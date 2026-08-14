港島長者「長車短搭」被收$2.2討公道：我交幾十年稅　結局大反轉

【長者2元乘車優惠／兩蚊兩折】政府把「長者2元乘車優惠」計劃修改成「兩蚊兩折」，以應對「長車短搭」問題，惟有居於港島區的女長者日前在Facebook群組訴苦，不滿自己乘搭兩站巴士卻要支付2.2元車資，求問「什麼情況會這樣？」。



帖文引來網民熱議，不少人批評樓主「長車短搭」，「坐得兩個站仲要唔貴唔坐」、「其實政府補貼你仲蝕，仲好意思講出嚟」、「證明你長車短搭，無啲公民責任」：樓主則反駁「我也是交了幾十年稅的人。請不要枉自猜測」。



然而有網民認真解釋後迎來大反轉，瞬間化解矛盾，樓主亦表示感謝，「以後會看清楚收費才上車。打擾大家了」。



有居於港島區的女長者日前在Facebook群組訴苦，不滿自己乘搭兩站巴士卻要支付2.2元車資。（AI生成圖片）

長者乘車「兩蚊兩折」是什麼？如何收費？車費計算公式與扣費標準

「長者2元乘車優惠」計劃已於2026年4月3日起調整為「兩蚊兩折」，即成人票價10元或以下車資維持2元；10元以上車資則收取兩折。

「長者2元乘車優惠」計劃已於2026年4月3日起調整為「兩蚊兩折」。

筲箕灣長者「長車短搭」 不滿被收取2.2元巴士車資

不過有女長者於Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖文大呻，她因為手提太多東西，故於筲箕灣南安里乘搭往柴灣方向巴士，沒想到只有一、兩站路程，卻被收取2.2元車資，崩潰表示：「樂悠卡竟被扣2.2元，什麼情況會這樣？有人遇到過類似事情嗎？」

樓主疑惑乘搭2站巴士卻被收取2.2元車資。（資料圖片）

網民批「長車短搭」無公民責任 長者霸氣反駁： 我交了幾十年稅

網民看過帖文議論紛紛，不少人質疑樓主「長車短搭」，「坐得兩個站仲要唔貴唔坐，新聞又唔睇，累港累人」、「比以前多$0.2，好影響你生活啊？」、「奉香港政府籲，不要長車短搭」、「其實政府補貼你仲蝕，仲好意思講出嚟」、「證明你長車短搭，無啲公民責任」。

樓主則「寸爆」反駁，「那我告訴你，我也是交了幾十年稅的人。請不要枉自猜測！」，又強調自己因手提太重物件才會搭巴士，「你知道嗎，從南安里走上柴灣道的長斜坡對上了年紀的人來說不容易的事，更何況要手提重物。你年輕無實地行走體驗是不會理解的」。

（Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）

網民認真分析原因 結局大反轉 長者：以後會看清楚收費才上車

面對「火藥味」愈來愈濃，有網民認真分析樓主乘搭一、兩站巴士被收取2.2元車資原因，估計樓主是乘搭了來往西灣河至赤柱的14號城巴，「『長車短搭』唔係指乘客搭長途定短途，而係架巴士係長途車定短途車。你搭幾多個站係完全冇關係，巴士係唔知你幾時落車。你應該搭咗14號巴士，由西灣河去赤柱。南安里上車正常車費$12.1，兩折後就$2.2（$2.4），所以政府要補貼你$9.9。相反你坐短途車，例如82，南安里上車正常車費$5.5，你給$2，政府只係補貼$3.5，相比$9.9，慳回65%。所以點解政府要轉去『兩蚊兩折』，叫人唔好長車短搭，就係幫納稅人省錢」、「搭14號？兩折咪2.2元」。

不少網民批評樓主「長車短搭」，樓主霸氣反駁。（資料圖片）

網民解釋後，結局迎來大反轉，樓主留言感謝，承諾以後會看清楚收費才上車，「謝謝大家參與討論和一些朋友給予中肯意見。之前一直以為要去到九龍才會2元2折，現在知道港島區內也有長途計費要上落車分別拍卡才能享2元車資優惠。以後會看清楚收費才上車。打擾大家了，再次表示感謝」。

睇多啲：有片│東鐵頭等男女「2人霸4位」！脫鞋踩凳4腳交纏 驚人身份曝光

乘搭港鐵必須注意行為。本港社交平台Threads流傳影片，港鐵東鐵綫頭等車廂內，有男女以背包等行李雜物霸佔4個座位，其中男方脫鞋把腳踩在對面座位上，女方則把腳放在男方大腿上，形成「4腿交纏」，旁若無人。而男女右邊車身其實貼有「勿將腳放座位上」警告，相當「應景」。



影片引來網民熱議，紛紛批評該對男女自私離譜，「2個人霸4個位已經賤格，仲要除鞋踩落座位度，直情係X家X」、「真的非常沒有公德心和衛生」、「點解啲人咁X街一定要除鞋？仲要踩喺對面張櫈度，當自己屋企？」、「邊間公司出產？有冇同事認領返？」。



亦有不少眼利網民認出涉事男女疑為健身KOL及婚禮司儀，直斥「沒禮儀，沒品德，合作，請人，工作要三思」。



港鐵東鐵綫頭等車廂內，有男女霸佔4個座位，男方更脫鞋把腳踩在對面座位上。（Threads@welcome_to_new_hk）

「誰的家人、朋友，可以認領一下嗎？」有網民於社交平台Threads發布多段影片，公審港鐵東鐵綫頭等車廂內，有男女霸佔4個座位，並把腳踩在對面座位上。

東鐵頭等車廂男女「2人霸4位」再脫鞋踩座位 4腳交纏極震撼

影片見到，該對男女坐在東鐵頭等車廂座位，並把背包等行李放在對面座位上，共霸佔了4個座位。男方更脫去鞋子放在座位旁邊，左腳連襪踩着對面座位，女方則把雙腳放在男方右大腿上，「4腳交纏」，其間男方右手疑似一直摸着女方大腿。

該對男女坐在東鐵頭等車廂座位，並把背包等行李放在對面座位上，共霸佔了4個座位。（Threads@welcome_to_new_hk）

男方更脫去鞋子放在座位旁邊，左腳連襪踩着對面座位。（Threads@welcome_to_new_hk）

2人旁邊不時有乘客走過，但他們沒有理會或收斂。。（Threads@welcome_to_new_hk）

2人旁邊不時有乘客走過，但他們沒有理會或收斂。而男女右邊車身其實貼有「勿將腳放座位上」警告，相當諷刺。

網民斥自私離譜：X街真係有樣睇

網民看過影片紛紛批評該對男女自私離譜，「點解啲人咁X街一定要除鞋？仲要踩喺對面張櫈到，當咗自己屋企？」、「大家絞剪腳。動作核突到，係邊間公司出產？有冇同事認領返？」、「醜態百出。兩隻奇奇怪好匹配」、「（警告標貼）上面啲字同條友隻腳擺埋一齊都幾諷刺」、「X街真係有樣睇，2個人霸4個位已經賤格，仲要除鞋踩落座位度，直情係X家X」、「明知有人影緊都繼續，X人兩個」、「佢哋畀咗4個車費？啲嘢霸埋對面位！真係超冇品」、「全世界的人都可以注意嗎？你要脫鞋脫襪，踩在公共交通椅子椅背上，這種行為請在家裏可以嗎？真的非常沒有公德心和衛生，你的腳都是細菌跟臭味，而且你的行為代表你的家教」。

網民紛紛批評該對男女自私離譜。（Threads@welcome_to_new_hk）

網民認出涉事男女疑為KOL

也有不少眼利網民認出，涉事男子疑為健身網紅，不時在IG等社交平台分享健美身材及生活照片；女方則是婚禮司儀，同樣經常在IG等社交平台分享工作照片及尋找合作機會，直斥「沒禮儀，沒品德，合作，請人，工作要三思」。

乘港鐵腳踩座位可罰款2,000元

根據《港鐵附例》第22條「不得將腳放在座位上」，任何人不得將腳放在鐵路處所內任何部份的任何座位上，違者最高可罰款2,000元。

男女右邊車身貼有「勿將腳放座位上」警告，相當諷刺。（Threads@welcome_to_new_hk）

另根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。

（Threads@welcome_to_new_hk）