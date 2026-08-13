【最新颱風消息／天氣消息／天文台／白海豚／燦鴻／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋】下星期又打風？更有「3颱風共舞」？AI天氣模式風烏預測，下星期中後期會有熱帶氣旋闖入香港400公里範圍，並在香港東面登陸。AI風烏又預測，連同這個熱帶氣旋，會出現「3颱風共舞」，另外兩個熱帶氣旋分別移向溫州，以及韓國和日本。



AI伏羲、AI盤古及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測下星期周末會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏天氣模式預測的略有不同。天文台則預測，一道廣闊低壓槽會影響南海北部至台灣以東海域，並在下星期中後期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



AI風烏預測會有連環颱風影響南海。（AI天氣模式風烏）

AI風烏預測「3颱風共舞」！下星期颱風闖香港400公里東登

根據AI天氣模式風烏預測，8月18日至8月21日會有熱帶氣旋在香港400公里範圍左右徘徊，隨後往東北方向移動，8月21日至8月22日在香港東面400公里範圍內登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

根據AI天氣模式風烏預測，8月18日至8月21日會有熱帶氣旋在香港400公里範圍左右徘徊，隨後往東北方向移動，8月21日至8月22日在香港東面400公里範圍內登陸。（AI天氣模式風烏）

AI風烏更預測，連同這個熱帶氣旋，同一時間會再有另外2個熱帶氣旋出現，形成「3颱風共舞」現象，其中一個會移向溫州，另一個則移向韓國及日本。

AI風烏更預測，連同這個熱帶氣旋，同一時間會再有另外2個熱帶氣旋出現，形成「3颱風共舞」現象。（AI天氣模式風烏）

AI風烏更預測，連同這個熱帶氣旋，同一時間會再有另外2個熱帶氣旋出現，形成「3颱風共舞」現象。（AI天氣模式風烏）

AI伏羲、盤古、ECMWF預測略有不同

AI伏羲、AI盤古和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都有類似預測，但熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

AI伏羲預測熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（（AI天氣模式伏羲）

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古預測熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（AI天氣模式盤古）

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF預測熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（ECMWF）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，與高空擾動及西南氣流相關的驟雨及狂風雷暴會在未來一兩日影響華南，隨着高空擾動遠離，下星期初廣東沿岸日間酷熱，但仍有幾陣驟雨；同時，一道廣闊低壓槽會影響南海北部至台灣以東海域，並在下星期中後期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。

天文台九天天氣預報。(天文台)

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫27°C至33°C，暫時最高吹5級風。