人表示，「居英將近5年，好後悔移民英國」。（資料圖片）

移英港人嘆活着很累：民主制度係咪真係咁重要？

樓主續說，雖然英國是民主自由國，但移民英國5年，他感覺不到權利獲尊重，疑惑「自由、民主制度係咪真係咁重要？」，又感嘆如果當年沒有移民英國，「可能而家嘅處境已經好好多」。

不過歷史沒有如果，樓主引用清代魏子安《花月痕》1句「回頭已百年身」，以及唐代杜甫《登高》1句「艱難苦恨繁霜鬢」，明言「已經返唔到轉頭……活着很累」。

樓主感嘆，「已經返唔到轉頭……活着很累」。（《阿媽有咗第二個》劇照）

網民：如不合適可以回流香港

網民看過帖文議論紛紛，不少人安慰樓主，「人生本來就好多困難，唔好輕易放棄」、「出去識下朋友，1個人好易胡思亂想抑鬱」、「同先生移民英國4年，買咗屋，買咗車，冇小孩，我兩都有一份穩定工作，生活係冇香港咁多姿多彩，但壓力比香港細，屋又比香港大，大家都冇後悔移民」。

有網民認為如不合適可以回流香港。（資料圖片）

亦有網民認為如不合適可以回流香港，「唔係人人都啱呢個地方」、「返嚟啦，自己地方」。但也有網民質疑事件真偽，「份工可以攤喺度唔使做就升到咁高價？真定假？」。